Guía de instalación

Consulta de preinstalación

Consulta los requisitos de LG para una instalación
segura y eficiente

La preconsulta evalúa el entorno antes de la instalación para garantizar el perfecto funcionamiento de tu producto LG y evitar problemas como desgaste prematuro, consumo excesivo de energía y costos adicionales.
¡Un asesor especializado se conectará para responder tus preguntas sobre la instalación, incluso por videollamada!

Requisitos de instalación

Instala tu producto

Descubre videos y consejos para una instalación sencilla.

Antes de instalar toma en cuenta lo siguiente:

Medidas del producto

Verifica las dimensiones exactas de tu modelo en la sección de Características clave o en el empaque, para asegurarte de que encaje correctamente en el espacio donde lo colocarás.

Accesos y maniobras

Mide puertas, pasillos y accesos por donde pasará el producto. Si es grande, verifica que los giros y esquinas no dificulten su paso.

Espacio requerido y ventilación

Mide al área donde planeas colocar tu producto. Asegúrate de considerar también el espacio extra recomendado. Es importante dejar espacio alrededor para su adecuado funcionamiento y ventilación. 

Toma en cuenta el peso*

Si el producto es pesado, tal vez necesites ayuda extra o una empresa de mudanza para trasladarlo al interior del hogar.*

*Para compras en LG.com la entrega estándar es a pie de calle, en el primer acceso, limitada por escalones u otros obstáculos.

Espacio y dimensiones

Antes de comprar, verifica que el espacio en tu domicilio sea el adecuado. *Imágenes ilustrativas. Para obtener información detallada, consulta el manual correspondiente a tu modelo.

*Imágenes y videos ilustrativos. Para obtener información detallada, consulta el manual de usuario correspondiente a tu modelo.

Instalación básica

Te contamos lo que incluye el servicio de instalación con nuestros técnicos LG.

  • * El producto debe estar en el lugar donde será instalado al momento de solicitar el servicio.
  • * Para nevecones o refrigeradores que cuenten con conexión de suministro de agua, debe tener un punto en tubería de 1/2 PVC máximo de 10 cm desde la pared.
  • * Contar con suministro de corriente de 120V.
  • * Tener una presión de agua mínima de 20 PSI en la toma directa del domicilio. En caso de utilizar un sistema de filtros, la presión mínima es de 40 PSI (un plomero puede ayudarte a conocer las presión del domicilio).
  • * La toma eléctrica debe estar a menos de 1 metro del lugar donde se instalará el producto.
  • * Considera una separación de 5 cm de cada lado y 5 cm en la parte posterior.
  • * Una vez instalado, el producto debe estar en reposo durante 24 horas antes de conectarlo.

Alcance:

 

* Retirar protecciones.

* Conexión y explicación de funciones.

 

Incluye:

 

* Nivelación de producto (puertas y patas niveladoras).

* Instalación de manguera de agua del kit de instalación.

* Conexión a toma eléctrica y toma de agua.

 

No incluye:

 

* Montaje y desmonte de puertas

* Traslado o maniobra del producto a más de 1m de la ubicación final.

* Trabajos de plomería, albañilería, electricidad, entre otros.

* Instalación de suministro principal de agua.

* Filtros y bombas de agua externos.

* Conectores de tubería especiales.

* Desconexión o retiro de equipos anteriores.

* Accesorios no marcados en el manual de usuario.

 

Demostración del producto:

 

* Muestra de las funciones básicas del producto.

* Funcionamiento de dispensador (modelos aplicables).

* Funcionamiento de fábrica de hielos.

* Explicación de funciones del display.

* Métodos de limpieza.

* Vinculación con ThinQ (de acuerdo con el modelo).

  • * Instala el producto en interiores, la exposición del producto a la intemperie puede afectar su funcionamiento y estética.
  • * No uses extensiones eléctricas, multitomas o adaptadores de corriente.
  • * No modifiques el cable de alimentación eléctrica.
  • * Un producto con poco espacio de ventilación puede afectar el enfriamiento del refrigerador.
  • * No coloques el producto cerca de fuentes de calor (estufas, hornos, ventanas).
  • * Para más información consulta el manual de usuario de tu modelo.
Guía de instalación

¿Prefieres instalarlo tu mismo? El siguiente video y guía breve te pueden ayudar

Espacio y dimensiones

Antes de comprar, verifica que el espacio en tu domicilio sea el adecuado.

