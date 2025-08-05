Skip to ContentSkip to Accessibility Help
icone LG Preventiva Plus

Garantiza el funcionamiento óptimo de tus productos LG con el Mantenimiento Preventivo

icone LG Preventiva Plus

Garantiza el funcionamiento óptimo de tus productos LG con el Mantenimiento Preventivo

¿A qué producto deseas hacer mantenimiento preventivo?

¿A qué producto deseas hacer mantenimiento preventivo?

Geladeira LG

Refrigeradores

saber más

Lavadora LG

Lavadora

saber más

Lavadora LG

Secadora

saber más

Mejorar la conservación de los alimentos

Imagem demonstrativa

El mantenimiento preventivo de LG te ayuda a tener un control preciso de la temperatura, conservando tus alimentos.


Ahorra en tu factura de luz
de luz

Imagem demonstrativa

Nuestro servicio mantiene la eficiencia de tu refrigerador para que su consumo eléctrico permanezca estable.


Garantiza agua limpia y purificada

Imagem demonstrativa

Ten siempre agua libre de impurezas y contaminantes para un consumo saludable a diario.




Ropa más limpia

Imagem demonstrativa

¡Dile adiós a los olores desagradables! Nuestra limpieza elimina moho y bacterias para brindarte ropa libre de manchas y malos olores.


Mayor vida útil

Imagem demonstrativa

Al eliminar residuos y suciedad, previenes el desgaste de los componentes de tu lavadora extendiendo su vida útil.


Mejor economía

Imagem demonstrativa

Mantén la eficiencia de tu lavadora para que su consumo eléctrico permanezca estable.




