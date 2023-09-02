Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Nevecones LG con tecnología Craft Ice

2023-09-02

El compañero ideal para tu estilo de vida

En la actualidad, los electrodomésticos no solo se limitan a cumplir con funciones básicas, sino que también se adaptan a nuestros estilos de vida. Los Nevecones LG con tecnología Craft Ice son un claro ejemplo de ello. Estos innovadores electrodomésticos combinan diseño y funcionalidad para ofrecer una experiencia única que se ajusta perfectamente a las necesidades y preferencias de las personas. Te vamos a contar cómo los Nevecones LG con tecnología Craft Ice pueden complementar y acompañar tu estilo de vida.

 

1.Frío por más tiempo: Los Nevecones LG con tecnología Craft Ice tienen la capacidad de producir hielos esféricos de alta calidad. Estos hielos son más grandes y más duraderos que los cubos de hielo convencionales. Su forma esférica evita que se derritan rápidamente, lo que significa que tus bebidas se mantendrán frías por más tiempo sin diluirse. Además, su diseño estético y elegante agrega un toque de sofisticación a tus bebidas y presentaciones.

 

2.Experiencia gourmet en casa: Si eres un apasionado de la mixología o simplemente disfrutas de bebidas especiales, los nevecones LG con tecnología Craft Ice te brindan la oportunidad de crear experiencias gourmet en la comodidad de tu hogar. Los hielos esféricos son perfectos para cócteles, cold brew y todo tipo de bebida a la que quieras darle un toque especial, ya que se derriten lentamente, resaltando los sabores y manteniendo la intensidad de tus creaciones. Sorprende a tus invitados con cócteles profesionales y eleva tus momentos de disfrute en casa.

 

3.Versatilidad en la cocina: El hielo esférico no solo es ideal para bebidas, sino que también tiene aplicaciones culinarias diversas. Puedes utilizar los hielos esféricos en platos fríos como mariscos, ceviches o ensaladas, agregando un toque de frescura y elegancia a tus preparaciones. Además, puedes utilizarlos para enfriar rápidamente salsas o caldos sin diluir su sabor. La versatilidad del hielo esférico amplía tus posibilidades en la cocina y te permite explorar nuevas creaciones gastronómicas.

 

4.Estilo y sofisticación: Además de sus beneficios funcionales, los nevecones LG con tecnología Craft Ice aportan estilo y sofisticación a tu cocina. Su diseño moderno y elegante se integra a la perfección con cualquier estilo de decoración. La presencia de hielos esféricos en tu Nevecón añade un toque de lujo y exclusividad, convirtiendo tu cocina en un espacio ideal para compartir en tu Instagram.

 

En momento de Ver para Creer con los Nevecones LG y su tecnología Craft Ice que ha redefinido la experiencia del hielo en el hogar. Desde bebidas gourmet hasta creaciones culinarias, el hielo esférico ofrece un mundo de posibilidades para deleitar tus sentidos.

* Comparación de la velocidad de fusión entre Craft Ice y Cube Ice. Basada en el tiempo medio de tres pruebas individuales para medir el tiempo que tardan los dos tipos de hielo en desaparecer completamente en el agua dispensada (48℉ / 9℃ ).

 * La forma y la claridad del hielo se verán afectadas cuando se active Craft Ice; puede variar con los ajustes, el uso doméstico y el suministro de agua.

Nevecones_900x1080

Nevecones_900x1080