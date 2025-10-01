We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Instalación básica
La instalación básica de Aire Acondicionado consiste en:
Colocación e interconexión entre unidad interior y la unidad exterior a una distancia no mayor a 3 metros (materiales incluidos en la caja de producto) y una breve explicación de funcionamiento.
Instalación básica aire acondicionado
¿Cómo elegir mi Aire Acondicionado?
La selección de capacidad del producto debe ser basada en región, dimensiones de la habitación y modos de uso.
Espacio y dimensiones
Unidad interior
- Espacio entre el techo y el producto: mínimo 120mm.
- Espacio entre el producto y las paredes laterales: mínimo 100mm.
- Espacio entre el piso y el producto: mínimo 1800mm y máximo 2700mm de altura.
Nota: En caso de no respetar las dimensiones se podría ver afectado el rendimiento o eficiencia del producto.
Unidad exterior
- Espacio entre la pared y el producto: 300mm, o bien, si se colocará cerca de otra unidad exterior la distancia mínima entre ambas es de 600mm.
- Espacio entre la parte posterior del equipo y la pared: mínimo 300mm.
- La unidad exterior debe colocarse en una superficie plana, estable, firme y sin inclinación (soporte no incluido).
- Debe estar en un lugar abierto, ventilado y considerar los espacios necesarios alrededor.
Nota: Se sugiere colocar un toldo o protección sobre la unidad exterior para aumentar la vida útil del producto.
Recomendaciones para Zona Costera
- No instales el producto en un área expuesta directamente al aire del mar (rocío salino).
- Instala un cortavientos frente a la unidad exterior en zonas costeras.
Consideraciones
Toma en cuenta lo siguiente:
- El kit de instalación incluido con el producto es de 3m: incluye tubería de cobre y cable de comunicación para la interconexión de unidad interior con unidad exterior. (No se incluye el cable de alimentación eléctrica)
- Durante la operación del aire acondicionado, la humedad ambiental se condensa y la poca agua que se genera se canaliza al sistema de drenado que tiene el equipo por gravedad. Puedes canalizar y aprovechar el drenaje a un jardín, planta, tanque o registro. De existir dificultad con el drenaje por gravedad, puedes colocar una bomba para condensados (no incluida).
- La instalación básica debe ser realizada en sitios con planta baja, primer nivel o hasta una altura máxima de 5m.
Especificaciones del producto
Conoce las especificaciones del suministro de energía que requiere el producto, la capacidad y el modelo.
Previo a que se realice la instalación, revisa con el personal técnico la condición del producto, compatibilidad entre la unidad interior y exterior, los accesorios y kit de instalación incluido.
Preparación previa requerida
Instalación eléctrica (No Incluida en la instalación básica)
- El suministro eléctrico en domicilio debe ser de acuerdo con la alimentación indicada en la especificación del producto. Verifica con la etiqueta de especificaciones.
- Debe existir o colocar un centro de carga e interruptor eléctrico independiente exclusivo por equipo. La colocación deberá ser preferentemente cerca de donde quedará instalado la unidad exterior, a una distancia no mayor a un metro.
- La instalación eléctrica en domicilio por seguridad debe estar aterrizada mediante una tierra física, esto ayudará a evitar daños materiales o a personas. El cable de alimentación eléctrica debe ser adquirido de acuerdo con el manual de usuario y las normas eléctricas.
Para mayor referencia consulte el manual de usuario del producto.
Instalación básica
Consulta que incluye el servicio de instalación básica por técnicos autorizados LG
- Confirma que la pared en donde se instalará el producto no contenga tuberías de agua, gas, electricidad u otros que puedan ser afectados.
- La instalación podrá realizarse solo sobre paredes de ladrillo o block que cumplan los requisitos del manual de usuario. No aplican muros MDF, acabados especiales (Mármol, loseta, madera, otros).
- Es necesario contar con una toma de corriente eléctrica independiente a pie de equipo de 110 V /220 V (de acuerdo con el modelo), pastillas termomagnéticas de 30 A (de acuerdo al modelo).
- Contar con un drenaje con caída al exterior, se recomienda el uso de una trampa de olores (no incluido).
- Si es departamento o casa con preparaciones ya instaladas, el técnico evaluará las mismas para confirmar que puedan ser adecuadas.
- Que el equipo se encuentre en el lugar final.
Alcance:
- Desempacar el producto y retirar protecciones.
- Colocar e instalar la unidad interior en el soporte de pared incluido en el producto (el material del muro debe cumplir con lo descrito en el manual de usuario).
- Colocar la unidad exterior.
- Explicación de funciones básicas.
Incluye:
1.- Colocación de unidad interior o exterior en sitios con planta baja, primer nivel o una altura máxima de 5m en domicilio.
2.- Perforación de la pared de ladrillo/block para hacer la interconexión entre la unidad interior y exterior, y canalizar la salida de drenaje.
3.- 3m de cable para la interconexión entre unidades (interior y exterior).
4.- Sellado del orificio efectuado en la pared (no aplica sellado con acabados estéticos).