*Imágenes ilustrativas. Para obtener información detallada, consulta el manual correspondiente a tu modelo.

*Imágenes y videos ilustrativos. Para obtener información detallada, consulta el manual de usuario correspondiente a tu modelo.

Instalación básica

Te contamos lo que incluye el servicio de instalación con nuestros técnicos LG.

Los siguientes requisitos aplican para Lavadoras, Lavasecadoras de carga frontal y Lavadoras de carga superior

 

* La presión de agua del domicilio debe ser mínimo de 20 PSI (un plomero puede ayudarte a conocer la presión del suministro).

* Contar con dos tomas de agua para instalar las mangueras de agua caliente y fría. (En caso de no tener las 2, usar accesorio tipo Y).

* La toma de corriente debe ser de 120 V.

* Considera que el suelo sea firme y uniforme para resistir el funcionamiento del producto.

* El enchufe debe estar a menos de 1 m del lugar donde se instalará el producto.

* El drenaje debe estar a una distancia menor a 1 m del producto y la manguera de desagüe debe tener una altura mínima de 45 cm / máxima de 1 m.

* Considera una separación de 5 cm en los laterales y 10 cm en la parte posterior.

Alcance:

 

* Retirar protecciones.

* Conectar el producto y explicar las configuraciones básicas.

 

 

Incluye:

 

 

* Conexión del producto con kit de instalación incluido (según modelo).

* Conexión de mangueras de agua fría y caliente.

* Instalación de la manguera de drenaje.

* Retiro de los pernos de transporte y ubicación de las tapas protectoras (solo para modelos carga frontal).

* Nivelación del producto.

* Conexión a toma eléctrica.

No incluye:

* Traslado o maniobra del producto a más de 1 m de la ubicación final.

* Cualquier trabajo o material extra requerido (eléctrico, albañilería o plomería).

* Desconexión, desinstalación o retiro de equipos anteriores.

* Accesorios no marcados en el manual de usuario o entrega de rack de empotre (según promocional)

 

 

Demostración del producto:

* Muestra de las funciones básicas del producto.

* Recomendaciones de uso y cuidado.

* Funciones del panel.

* Limpieza de filtros.

* Tiempo de mantenimiento.

* Vinculación con ThinQ.

  • * Instala el producto en interiores, la exposición del producto a la intemperie puede afectar su funcionamiento y estética (si el producto se expone por tiempo prolongado al calor, frío o la lluvia puede afectar su funcionamiento).
  • * No tener un suelo estable puede causar vibraciones durante el centrifugado.
  • * No uses extensiones eléctricas, multitomas o adaptadores de corriente.
  • * No modifiques el cable de alimentación eléctrica.
  • * Para más información consulta el manual de usuario de tu modelo.
Guía de instalación

¿Prefieres instalarlo tu mismo? El siguiente video y guía breve te pueden ayudar

Espacio y dimensiones

Antes de comprar, verifica que el espacio en tu domicilio sea el adecuado.

*Imágenes ilustrativas. Para obtener información detallada, consulta el manual correspondiente a tu modelo.

*Imágenes y videos ilustrativos. Para obtener información detallada, consulta el manual de usuario correspondiente a tu modelo.

Instalación básica

Te contamos lo que incluye el servicio de instalación con nuestros técnicos LG.

  • * La presión requerida para gas en cilindro (GLP) es de 28 – 33 mBar; para gas natural es de 18 – 23 mbar (un plomero puede ayudarte a conocer las condiciones de toma de gas).
  • * La conexión eléctrica es de 120 V.
  • * El enchufe debe estar a menos de 1 m del lugar donde se instalará el producto.
  • * El suelo debe ser firme y uniforme.
  • * Considera una separación de 5 cm en los laterales y 20 cm en la parte posterior.
  • * En caso de ser necesario, adecuar las espreas para la configuración a GLP incluidas en el kit de instalación.
  • * Pedestal (de acuerdo con el modelo).
  • * Espacio para conducto de ventilación (incluido en el kit de instalación).
  • * Debe contar con espacio para instalación de la secadora fuera del alcance de fuentes de gas (independiente del calentador)
  • * Manguera de conexión a gas 3/8'' (no incluida).

 

Alcance:

 

* Retirar protecciones.

* Conectar el producto y explicar las configuraciones básicas.

 

 

Incluye 

 * Conexión del producto con el kit de instalación incluido (de acuerdo con el modelo).

* Conexión de la manguera de agua.

