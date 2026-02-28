About Cookies on This Site

Lavadora Carga Superior 25Kg con AIDD™

WT25EGTX6
lifestle image
lifestle image
front view
top view
dimension image
top view
side view
side view
lifestle image
lifestle image
front view
top view
dimension image
top view
side view
side view
Funciones principales

  • AI DD™: Ajusta el lavado según el tipo de tela.
  • ThinQ™: Control remoto desde tu celular.
  • Motor Inverter Direct Drive™: Silencioso y eficiente.
  • EasyUnload™: Más fácil sacar la ropa.
  • TurboWash™: Lava en solo 39 minutos.
  • Filtro de pelusas ancho: Captura más pelusas.
Más

Beneficios de este producto

  • AI DD™: Detecta el tipo de carga y selecciona automáticamente los ciclos óptimos de lavado.
  • ThinQ®: Controla y monitorea la lavadora de forma remota desde tu smartphone.
  • EasyUnload™: Diseño ergonómico que facilita un mejor alcance a tu ropa.
  • TurboWash™: Lavado potente y eficaz en solo 39 minutos.
  • Mayor capacidad: Mismo tamaño exterior, pero con una tina más amplia para lavar más ropa en cada carga.

Descubre más sobre este producto

Lavadora LG de carga superior con inteligencia artificial AI DD™, que cuida tus prendas con la máxima delicadeza. Gracias a la función TurboWash™, lava hasta 5,5 kg de ropa en solo 39 minutos, ahorrando tiempo sin sacrificar poder de limpieza.

Con EasyUnload™, sacar la ropa es más cómodo gracias a su diseño ergonómico e inclinado. Además, con la app LG ThinQ™ puedes controlar la lavadora desde tu celular y descargar ciclos adicionales con un solo toque.

Su motor Inverter Direct Drive™ ofrece un lavado eficiente y silencioso, ideal para todo tipo de telas. Y su filtro de pelusas más ancho asegura una limpieza profunda, cuidando cada prenda. ¡Compra ahora y disfruta de una experiencia de lavado superior!

Soluciones inteligentes para el lavado

Reconoce las telas gracias a la IA de LG

AI DD™ (Inteligencia Artificial)

Basado en el peso y el tipo de tela

Muestra fuertes corrientes de agua para una limpieza profunda

TurboWash™

Lavado rápido y potente en solo 39 minutos

Mujer cargando y descargando ropa fácilmente en lavadora de carga superior

EasyUnload™

Acceso cómodo y ergonómico

6 Motion™

Una forma óptima de lavado

Motor LG Inverter Direct Drive™ con seis ciclos que garantizan una limpieza profunda y efectiva

  • Un movimiento de lavado normal

    Movimiento de agitación

    Un movimiento de lavado normal

  • Un suave balanceo para manipular tejidos delicados y evitar que se dañen

    Movimiento de balanceo

    Un balanceo suave para cuidar telas delicadas y reducir daños

  • Desenreda el tejido y lo lava

    Movimiento giratorio

    Desenreda la ropa para una limpieza profunda

  • Gira a izquierda y derecha para frotar el tejido contra la superficie del tambor

    Movimiento de frotación

    Gira a la izquierda y derecha para frotar la tela contra la superficie del tambor

  • Potente cascada de arriba abajo para un lavado en profundidad

    Movimiento WaveForce

    Una Potente cascada de agua que va de arriba hacia abajo para un lavado más profundo 

  • Un movimiento giratorio de alta velocidad

    Movimiento de compresión

    Giro a alta velocidad para un mejor centrifugado

TurboWash™

Limpieza potente y delicada en solo 39 minutos

La tecnología TurboWash™ de LG combina potencia y suavidad para que laves más ropa en menos tiempo

Una mujer en la mesa mira su reloj de pulsera durante una comida ligera

Una mujer en la mesa mira su reloj de pulsera durante una comida ligera

Imagen del flujo dinámico de agua lateral de TurboDrum
Imagen de JetSpray chorros de agua pulverizada para un aclarado rápido
Imagen del flujo dinámico de agua lateral de TurboDrum
Imagen de JetSpray chorros de agua pulverizada para un aclarado rápido

TurboDrum™

Ondas dinámicas laterales que garantizan un lavado completo

JetSpray

Chorro de agua adicional para un enjuague más rápido

EasyUnload™

Retira tus prendas fácilmente

Un frente de lavadora inclinado ofrece un alcance más cómodo y ergonómico sin comprometer la capacidad.

ideo que muestra la estructura de la lavadora, diseñada con inclinación hacia abajo para facilitar cargar y descargar la ropa

ideo que muestra la estructura de la lavadora, diseñada con inclinación hacia abajo para facilitar cargar y descargar la ropa

Imagen de agua rodeando una bañera limpia

Una forma fácil de limpiar la tina

Limpia y seca a fondo la tina, la puerta y las juntas con sólo presionar un botón

Filtro ancho para pelusas

Limpieza sencilla del filtro

El filtro de limpieza puede limpiarse manualmente antes de cada lavado para evitar que la máquina deje polvo y pelusas en la ropa.

