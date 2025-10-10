Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Lavadora Comercial Carga Frontal Titan 17 Kg

Lavadora Comercial Carga Frontal Titan 17 Kg

Lavadora Comercial Carga Frontal Titan 17 Kg

CDT29RUCES
Funciones principales

  • Gran Capacidad
  • Inverter Direct Drive™
  • Tratamiento térmico múltiple
  • Recubrimiento en polvo de alta calidad
  • Atomizador y Twin Spray
  • Sistema de dosificación automática
Más
La imagen de la solitaria lavadora comercial LG está iluminada por un foco sobre un fondo oscuro.

Lavadora Comercial

Introducción a LG

Un hombre profesional vestido con traje de negocios está utilizando un ordenador portátil en una lavandería comercial equipada con la lavadora comercial LG.

Un hombre profesional vestido con traje de negocios está utilizando un ordenador portátil en una lavandería comercial equipada con la lavadora comercial LG.

Durabilidad

Tecnología más allá de la innovación

LG se compromete a desarrollar máquinas duraderas para su negocio.

Inverter Direct DriveTM

Durabilidad y fiabilidad excelentes

El sistema de transmisión directa de LG ofrece una gran durabilidad y fiabilidad a la lavadora. La garantía de 5 años de LG para las piezas del sistema de transmisión le ofrece tranquilidad a la hora de tomar su decisión de compra.

Tratamiento térmico múltiple

Durabilidad del eje de transmisión

El tratamiento térmico múltiple mejora la durabilidad y proporciona resistencia contra el desgaste gradual. Las lavadoras comerciales de LG utilizan un eje con tratamiento térmico múltiple para reforzar la durabilidad.

*La vida útil del producto puede variar en función de los patrones de uso y otros factores.

Recubrimiento en polvo premium

Resistencia a la contaminación y al óxido

El recubrimiento en polvo premium proporciona una durabilidad comparable a la pintura automotriz, lo que lo hace altamente resistente al óxido. Este recubrimiento también ayuda a prevenir rayones y contaminación.

*El rendimiento puede variar en función de los patrones de uso y otros factores.

 
Una lavandería moderna con varias lavandoras comerciales LG muestra a una mujer oliendo la ropa recién lavada de una cesta y a otros clientes interactuando en el fondo.

Una lavandería moderna con varias lavandoras comerciales LG muestra a una mujer oliendo la ropa recién lavada de una cesta y a otros clientes interactuando en el fondo.

Rendimiento y eficacia

Potente y económico

Aumente los ingresos y la satisfacción de los clientes con LG.

Certificado Energy Star

Impulsar el éxito ahorrando más

Reduzca el consumo de energía y agua a la vez que aumenta la eficiencia. Las lavadoras comerciales LG, certificadas por las normas Energy Star, ahorran más energía y agua en comparación con otros productos de su clase.

Imagen dividida en dos partes: a la izquierda, una mano sostiene una bombilla encendida con la etiqueta Energy Star y gráficos; a la derecha, una gota de agua crea una ondulación, que representa la eficiencia energética e hídrica.

*Basado en las normas del Departamento de Energía; aplicable a los modelos norteamericanos.

Gran capacidad

Haz mucho de una sola vez

Los clientes prefieren la gran capacidad de las lavadoras comerciales LG porque pueden terminar el lavado en una sola carga. Una mayor capacidad significa más rotaciones de clientes para su negocio.

*La capacidad de carga puede variar según el modelo del producto y la región.

Sistema de equilibrio Gyro

Bajo nivel de ruido y vibraciones

Las lavadoras comerciales LG emiten poco ruido y vibraciones, creando un entorno agradable que satisface las necesidades de una amplia gama de clientes. 1)

1. El nivel de ruido es inferior a 62 dB (según las pruebas de laboratorio estándar de LG).

Atomizador y Twin Spray

Ahorre tiempo y siga el ritmo de su apretada agenda

El sistema Twin Spray enjuaga la ropa y acelera el ciclo. El rociador atomizador introduce agua fría fresca para remojar mejor la ropa y minimizar la espuma.

*La imagen sólo tiene fines promocionales.

Tambor inclinado 10°

Alto rendimiento

El tambor con una inclinación especial de 10° reduce el consumo de agua al sumergir eficazmente la ropa en el agua, sin comprometer el rendimiento del lavado. Disfrute de resultados de lavado óptimos sin concesiones.

Una mujer sonriente interactúa con una fila de modernas lavadoras comerciales LG de color gris oscuro en una luminosa sala de lavandería, demostrando la comodidad y la facilidad de mantenimiento de este eficiente sistema.

Una mujer sonriente interactúa con una fila de modernas lavadoras comerciales LG de color gris oscuro en una luminosa sala de lavandería, demostrando la comodidad y la facilidad de mantenimiento de este eficiente sistema.

Conveniencia

Sistema eficiente y fácil mantenimiento

Gestión fácil e higiénica para que pueda centrarse en tu negocio.

Sistema de limpieza de tambor

Tambores más limpios para un lavado más limpio

Los tambores sucios que se utilizan durante largos periodos de tiempo pueden afectar al rendimiento del lavado. El sistema de limpieza del tambor lo matiene higiénico y limpio* para las numerosas personas que utilizan la lavadora.

*La limpieza puede variar en función de los ciclos de limpieza del tambor y de los productos de limpieza.