* Nivelación del producto.

* Conexión a toma eléctrica. 

No incluye:  * Traslado o maniobra del producto a más de 1m de la ubicación final.

* Cualquier trabajo o material extra requerido (eléctrico, albañilería o plomería).

* Desconexión o retiro de equipos anteriores.

* Accesorios no marcados en el manual de usuario o rack de empotre (Aplican términos y condiciones).

* Cambio de espreas (en caso de aplicar).

* Colocar el pedestal (en caso de aplicar).

 

 

Demostración del producto:

 

 

* Muestra de las funciones básicas del producto.

* Recomendaciones de uso y cuidado.

* Funciones del panel.

* Limpieza de filtros.

* Tiempo de mantenimiento.

* Vinculación con ThinQ.

  • * Instala el producto en interiores, la exposición del producto a la intemperie puede afectar su funcionamiento y estética (si el producto se expone por tiempo prolongado al calor, frío o la lluvia puede afectar su funcionamiento).
  • * No tener un suelo estable puede causar vibraciones durante el ciclo de secado.
  • * No uses extensiones eléctricas, multitomas o adaptadores de corriente.
  • * No modifiques el cable de alimentación eléctrica.
  • * Para más información consulta el manual de usuario de tu modelo.
Espacio y dimensiones

Antes de comprar, verifica que el espacio en tu domicilio sea el adecuado.

*Imágenes ilustrativas. Para obtener información detallada, consulta el manual correspondiente a tu modelo.

*Imágenes y videos ilustrativos. Para obtener información detallada, consulta el manual de usuario correspondiente a tu modelo.

Instalación básica

Te contamos lo que incluye el servicio de instalación con nuestros técnicos LG.

  • * La presión de agua del domicilio debe ser de mínimo 20 PSI (un plomero puede ayudarte a conocer las condiciones de toma de agua).
  • * La presión requerida para gas en cilindro (GLP) es de 28 – 33 mBar; para gas natural es de 18 – 23 mbar (un plomero puede ayudarte a conocer las condiciones de toma de gas).
  • * Contar con dos tomas de agua para instalar las mangueras: lavadora (agua caliente y fría) y secadora (agua fría).
  • * En la instalación eléctrica debe haber dos enchufes de 120 V para cada uno.
  • * El enchufe debe estar a menos de 1 m del lugar donde se instalará el producto.
  • * El suelo debe ser firme y uniforme.
  • * El drenaje debe estar a una distancia menor a 1 m del producto y la manguera de desagüe debe tener una altura mínimo 45 cm / máximo 1 m.
  • * Considera una separación de 5 cm en los laterales y 20 cm en la parte posterior.

Alcance:

 

* Retirar protecciones.

* Conectar el producto y explicar las configuraciones básicas.

 

 

Incluye: 

 * Conexión del producto con el kit de instalación incluido (de acuerdo con el modelo).

* Realizar la conexión de las mangueras: en lavadora se usará el conector “Y” incluido en el kit de instalación (agua caliente y fría) y en la secadora se conectará directo a la toma de agua (agua fría).

* Instalar la manguera de drenaje.

* Retirar los pernos de transporte y colocar las tapas protectoras.

* Nivelación del producto.

* Conducto de ventilación.

* Conexión a toma eléctrica.

 

 

No incluye:

  * Traslado o maniobra del producto a más de 1 m de la ubicación final.

* Cualquier trabajo o material extra requerido (eléctrico, albañilería o plomería).

* Desconexión o retiro de equipos anteriores.

* Accesorios no marcados en el manual de usuario.

* Ajuste con el Kit de espreas para la configuración a gas LP (se realizará el ajuste en la secadora solo en caso de ser necesario).

 

 

Demostración del producto:

 

 

* Muestra de las funciones básicas del producto.

* Recomendaciones de uso y cuidado.

* Funciones del panel.

* Limpieza de filtros.

* Tiempo de mantenimiento.

* Vinculación con ThinQ.

  • * Instala el producto en interiores, la exposición del producto a la intemperie puede afectar su funcionamiento y estética (si el producto se expone por tiempo prolongado al calor, frío o la lluvia puede afectar su funcionamiento).
  • * No tener un suelo estable puede causar vibraciones durante el ciclo de secado.
  • * No uses extensiones eléctricas, multitomas o adaptadores de corriente.
  • * No modifiques el cable de alimentación eléctrica.
  • * Para más información consulta el manual de usuario de tu modelo.