Motor Inverter Direct Drive™

Duradero, silencioso y con mínima vibración

El motor Inverter Direct Drive™ es confiable, silencioso y cuenta con 10 años de garantía.

Imagen que muestra el motor inverter LG junto a personas leyendo, durmiendo o trabajando, demostrando que es silencioso

Imagen que muestra el motor inverter LG junto a personas leyendo, durmiendo o trabajando, demostrando que es silencioso

ThinQ™

Ahorra el tiempo controlando tu lavadora desde el celular

Controla tu lavado donde y cuando quieras

.La app ThinQ™ conecta tu lavadora a otro nivel. Inicia tu lavado con un solo toque

Fácil mantenimiento y control de tu lavadora

Controla fácilmente el consumo de energía de tu lavadora, desde el mantenimiento diario hasta tareas mayores, con la app ThinQ™

Controla tu lavado unicamente útilizando tu voz.

Indica a tu asistente de voz lo que quieres y deja que la lavadora haga todo por ti

Lavadora LG de carga superior en el lavadero

Un diseño elegante y moderno

Vídeo mostrando diseño de carga superior, perilla y panel
Puerta de cierre suave

Puerta de cierre suave

Filtro de pelusa ancho en bañera

Filtro de pelusa ancho

Pulsador de acero inoxidable de la lavadora LG

Tina de acero inoxidable

Preguntas frecuentes

Q.

¿Cómo puedo elegir el ciclo de lavado adecuado? Ampliar/Contraer

A.

En general, debe consultar la etiqueta de cuidado de su ropa y seleccionar el ciclo de lavado correspondiente en su lavadora. Si selecciona el ciclo AI Wash, las lavadoras LG con función AI DD pesarán automáticamente la ropa y detectarán la suavidad para determinar un patrón de lavado adecuado y ajustar los movimientos de lavado durante el lavado en consecuencia.

Q.

Cómo beneficia AI DD™ a mi lavado?

A.

Las máquinas AI DD™ de LG utilizan tecnología inteligente para analizar individualmente el peso y el tipo de tejido de tu colada. ¿El resultado? La optimización automática de los movimientos de lavado de tu lavadora ayuda a mejorar la protección de los tejidos para que tus preciadas prendas conserven un aspecto impecable. Los motores DirectDrive™ ofrecen tecnología de 6 movimientos para garantizar una limpieza profunda y eficiente de la ropa.

Q.

Qué es la función TurboWash3D™?

A.

La rápida tecnología TurboWash3D™ de LG proporciona ropa completamente limpia en sólo 30 minutos, con un lavado adaptado a las necesidades de tu ropa. Un potente chorro pulverizador, además de la cuba y el motor que giran de forma independiente y en sentidos opuestos, crean un potente flujo de agua que hace que las prendas se froten entre sí durante todo el ciclo para mejorar el rendimiento del lavado».

 

*Probado por Intertek con 3 kg de carga IEC. El resultado del tiempo de funcionamiento para el ciclo Normal con la opción TurboWash es de 29 minutos. El tiempo de lavado puede retrasarse y los resultados pueden variar en función del tipo y peso de las prendas y del entorno.

Q.

¿Qué es la función de Steam en la lavadora LG?    

A.

La tecnología Steam™ patentada por LG (en modelos seleccionados) combate eficazmente los alérgenos. La función Allergy Care vaporiza la ropa al inicio del ciclo de lavado para aflojar las fibras y disolver los alérgenos, incluidos el polen y los ácaros del polvo.

 

*El ciclo Allergy Care, probado por Intertek, reduce el 99% de los alérgenos de los ácaros del polvo doméstico (Der p1), el 99,9% de los ácaros del polvo vivos (Dermatophagoides pteronyssinus) y el 99% de las bacterias (Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis y Escherichia coli)

Q.

¿Cómo se utiliza el ciclo de Limpieza de Tina en la lavadora?

A.

Si hay pelusa acumulada en la tina o la tina huele a moho, utilice limpiadores de lavadora para limpiar la tina regularmente.

Se recomienda ejecutar el ciclo de Limpieza de Tina una vez al mes para mantener la tina limpia.

Q.

¿Por qué mi prenda está llena de polvo y pelusas?

A.

1. El polvo generado durante el lavado se filtra a través de un filtro de limpieza. Si el filtro de limpieza está lleno, es posible que el polvo no se filtre correctamente. El filtro de limpieza puede limpiarse manualmente antes de cada lavado para evitar que la máquina deje polvo y pelusas en la ropa.

2. Separe la ropa blanca y de color de la ropa negra y de la que produce pelusa. Lávelas en cargas diferentes para evitar aún más el polvo y las pelusas no deseadas en su prenda.

Q.

¿Cómo registro mi producto en ThinQ?