5.- Conexión del producto al suministro eléctrico.
No incluye:
1.- Instalación de la línea eléctrica independiente (110 V / 220V), caja de conexiones, cableado ni pastillas termomagnéticas.
2.- Desinstalar, reubicar, reinstalar o retirar productos anteriores.
3.- Perforación en materiales distintos a los indicados en el manual de usuario (ejemplo: en loza, castillos, marmol, muros MDF, madera, etc.).
4.- Cinta momia para tubería de cobre.
5.- Base, soporte o protección para unidad exterior.
6.- Interconexión de la unidad interior y exterior que exceda de los 3m del material incluido en el kit de instalación.
7.- Colocación de unidad interior o exterior en sitios con una altura superior a 5m en el domicilio.
8.- Cualquier trabajo o material extra requerido (eléctrico, albañilería o plomería).
9.- Accesorios no marcados en el manual de usuario.
Demostración del producto:
- Muestra de las funciones básicas del producto.
- Explicación de funciones del control remoto.
- Explicación de limpieza de filtro de unidad interior.
- Tiempo de mantenimiento.
- Vinculación con ThinQ.
- No coloques la unidad exterior en lugares con poca o nula ventilación, ni cerca de fuentes de calor.
- No uses tubería que no sea para refrigeración, que esté contaminada o haya sido empleada en otro producto.
- No se realizará la instalación en preparaciones ya colocadas y que tengan ángulos de 90° en su interior.
- No exceder la longitud y altura máximas indicadas en manual de usuario para la interconexión.
- No instales la unidad interior en una pared de yeso, fibra de densidad media (MDF), mármol, plástico, azulejo, caucho o cerámica, etc., ya que, podría causar daños estéticos y físicos en el producto.
- Para más información consulte su manual de usuario.
Criterios para solicitar el servicio
Consulta los criterios que debes cumplir para solicitar la instalación de tu producto.
- El producto debe encontrarse en el domicilio.
- Contar con las adecuaciones requeridas mencionadas anteriormente.
- Identificar el modelo del producto.
- Considerar los conceptos incluidos y no incluidos.
- El Servicio de Instalación Básica Gratuita aplica sólo para algunos modelos y tiendas. Para hacer válida la promoción, presente el comprobante de compra al personal técnico autorizado que acuda con la orden de servicio. La cobertura del servicio es de 50Km a partir de la ubicación de la tienda donde se adquirió. Para compras por Internet, la cobertura del servicio será de 50Km a partir de la ubicación del Centro de Servicio que atienda Aire Acondicionado más cercano al domicilio.
- Toda instalación que se realice conforme a petición del cliente y se omitan las restricciones, será responsabilidad del mismo.
- En caso que requieras de algún apoyo o asesoría en sitio, solicita una pre-visita por el personal técnico autorizado.
- Para tiendas y modelos no participantes, puede efectuarse el servicio de instalación con costo. La cobertura del servicio es de 50Km a partir del Centro de Servicio más cercano al domicilio.
Términos y condiciones
Considera:
- Una vez finalizada la instalación, todo cambio solicitado generará un costo.
- El servicio se realizará siempre que un adulto esté en domicilio y sea responsable de que la instalación se lleve a cabo con su visto bueno.
- El servicio será cancelado si se confirma que no se ubica el domicilio, no se tiene respuesta vía telefónica o no se encuentra alguien en domicilio dentro de 5 días a partir de la generación de la Orden de servicio de instalación.
- El costo de pre-visita se aplicará si no cuenta con la preparación requerida.
- Si el domicilio se localiza en un área identificada como zona de riesgo, puede tomar tiempo el llevar a cabo el servicio o inclusive su realización.
- Confirma que la pared en donde se instalará el producto no contenga tuberías de agua, gas, electricidad u otros que puedan ser afectados. Te recomendamos proporcionar el diagrama de circuitos/tuberías del domicilio al instalador. En caso de daños generados por falta de información no serán responsabilidad del centro de servicio/marca.
- En caso de que las condiciones del domicilio sean diferentes a las indicadas en los términos de “Instalación Básica”, la instalación tendrá costo adicional.
Glosario de términos
Listado de términos que te puede ser útil:
- Unidad Interior (Evaporadora). Elemento que en operación normal genera frío. El gas refrigerante que se emplea cambia de estado líquido a gaseoso, proceso de evaporación. Si el equipo cuenta con modo calefacción, generará calor.
- Unidad Exterior (Condensadora). Elemento que durante operación normal genera calor. El gas refrigerante que se emplea cambia de estado gaseoso a líquido, proceso de condensación.
- Compresor. Pieza mecánica que desplaza gas refrigerante empleado y permite le flujo del gas refrigerante entre las unidades.
- Kit de Instalación. Tubería de refrigeración (1 para gas y 1 para liquido) y cableado de interconexión acorde a la capacidad del equipo. (3m incluido con el producto)
- BTU. Unidad térmica británica por sus siglas en inglés empleadas como unidad de energía en aire acondicionado. (12,000 BTU = 1 Tonelada de Refrigeración)