  • * La presión de agua del domicilio debe ser de mínimo 20 PSI (un plomero puede ayudarle a conocer las condiciones de toma de agua).
  • * Contar con dos tomas de agua para instalar las mangueras: lavadora (agua caliente y fría) y secadora (agua fría).
  • * En la instalación eléctrica debe haber dos enchufes de 120 V ( 1 para la lavadora y 1 para la secadora con bomba de calor).
  • * El enchufe debe estar a menos de 1 m del lugar donde se instalará el producto.
  • * El suelo debe ser firme y uniforme.
  • * El drenaje debe estar a una distancia menor a 1 m del producto y la manguera de desagüe debe tener una altura mínimo 45 cm / máximo 1 m.
  • * Considera una separación de 5 cm en los laterales y 20 cm en la parte posterior.
  • * Conducto de ventilación (incluido según promoción de instalación).

Alcance:

 

* Retirar protecciones.

* Conectar el producto y explicar las configuraciones básicas.

 

 

Incluye:  * Conexión de la lavadora a la toma eléctrica de 120V.

* Conexión de la secadora a la toma eléctrica 120V.

* Realizar la conexión de las mangueras: en lavadora se usará el conector “Y” incluido en el kit de instalación (agua caliente y fría) y en la secadora se conectará directo a la toma de agua (agua fría).

* Instalar la manguera de drenaje.

* Retirar los pernos de transporte y colocar las tapas protectoras (solo para la lavadora).

* Nivelación del producto. 

No incluye: 

* Traslado o maniobra del producto a más de 1m de la ubicación final.

* Cualquier trabajo o material extra requerido (eléctrico, albañilería o plomería).

* Desconexión o retiro de equipos anteriores.

* Accesorios no marcados en el manual de usuario. 

 

Demostración del producto:

 

 

* Muestra de las funciones básicas del producto.

* Recomendaciones de uso y cuidado.

* Funciones del panel.

* Limpieza de filtros.

* Tiempo de mantenimiento.

* Vinculación con ThinQ.

  • * Instala el producto en interiores, la exposición del producto a la intemperie puede afectar su funcionamiento y estética (si el producto se expone por tiempo prolongado al calor, frío o la lluvia puede afectar su funcionamiento).
  • * No tener un suelo estable puede causar vibraciones durante el ciclo de secado.
  • * No uses extensiones eléctricas, multitomas o adaptadores de corriente.
  • * No modifiques el cable de alimentación eléctrica.
  • * Para más información consulta el manual de usuario de tu modelo.
Espacio y dimensiones

Antes de comprar, verifica que el espacio en tu domicilio sea el adecuado.

*Imágenes ilustrativas. Para obtener información detallada, consulta el manual correspondiente a tu modelo.

*Imágenes y videos ilustrativos. Para obtener información detallada, consulta el manual de usuario correspondiente a tu modelo.

Instalación básica

Te contamos lo que incluye el servicio de instalación con nuestros técnicos LG.

Más información

 
  • * Confirma que la pared en donde se instalará el producto no contenga tuberías de agua, gas, electricidad u otros que puedan ser afectados.
  • * La instalación podrá realizarse solo sobre paredes de ladrillo o bloque que cumplan los requisitos del manual de usuario. No aplican muros en MDF, acabados especiales (Mármol, loseta, madera, otros).
  • * Es necesario contar con un circuito eléctrico independiente para el equipo de 110 V o 220 V, de acuerdo con el modelo. Breaker de mínimo 20 A.
  • * Contar con un punto de drenaje para evacuar los condensados del equipo.
  • * Si es apartamento o casa con preparaciones ya instaladas, el técnico evaluará las mismas para confirmar que puedan ser adecuadas.
  • * El equipo debe estar ubicado en el domicilio.

Alcance:

* Retirar protecciones.

* Colocar e instalar la unidad interior en el soporte de pared incluido en el producto (el material del muro debe cumplir con lo descrito en el manual de usuario).

* Colocar la unidad exterior.

* Explicación de funciones básicas.

 

Incluye:***  * Instalación de unidad interior y exterior en domicilio con primer nivel o una altura máxima de 5 m.

* Perforación de la pared de ladrillo/bloque para hacer la interconexión entre la unidad interior y exterior, y canalizar la salida de drenaje.

* 3m de cable para la interconexión entre unidades (interior y exterior).

* Sellado del orificio en la pared (no aplica acabados estéticos).

