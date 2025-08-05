We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Encontrar a configuração
Toque em Ajustes e, na aba Geral, deslize o dedo pela tela até encontrar a opção Centro de Atualização
Centro de Atualização
Em Centro de Atualização, toque em Atualização de Software:
*Nota: a opção Atualização dos Aplicativos serve para buscar
novas
versões de seus aplicativos pré-instalados.
Já a opção Atualização de Software serve para instalar novas versões do software ou do sistema Android em seu dispositivo.
Buscar Atualizações
Toque na opção Verificar agora para atualização. O dispositivo irá analisar se há uma nova versão disponível.
Aconselhamos que a opção Verificar automaticamente (acessada pelo menu de opções, representado na tela abaixo por três pontinhos no canto superior direito) fique habilitada, para que o aparelho verifique periodicamente se há alguma atualização a ser feita e notifique quando for disponibilizada.
Instalar a Atualização
Caso haja uma atualização disponível, toque em Atualizar para baixar o novo software. Se desejar efetuar a atualização em outro momento, toque em Mais tarde.
Após baixar e instalar a nova versão disponível, uma mensagem na tela pedirá que a atualização seja concluída. Toque em Reiniciar. O aparelho irá reiniciar neste momento, basta aguardar.
Finalizar o processo
Depois de concluída a atualização, uma mensagem de resumo irá aparecer na tela. Toque em OK.
Você irá notar que em Centro de atualização > Atualização de software uma mensagem de que versão mais recente de software já está instalada irá aparecer.
Caso uma nova atualização seja disponibilizada, você poderá repetir o processo.