A.

1. Asegúrese de que tanto el producto como el router de Internet están encendidos.

2. Acerque el producto al router de Internet. Si la distancia entre el producto y el router es demasiado grande, la intensidad de la señal puede ser débil y puede tardar mucho tiempo en registrar su producto.

3. Instale la aplicación ThinQ. Consulte la página correspondiente a su país para obtener más instrucciones sobre la instalación de la aplicación ThinQ y el registro de su producto.

Disclaimer

 

1)AI DD™

-La detección AI sólo se activa en el ciclo AI Wash cuando la carga es inferior a 3 kg.

-AI Wash sólo debe utilizarse con tipos de tejido similares [no se detectan todos los tejidos] y detergente adecuado.

 

2)limpia en solo 30 min

-Probado por Intertek con 3 kg de carga IEC. El resultado del tiempo de funcionamiento para el ciclo Normal con la opción TurboWash es de 29 minutos. El tiempo de lavado puede retrasarse y los resultados pueden variar dependiendo del tipo y peso de la ropa y del entorno.

 

3)se eliminan los alérgenos

-El ciclo Allergy Care probado por Intertek reduce el 99% de los alérgenos de los ácaros del polvo doméstico (Der p1), el 99,9% de los ácaros del polvo vivos (Dermatophagoides pteronyssinus) y el 99% de las bacterias (Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis y Escherichia coli)

Imprimir

Especificaciones clave

  • CAPACIDAD - Capacidad máxima de lavado (kg)

    25

  • DIMENSIONES Y PESOS - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    686x1 092x721

  • CARACTERÍSTICAS - Vapor

  • TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)

Todas las especificaciones

MATERIAL Y ACABADO

  • Color exterior

    Grafito Esencial

  • Tipo de tapa

    Vidrio templado

CAPACIDAD

  • Capacidad máxima de lavado (kg)

    25

CONTROL Y PANTALLA

  • Temporizador de reserva

    3-19 horas

  • Tipo de pantalla

    Botones de Dial + Botones Touch y Pantalla LED

  • Indicación de bloqueo de puerta

  • Indicador de figura (iconos)

    18:88

CARACTERÍSTICAS

  • 6 Motion DD

  • AI DD

  • Tipo

    Lavadora de carga superior

  • Señal de fin de ciclo

  • Añadir artículo

    No

  • Inverter DirectDrive

  • Vapor

  • Patas niveladoras

  • Tambor de acero inoxidable

  • Tambor con relieves

  • Sensor de Vibración

    No

  • Entrada de agua (caliente/fría)

    Calor y frío

  • JetSpray

  • Filtro de pelusas

  • Golpe + 3

  • Tambor de acero semi-inoxidable

    No

  • Motor de Smart Inverter

  • Smart Motion

  • Puerta con cerrado suave

  • Filtro de pelusas inoxidable

    No

  • TurboDrum

  • TurboWash 3D

  • Nivel de agua

    Auto/Manual

  • WaveForce

    No

  • Reinicio automático

  • ezDispense

    No

  • Sistema de detección de espuma

  • Sensor de carga

  • Caída de agua lateral

    No

PROGRAMAS

  • Descarga de Ciclo

  • Edredón

  • Limpieza Extra

    No

  • Normal

  • Limpieza de Tina /Tambor

  • Lavado con Inteligencia Artificial

  • Protector de alergias

  • Ropa delicada

  • Ahorro ecológico

    No

  • Lavado Rápido

  • Enjuague+centrifugado

OPCIONES ADICIONALES

  • Wi-Fi

  • Secado al aire

    No

  • Extra enjuague

    No

  • Lavado con agua caliente

    No

  • Añadir artículo

    No

  • Bloqueo para niños

  • Lavado con agua fría

    No

  • Remojar

  • Solo centrifugado

  • Prelavado

    No

  • Inicio Remoto

  • Lavado intenso

    No

  • Enjuagar

    5 veces

  • Enjuague+centrifugado

    No

  • Tiempo de retardo

    No

  • Secado de Tambor

    No

  • Centrifugado

    5 niveles

  • Vapor

  • Temperatura

    No

  • Nivel de agua

    10 niveles

  • Lavado de Tambor

    No

  • TurboWash

  • Lavar

  • Reserva de agua

    No

  • Carga máxima

    No

  • Cuidado anti-manchas

    No

  • Más agua

    No

TECNOLOGÍA SMART

  • Diagnóstico inteligente

  • Descarga de Ciclo

  • Monitoreo de energía

  • Arranque remoto y monitor de ciclo ( Inicio Remoto)

  • ThinQ (Wi-Fi)

  • Limpiador Tub Clean

  • Smart Pairing

DIMENSIONES Y PESOS

  • Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    686x1 092x721

  • Peso (kg)

    59,0

  • Altura del producto con la tapa abierta (mm)

    1 448

CÓDIGO DE BARRAS

  • código de barras

    8806096620649

