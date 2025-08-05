Atualização de Software - Celular

A atualização de software, por meio da tecnologia FOTA (Firmware Over The Air ) serve para melhorar o desempenho do software em vários aspectos, como correção de falhas do sistema operacional, melhora de conectividade, inserção de novas funções, entre outros benefícios para seu aparelho celular.

Para executar a atualização, caso haja uma nova versão disponível, será necessário estar conectado a uma rede de internet via Wi-Fi ou de dados da operadora (somente em redes 3G ou 4G).

Observação: para os modelos LG K22 (LMK200BMW) e LG K22+ (LMK200BAW), a verificação de atualização de software é feita seguindo estes passos:

Acesse Configurações > Sistema > Avançado > Atualização do sistema > e toque em “Verificar atualizações”.



Confira o video:





Ou se preferir, siga os passos abaixo: