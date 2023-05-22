Protege tu Ropa Antes de Meterla al Lavado

Algunas personas piensan que la mejor manera de mantener los botones en su ropa es abrocharlos antes de ingresar a la lavadora. Sin embargo, esto puede causar que se enreden con otras prendas, lo que provoca que los agujeros de los botones se estiren y pierdan su forma. Si ya has tenido este problema, intenta desabrochar todos los botones antes de ponerlos en la lavadora.