Instalación básica

Alcance:

Desempacar el producto y retirar protecciones.

Colocar e instalar la unidad interior en el soporte de pared incluido en el producto (el material del muro debe cumplir con lo descrito en el manual de usuario).

Colocar la unidad exterior.

Explicación de funciones básicas.

Incluye:



1.- Colocación de unidad interior o exterior en sitios con planta baja, primer nivel o una altura máxima de 5m en domicilio.



2.- Perforación de la pared de ladrillo/block para hacer la interconexión entre la unidad interior y exterior, y canalizar la salida de drenaje.



3.- 3m de cable para la interconexión entre unidades (interior y exterior).



4.- Sellado del orificio efectuado en la pared (no aplica sellado con acabados estéticos).



5.- Conexión del producto al suministro eléctrico.





No incluye:



1.- Instalación de la línea eléctrica independiente (110 V / 220V), caja de conexiones, cableado ni pastillas termomagnéticas.



2.- Desinstalar, reubicar, reinstalar o retirar productos anteriores.



3.- Perforación en materiales distintos a los indicados en el manual de usuario (ejemplo: en loza, castillos, marmol, muros MDF, madera, etc.).



4.- Cinta momia para tubería de cobre.



5.- Base, soporte o protección para unidad exterior.



6.- Interconexión de la unidad interior y exterior que exceda de los 3m del material incluido en el kit de instalación.



7.- Colocación de unidad interior o exterior en sitios con una altura superior a 5m en el domicilio.



8.- Cualquier trabajo o material extra requerido (eléctrico, albañilería o plomería).



9.- Accesorios no marcados en el manual de usuario.





Demostración del producto:

Muestra de las funciones básicas del producto.

Explicación de funciones del control remoto.

Explicación de limpieza de filtro de unidad interior.

Tiempo de mantenimiento.