* Conexión del producto al suministro eléctrico.

* Kit de instalación (3.5 m de tubería de cobre con su aislamiento y cable encauchetado).

* Puesta en marcha del equipo. 

No incluye:  * Instalación de la línea eléctrica independiente (110 V / 220V), caja de conexiones, cableado ni breaker.

* Desinstalar, reubicar, reinstalar o retirar productos anteriores.

* Perforación en materiales distintos a los indicados en el manual de usuario (ejemplo: en loza, castillos, marmol, muros MDF, madera, etc.).

* Base, soporte o protección para unidad exterior.

* Interconexión de la unidad interior y exterior que exceda de los 3m del material incluido en el kit de instalación.

* Colocación de unidad interior o exterior en sitios con una altura superior a 5m en el domicilio.

* Cualquier trabajo o material extra requerido (eléctrico, albañilería o plomería).

* Accesorios no marcados en el manual de usuario. * 

 

Demostración del producto:

* Muestra de las funciones básicas del producto.

* Explicación de funciones del control remoto.

* Explicación de limpieza de filtro de unidad interior.

* Tiempo de mantenimiento.

* Vinculación con ThinQ.

  • * No coloques la unidad exterior en lugares con poca o nula ventilación, ni cerca de fuentes de calor.
  • * No uses tubería que no sea para refrigeración, que esté contaminada o haya sido empleada en otro producto.
  • * No se realizará la instalación en preparaciones ya colocadas y que tengan ángulos de 90° en su interior.
  • * No exceder la longitud y altura máximas indicadas en manual de usuario para la interconexión.
  • * No instales la unidad interior en una pared de yeso, fibra de densidad media (MDF), mármol, plástico, azulejo, caucho o cerámica, etc., ya que, podría causar daños estéticos y físicos en el producto.
  • * Para más información consulte su manual de usuario.
Espacio y dimensiones

Considera el espacio necesario en tu domicilio antes de tu compra

*Imágenes y videos ilustrativos. Para obtener información detallada, consulta el manual de usuario correspondiente a tu modelo.

Instalación básica

Consulta que incluye el servicio de instalación básica por técnicos autorizados LG

  • La TV con instalación de bases de mesa debe estar sobre una superficie plana y firme que soporte el peso del producto.

       *Aplicable para modelos a partir de 55 pulgadas.

Alcance

  • Retirar las protecciones.
  • Conectar el producto y explicar las configuraciones básicas.

 

Incluye:

1.- Colocar el producto en el espacio sobre una superficie plana y firme.

2.- Colocar los tornillos en las bases de mesa.

3.- Instalar el organizador de cables (de acuerdo con el modelo).

4.- Conectar el cable de alimentación al producto.

5.- Conectar el producto al enchufe eléctrico.

6.- Configuración del control o control Magic (de acuerdo con el modelo).

No incluye:

1.- Soporte de pared ni la instalación del mismo.

2.- Desmonte o retiro del producto anterior.

3.- Traslado o maniobra del producto a más de 1m de la ubicación final.

4.- Cualquier trabajo o adecuación adicional (eléctrico, albañilería o plomería).

5.- Accesorios no marcados en el manual de usuario.

 

Demostración del producto:

  • Explicación de la configuración inicial (país, idioma, red WiFi, sincronización de canales, etc.).
  • Funciones del control remoto.
  • Recomendaciones de uso y cuidado.
  • Vinculación con ThinQ.

  • No hagas presión sobre el cristal del producto en el desempaque.
  • Al maniobres el producto es importante sujetar los bordes de la TV para no dañarlo.
  • Contar con una base firme para evitar daños estéticos y físicos en el producto.
  • No uses extensiones eléctricas, multicontáctos o adaptadores de corriente.
  • Utiliza el cable de alimentación eléctrica que se incluye en el producto.
  • No modifiques el cable de alimentación eléctrica.
  • Para más información consulta el manual de usuario del modelo.

  • Aplicable para modelos series G, M y Z.*
  • Confirma que la pared en donde se instalará el producto no contenga tuberías de agua, gas, electricidad u otros que puedan ser afectados.
  • La instalación podrá realizarse solo sobre paredes de ladrillo o block que cumplan los requisitos del manual de usuario. No aplican muros MDF, acabados especiales (Mármol, loseta, madera, otros).

