Garantiza el funcionamiento óptimo de tus productos LG con el Mantenimiento Preventivo
Mejorar la conservación de los alimentos
El mantenimiento preventivo de LG te ayuda a tener un control preciso de la temperatura, conservando tus alimentos.
Ahorra en tu factura
de luz
Nuestro servicio mantiene la eficiencia de tu refrigerador para que su consumo eléctrico permanezca estable.
Garantiza agua limpia y purificada
Ten siempre agua libre de impurezas y contaminantes para un consumo saludable a diario.
Ropa más limpia
¡Dile adiós a los olores desagradables! Nuestra limpieza elimina moho y bacterias para brindarte ropa libre de manchas y malos olores.
Mayor vida útil
Al eliminar residuos y suciedad, previenes el desgaste de los componentes de tu lavadora extendiendo su vida útil.
Mejor economía
Mantén la eficiencia de tu lavadora para que su consumo eléctrico permanezca estable.