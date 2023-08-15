Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Nueva Lavadora LG V+: La primera lavadora carga superior con inteligencia artificial AIDD™, tecnología para el lavado en los hogares colombianos.

Nueva Lavadora LG V+

2023-08-15

La primera lavadora carga superior
con inteligencia artificial AIDD™

Comparte este contenido. Puedes compartir los artículos que quieras con tus amigos.

Conoce la Lavadora LG V+: La primera lavadora carga superior con inteligencia artificial AIDD™, tecnología para el lavado en los hogares colombianos.

LG presenta su nuevo lanzamiento para el primer semestre del año 2023 en productos de lavado, la primer lavadora carga superior con inteligencia artificial incorporada que le apuesta a darle un giro a la forma de lavar en las familias colombianas, cambiando el ritual tedioso y demorado que generalmente rodea esta tarea del hogar. Estamos acostumbrados a que para lavar la ropa primero se tiene que seleccionar, dependiendo de la tela, el color o la delicadeza; LG Electronics llegó con la nueva V+ para decirle “adiós” y dejar esto en el pasado, con su tecnología AI.DD™ que se encarga de hacer todo lo anterior por sí misma sin importar el tipo de tela que se ingrese a la lavadora. En este punto la pregunta del millón es ¿Qué es el AI.DD™? La manera fácil de definirlo, es decir que básicamente es el cerebro de la lavadora, es el que se encarga de analizar, detectar y decidir las acciones que esta va a hacer como respuesta al estímulo que se le está dando, ahora, si lo vemos desde una parte un poco más técnica, podemos definirla como una tecnología basada en inteligencia artificial que detecta el peso y el tipo de tejido de las prendas que se ingresan al tambor de la lavadora y elige el ciclo de lavado ideal para cuidarlas, de esta manera se optimiza la tarea de lavado, reduciendo la carga, el estrés y la pérdida de tiempo. Sabemos que la tecnología se ha vuelto parte fundamental de la vida diaria para el ser humano, y sin duda alguna es una de las herramientas que más nos facilitan la vida en nuestra rutina diaria; por eso, la nueva LG V+ cuenta con tecnología y funciones innovadoras que se encargan de cumplir con todas las necesidades que tenemos a la hora de lavar, haciendo del lavado algo mucho más fácil, rápido y práctico.

Tecnología V plus de LG

*Imagen de referencia puede variar al producto real

*Probado por Intertek en noviembre de 2019. Ciclo normal + opción TurboWash ™ (predeterminado) con carga IEC de 8 lbs. Los resultados pueden ser diferentes según el entorno.

*Probado por Intertek con modelo T13H7EHDSTP. Ciclo normal con opción Scent+ activa, en comparación con ciclo normal sin opción Scent+. Carga de toallas IEC de 3,5 kg. Los resultados pueden ser diferentes dependiendo de la ropa y el entorno.

Tecnología V plus de LG

*Imagen de referencia puede variar al producto real

*Probado por Intertek en noviembre de 2019. Ciclo normal + opción TurboWash ™ (predeterminado) con carga IEC de 8 lbs. Los resultados pueden ser diferentes según el entorno.

*Probado por Intertek con modelo T13H7EHDSTP. Ciclo normal con opción Scent+ activa, en comparación con ciclo normal sin opción Scent+. Carga de toallas IEC de 3,5 kg. Los resultados pueden ser diferentes dependiendo de la ropa y el entorno.

Tecnología V plus de LG
Tecnología V plus de LG

Si bien nos centramos en la tecnología AI.DD™ no está de más resaltar algunas otras características importantes de este nuevo producto, como lo son sus funciones TurboWash™ y Scent+, básicamente, con ellas podrás lavar en menos de 39 minutos, proteger tus prendas de las bacterias y alérgenos y hacer que el aroma perdure por más tiempo en tu ropa.

Entendiendo lo anterior, LG ha creado una lavadora que le da a los colombianos la posibilidad de disfrutar más tiempo libre, de despreocuparse por el cuidado de las prendas hasta de los pequeños en el hogar, teniendo la seguridad de que estarán higienizadas y listas para usar.

art1_desktop900x1080

*Imagen de referencia puede variar al producto real
*Probado por Intertek en noviembre de 2019. Ciclo normal + opción TurboWash ™ (predeterminado) con carga IEC de 8 lbs. Los resultados pueden ser diferentes según el entorno.
*Probado por Intertek con modelo T13H7EHDSTP. Ciclo normal con opción Scent+ activa, en comparación con ciclo normal sin opción Scent+. Carga de toallas IEC de 3,5 kg. Los resultados pueden ser diferentes dependiendo de la ropa y el entorno.

Atrévete a darle un giro a tu forma de lavar con la nueva LG V+, el + que le faltaba a tu lavado.

Conócela

*Imagen de referencia puede variar al producto real
*Probado por Intertek en noviembre de 2019. Ciclo normal + opción TurboWash ™ (predeterminado) con carga IEC de 8 lbs. Los resultados pueden ser diferentes según el entorno.
*Probado por Intertek con modelo T13H7EHDSTP. Ciclo normal con opción Scent+ activa, en comparación con ciclo normal sin opción Scent+. Carga de toallas IEC de 3,5 kg. Los resultados pueden ser diferentes dependiendo de la ropa y el entorno.