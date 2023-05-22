Protege tu Ropa Antes de Meterla al Lavado

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Todos gastamos bastante dinero en nuestra ropa, es por ello por lo que es tan importante cuidar de ella. En lugar de disfrutar de una prenda durante unos meses, obtén años de tu ropa mediante el uso de estos consejos para preservar la calidad de tus prendas favoritas.
Evita que los Agujeros de Botones se Estiren
Algunas personas piensan que la mejor manera de mantener los botones en su ropa es abrocharlos antes de ingresar a la lavadora. Sin embargo, esto puede causar que se enreden con otras prendas, lo que provoca que los agujeros de los botones se estiren y pierdan su forma. Si ya has tenido este problema, intenta desabrochar todos los botones antes de ponerlos en la lavadora.
Evita que tus Jeans Dañen tu Ropa
El denim es un material áspero y se deben tomar precauciones al lavarlos. Para proteger tu otra ropa, lo mejor es comprimir tus jeans y voltearlos para evitar que arruinen telas más delgadas. Otro consejo es lavarlos en agua fría con un detergente neutro para evitar que la tela se decolore hacia otros artículos.
Elige el Detergente Adecuado para Cada Carga
Muchas personas separan sus cargas de ropa en blancos y colores. Pero ¿por qué no dar un paso adicional para garantizar las mejores condiciones para tu ropa? Mira las etiquetas de los artículos que se lavan y determine el mejor tipo de detergente para ese lavado. Si estás lavando blancos, usa un detergente que los ilumine. Para los colores, puedes usar uno que evite el decolorado. Estas precauciones adicionales junto con la temperatura adecuada de agua para cada carga, mantendrá tu ropa como nueva por más tiempo.
Elige el Mejor Ciclo de Lavado
A veces es fácil simplemente echar la ropa a lavar y utilizar el ciclo regular, pero esto no es ideal cuando se trata de mantener la calidad de tu ropa. Las lavadoras LG te proporcionan una variedad de ciclos de lavado que seleccionan la velocidad perfecta y la temperatura del agua para los artículos que se limpian. Asegúrate de elegir la correcta para que tu ropa luzca mejor.
Hábitos Simples para Ropa Duradera
Estas pequeñas tareas pueden parecer intrascendentes, pero con unas pocas opciones inteligentes, puedes ampliar la vida de tu ropa. Prueba estos sencillos pasos y mantén tu ropa en su mejor condición.