 

*Modelos aplicables: OLED65GXPUA, OLED65G1PSA, OLED65G2PSA, OLED77G3PSA, OLED77GXPUA, OLED77G1PSA, OLED77G2PSA, OLED65G3GSA, OLED55G3PSA, OLED77G4PSA, OLED65G4PSA, OLED55G4PSA, 65ART90ESQA, OLED77Z3PSA, OLED83G4PSA, OLED97M4PSA y 55LX1QPSA

Alcance:

  • Desempacar el producto y las protecciones.
  • Conectar el producto y explicar las configuraciones básicas.

 

Incluye:

1.- Soporte de pared.

2.- Realizar las perforaciones en la pared para colocar el soporte a una altura máxima de 1.5 mts.

3.- Instalación de la TV en el soporte de pared.

4.- Colocar el organizador de cables (de acuerdo con el modelo).

5.- Instalar el cable de alimentación al producto.

6.- Conectar el producto al enchufe eléctrico.

7.- Configuración del Control Magic (de acuerdo con el modelo).

No incluye:

1.- Desmonte o retiro del producto anterior.

2.- Traslado o maniobra del producto a más de 1m de la ubicación final.

3.- Cualquier trabajo o adecuación adicional (eléctrico, albañilería o plomería).

4.- Accesorios no marcados en el manual de usuario.

 

Demostración del producto:

  • Explicación de la configuración inicial (país, idioma, red WiFi, sincronización de canales, etc.).
  • Funciones del control remoto.
  • Recomendaciones de uso y cuidado.
  • Vinculación con ThinQ.

  • No hagas presión sobre el cristal del producto durante el desempaque.
  • Al maniobrar el producto es importante sujetar los bordes de la TV para no dañarlo.
  • No uses extensiones eléctricas, multicontáctos o adaptadores de corriente.
  • Utiliza el cable de alimentación eléctrica que se incluye en el producto.
  • No modifiques el cable de alimentación eléctrica.
  • Para más información consulta el manual de usuario del modelo.
Guía de instalación

¿Prefieres instalarlo tu mismo? El siguiente video y guía breve te pueden ayudar

Espacio y dimensiones

 

Antes de comprar, verifica que el espacio en tu domicilio sea el adecuado.

*Imágenes ilustrativas. Para obtener información detallada, consulta el manual correspondiente a tu modelo.

*Imágenes y videos ilustrativos. Para obtener información detallada, consulta el manual de usuario correspondiente a tu modelo.

Instalación básica

Te contamos lo que incluye el servicio de instalación con nuestros técnicos LG.

  • * La instalación eléctrica debe ser de 120 V.
  • * Verifica que la instalación de gas (natural/LP) cuente con su regulador de bajo flujo.
  • * El enchufe debe estar a menos de 1 m del lugar donde se instalará el producto.
  • * Tener una presión de gas de operación: para gas LP de 28 - 33 mBar; para gas Natural es de 18 - 23 mBar (un plomero puede ayudarte a conocer las condiciones de toma de gas).

Incluye:  * Ajuste de la intensidad de la flama en los quemadores.

* Ajuste de paso del aire en el regulador y horno (aplicable solo en gas natural).

* Conectar el producto al enchufe eléctrico. 

No incluye:  * Traslado o maniobra del producto a más de 1 m de la ubicación final.

* Cambio de espreas a gas Natural incluidas en el equipo (en caso de aplicar).

* Cualquier trabajo o adecuación adicional (eléctrico, albañilería o plomería).

* Desconexión o retiro de equipos anteriores.

* Accesorios no marcados en el manual de usuario. 

 

Demostración del producto:

 

 

* Explicación de autoclean (en caso de aplicar).

* Recomendaciones de uso y cuidado.

* Vinculación con ThinQ.

 
  • * Instala el producto en interiores, la exposición del producto a la intemperie puede afectar su funcionamiento y estética (si el producto se expone por tiempo prolongado al calor, frío o la lluvia se puede afectar su funcionamiento).
  • * No uses extensiones eléctricas, multitomas o adaptadores de corriente.
  • * No modifiques el cable de alimentación eléctrica.
  • * Para más información consulta el manual de usuario del modelo.
ThinQ

Conéctate y controla tus productos desde cualquier lugar

 

Preconsulta de Instalación

Atención - Preconsulta

LG Support

Confirme las opciones a continuación para iniciar el proceso de preconsulta.

Es importante tener, en el momento de la consulta, una cinta métrica para medir el lugar.

Horario de Atención:
- De Lunes a Viernes
- 9h a 17h