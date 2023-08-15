LG presenta su nuevo lanzamiento para el primer semestre del año 2023 en productos de lavado, la primer lavadora carga superior con inteligencia artificial incorporada que le apuesta a darle un giro a la forma de lavar en las familias colombianas, cambiando el ritual tedioso y demorado que generalmente rodea esta tarea del hogar. Estamos acostumbrados a que para lavar la ropa primero se tiene que seleccionar, dependiendo de la tela, el color o la delicadeza; LG Electronics llegó con la nueva V+ para decirle “adiós” y dejar esto en el pasado, con su tecnología AI.DD™ que se encarga de hacer todo lo anterior por sí misma sin importar el tipo de tela que se ingrese a la lavadora. En este punto la pregunta del millón es ¿Qué es el AI.DD™? La manera fácil de definirlo, es decir que básicamente es el cerebro de la lavadora, es el que se encarga de analizar, detectar y decidir las acciones que esta va a hacer como respuesta al estímulo que se le está dando, ahora, si lo vemos desde una parte un poco más técnica, podemos definirla como una tecnología basada en inteligencia artificial que detecta el peso y el tipo de tejido de las prendas que se ingresan al tambor de la lavadora y elige el ciclo de lavado ideal para cuidarlas, de esta manera se optimiza la tarea de lavado, reduciendo la carga, el estrés y la pérdida de tiempo. Sabemos que la tecnología se ha vuelto parte fundamental de la vida diaria para el ser humano, y sin duda alguna es una de las herramientas que más nos facilitan la vida en nuestra rutina diaria; por eso, la nueva LG V+ cuenta con tecnología y funciones innovadoras que se encargan de cumplir con todas las necesidades que tenemos a la hora de lavar, haciendo del lavado algo mucho más fácil, rápido y práctico.