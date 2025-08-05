We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
¿Por qué ser parte de la red atención de LG?
¿Por qué ser parte de la red atención de LG?
Ventajas de LG
Estructura dedicada para la operación posventa
Acceso a cursos de formación técnica
Agilidad en el envío de pieza
Requisitos mínimos para acreditarse:
Para que tu solicitud sea considerada debes enviar el formato de acreditación con los siguientes documentos:
Brochure del Centro de Servicio
Hojas de vida de personal técnico certificado
Estados financieros de los últimos 2 años
Ventajas de LG
Estructura dedicada para la operación posventa
Acceso a cursos de formación técnica
Agilidad en el envío de pieza
Requisitos mínimos para acreditarse:
Para que tu solicitud sea considerada debes enviar el formato de acreditación con los siguientes documentos:
Brochure del Centro de Servicio
Hojas de vida de personal técnico certificado
Estados financieros de los últimos 2 años
Completa correctamente el formulario y envíalo por correo
electrónico para su análisis:
(El envío no garantiza la acreditación de tu empresa)
Tu solicitud será revisada y te contactaremos para obtener más información. Tus datos serán almacenados en nuestra base de datos para futuras consultas o contactos.
Después de completar el formulario, por favor envíalo al siguiente correo electrónico:
Correo electrónico: jenny.guevara@lge.com