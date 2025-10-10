Lavadora Comercial Carga Frontal Titan 17 Kg

La serie Titan suele tener una mayor capacidad, con modelos como el Titan que ofrecen 5,2 pies cúbicos de capacidad. Está diseñada para lavanderías más grandes, servicios de lavandería comercial y negocios que requieren máquinas capaces de manejar de forma constante grandes volúmenes de ropa.

-La serie Giant tiene un diseño más compacto con una capacidad de 3,7 pies cúbicos. Está diseñada para cargas medianas, lo que la hace adecuada para entornos comerciales más pequeños, como apartamentos, lavanderías pequeñas o establecimientos hoteleros donde el espacio es limitado. Está dirigida a entornos comerciales más pequeños o edificios residenciales que requieren un rendimiento de nivel comercial, pero que no tienen el espacio ni la demanda de los modelos Titan más grandes.