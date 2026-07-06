LG SMART TV AI LB65 FHD 2026 de 43 pulgadas

Aviso legal

*Las imágenes que aparecen en esta página de detalles del producto son solo ilustrativas. Consulte la galería de imágenes para una representación más precisa.

*Las especificaciones y características varían según la región, el modelo y el tamaño.

*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de la aplicación de terceros.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados ​​en la red, incluidas las aplicaciones de streaming. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, mediante HDMI) y la televisión terrestre (solo para televisores con sintonizador). Crear una cuenta LG es gratuito.

1) *HDR10 Pro no es un formato, sino la tecnología Dynamic Tone Mapping propia de LG, aplicada fotograma a fotograma al contenido HDR10.

2) *El sonido puede variar según el entorno de escucha.

3) *Se requiere conexión a internet y los servicios de IA de los socios pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece soporte para LLM.

4) *Es posible que algunas de estas funciones no estén disponibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden variar tras el lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta «En esta escena» está disponible en países que admiten la Guía Electrónica de Programación (EPG).

*La tarjeta «Ahora» no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de proveedores de contenido, por lo que no se mostrará.

*La tarjeta «Inteligencia Artificial Generativa» está disponible en ciertas regiones o modelos.

5) *El contenido mostrado puede ser reducido o limitado según la región y la conectividad de red.

*La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en televisores OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en televisores MRGB y FHD lanzados a partir de 2026.

*Solo funciona con aplicaciones compatibles con la cuenta Voice ID.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar. Si la voz cambia por motivos de salud u otros factores, el reconocimiento podría no funcionar correctamente.

*Los widgets disponibles pueden variar según el país y están sujetos a cambios o descontinuación sin previo aviso.

*Mi página se aplica a los televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD de 2026.

6) *Se requiere conexión a internet.

*Es posible vincular el chatbot de IA con el servicio de atención al cliente.

*En países donde no se admite el procesamiento del lenguaje natural (PLN), es posible que no se pueda acceder a la aplicación mediante comandos de voz.

7) *webOS Re:New es un programa de actualización de software disponible solo para modelos seleccionados. El número de actualizaciones y la duración del soporte de Re:New pueden variar según el producto, el modelo o la región.

*El calendario de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios, pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, el modelo o la región.

8）*Ofrece acceso rápido a las funciones de IA del televisor, pero no cuenta con procesamiento de IA integrado.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones del mando a distancia mágico con IA pueden variar según la región y el idioma compatible, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.

*El reconocimiento de voz con IA solo está disponible en países que admiten el procesamiento del lenguaje natural (PLN) en su idioma nativo.

9) *La compatibilidad con ciertos canales de LG varía según la región.

10) *LG es compatible con dispositivos Wi-Fi «Matter». Los servicios y funciones compatibles con «Matter» pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial entre ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.

11）*La tarjeta «En esta escena» está disponible en los países que admiten la guía electrónica de programación (EPG).

*La disponibilidad puede variar según el país.

*La información proporcionada por AI Concierge es solo para fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad por las acciones o decisiones tomadas con base en dicha información.

12）*La certificación LG Shield puede variar según el modelo.

*La protección de instalación excluye la instalación de aplicaciones de fuentes no oficiales, distintas a LG Apps, etc.

*Se requieren actualizaciones de software periódicas para una protección continua de 5 años.

*La protección y el cifrado de datos están garantizados durante el uso normal.

*webOS está protegido por LG Shield.