Guía de instalación

Alcance:
* Retirar protecciones.
* Colocar e instalar la unidad interior en el soporte de pared incluido en el producto (el material del muro debe cumplir con lo descrito en el manual de usuario).
* Colocar la unidad exterior.
* Explicación de funciones básicas.
Incluye:***
* Instalación de unidad interior y exterior en domicilio con primer nivel o una altura máxima de 5 m.
* Perforación de la pared de ladrillo/bloque para hacer la interconexión entre la unidad interior y exterior, y canalizar la salida de drenaje.
* 3m de cable para la interconexión entre unidades (interior y exterior).
* Sellado del orificio en la pared (no aplica acabados estéticos).
* Conexión del producto al suministro eléctrico.
* Kit de instalación (3.5 m de tubería de cobre con su aislamiento y cable encauchetado).
* Puesta en marcha del equipo.
No incluye:
* Instalación de la línea eléctrica independiente (110 V / 220V), caja de conexiones, cableado ni breaker.
* Desinstalar, reubicar, reinstalar o retirar productos anteriores.
* Perforación en materiales distintos a los indicados en el manual de usuario (ejemplo: en loza, castillos, marmol, muros MDF, madera, etc.).
* Base, soporte o protección para unidad exterior.
* Interconexión de la unidad interior y exterior que exceda de los 3m del material incluido en el kit de instalación.
* Colocación de unidad interior o exterior en sitios con una altura superior a 5m en el domicilio.
* Cualquier trabajo o material extra requerido (eléctrico, albañilería o plomería).
* Accesorios no marcados en el manual de usuario.
*
Demostración del producto:
* Muestra de las funciones básicas del producto.
* Explicación de funciones del control remoto.
* Explicación de limpieza de filtro de unidad interior.
* Tiempo de mantenimiento.
* Vinculación con ThinQ.