Sistema de dosificación automática

Fácil gestión del detergente

El sistema de dosificación automática suministra cantidades uniformes de detergente, cloro y suavizante para cada ciclo.

*El rendimiento de dosificación puede variar en función de las especificaciones de la bomba. Las bombas y los productos químicos se venden por separado.

Comodidad inteligente

Una lavadora inteligente

Comprueba rápidamente el estado de la ropa, supervisa los patrones de uso y detecta errores del producto a través de LG Smart Laundry Solution en cualquier momento y lugar. Interactúa fácilmente con ella mientras disfrutas de las innovaciones de LG.

La imagen muestra a una mujer utilizando su smartphone en una cafetería y a un hombre recibiendo una notificación de finalización del lavado en su ordenador portátil, lo que demuestra la comodidad del sistema Smarter Washing Machine de LG.

*Es posible que se requiera una conexión inalámbrica a Internet para esta función.

FAQs

Q.

¿Puede la lavadora LG Titan soportar las altas exigencias de una lavandería?

A.

Sí, la lavadora LG Titan es ideal para satisfacer las altas exigencias de una lavandería. Está diseñada específicamente para uso comercial y ofrece características robustas que garantizan durabilidad y eficiencia en entornos de uso intensivo.

Q.

¿La lavadora LG Titan es compatible con los sistemas de pago para lavanderías automáticas?

A.

Sí, la lavadora LG Titan es compatible con varios sistemas de pago, incluyendo monedas, tarjetas y opciones de pago móvil. Esta flexibilidad la convierte en una excelente opción para lavanderías automáticas y otras instalaciones de lavandería comercial que requieren pagos automatizados por parte de los clientes.

 

*La compatibilidad de los pagos puede variar en función de las soluciones de pago.

Q.

¿Pueden los usuarios personalizar los ciclos de lavado en la lavadora LG Titan?

A.

Sí, la lavadora LG Titan permite a los usuarios personalizar sus ciclos de lavado. Los usuarios pueden configurar ajustes específicos, como el tiempo de lavado, el tiempo de aclarado, el nivel de agua y mucho más. Además, la lavadora puede guardar hasta 20 ciclos de lavado personalizados (OPL), lo que proporciona un rendimiento de lavado adaptado a las necesidades específicas de cada tipo de lavado. Esta función resulta especialmente útil en entornos comerciales, donde los diferentes tipos de colada requieren condiciones de lavado únicas.

Q.

¿Qué funciones de mantenimiento ofrece la lavadora LG Titan para uso comercial?

A.

El motor Direct Drive elimina la necesidad de una polea o correa, lo que permite a LG ofrecer una garantía de 5 años específica para él. El servicio frontal facilita el mantenimiento, mientras que el ciclo Tub Clean limpia eficazmente el interior de la cuba.

Q.

¿Qué instalaciones son adecuadas para la lavadora LG Titan?

A.

La lavadora LG Titan es muy versátil e ideal para instalaciones que requieren una gran capacidad de lavado y un rendimiento elevado. Es perfecta para lavanderías, hoteles, establecimientos hosteleros, complejos residenciales y centros educativos. Estas instalaciones se benefician de la combinación de gran capacidad, eficiencia energética, durabilidad y funciones avanzadas de la lavadora LG Titan, lo que la convierte en una inversión valiosa para empresas que necesitan soluciones de lavandería fiables y eficientes.

Q.

¿Cuáles son las diferencias entre la lavadora LG Titan y la lavadora LG Giant?

A.

La serie Titan suele tener una mayor capacidad, con modelos como el Titan que ofrecen 5,2 pies cúbicos de capacidad. Está diseñada para lavanderías más grandes, servicios de lavandería comercial y negocios que requieren máquinas capaces de manejar de forma constante grandes volúmenes de ropa. 

-La serie Giant tiene un diseño más compacto con una capacidad de 3,7 pies cúbicos. Está diseñada para cargas medianas, lo que la hace adecuada para entornos comerciales más pequeños, como apartamentos, lavanderías pequeñas o establecimientos hoteleros donde el espacio es limitado. Está dirigida a entornos comerciales más pequeños o edificios residenciales que requieren un rendimiento de nivel comercial, pero que no tienen el espacio ni la demanda de los modelos Titan más grandes.

Q.

¿Qué es LG Smart Laundry Lounge?

A.

LG Smart Laundry Lounge es un concepto moderno basado en la tecnología y diseñado para mejorar la experiencia de lavandería tanto para los usuarios como para los propietarios de negocios. Esta avanzada solución para lavanderías integra tecnologías inteligentes, lo que permite ofrecer servicios de lavandería más eficientes, cómodos y fáciles de usar.

Dos ventanas holográficas virtuales que están chateando y nos contactan flotan junto al ordenador portátil y las manos se colocan detrás de ellas.

Dos ventanas holográficas virtuales que están chateando y nos contactan flotan junto al ordenador portátil y las manos se colocan detrás de ellas.

Contáctenos

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre el producto y nos pondremos en contacto con usted.
Para obtener acceso a más documentación técnica y otras descargas, visita la Portal de socios B2B de LG.

Key Feature

  • Gran Capacidad
  • Inverter Direct Drive™
  • Tratamiento térmico múltiple
  • Recubrimiento en polvo de alta calidad
  • Atomizador y Twin Spray
  • Sistema de dosificación automática

Todas las especificaciones

Qué opina la gente

