Atualização de Software - Celular

A atualização de software, por meio da tecnologia FOTA (Firmware Over The Air ) serve para melhorar o desempenho do software em vários aspectos, como correção de falhas do sistema operacional, melhora de conectividade, inserção de novas funções, entre outros benefícios para seu aparelho celular.

Para executar a atualização, caso haja uma nova versão disponível, será necessário estar conectado a uma rede de internet via Wi-Fi ou de dados da operadora (somente em redes 3G ou 4G).

Observação: para os modelos LG K22 (LMK200BMW) e LG K22+ (LMK200BAW), a verificação de atualização de software é feita seguindo estes passos:
Acesse Configurações > Sistema > Avançado > Atualização do sistema > e toque em “Verificar atualizações”.

Confira o video:


Ou se preferir, siga os passos abaixo:


Encontrar a configuração

Toque em Ajustes e, na aba Geral, deslize o dedo pela tela até encontrar a opção Centro de Atualização

Centro de Atualização

Em Centro de Atualização, toque em Atualização de Software:

*Nota: a opção Atualização dos Aplicativos serve para buscar novas versões de seus aplicativos pré-instalados.
Já a opção Atualização de Software serve para instalar novas versões do software ou do sistema Android em seu dispositivo.

Buscar Atualizações

Toque na opção Verificar agora para atualização. O dispositivo irá analisar se há uma nova versão disponível.

Aconselhamos que a opção Verificar automaticamente (acessada pelo menu de opções, representado na tela abaixo por três pontinhos no canto superior direito) fique habilitada, para que o aparelho verifique periodicamente se há alguma atualização a ser feita e notifique quando for disponibilizada.

Instalar a Atualização

Caso haja uma atualização disponível, toque em Atualizar para baixar o novo software. Se desejar efetuar a atualização em outro momento, toque em Mais tarde.

Após baixar e instalar a nova versão disponível, uma mensagem na tela pedirá que a atualização seja concluída. Toque em Reiniciar. O aparelho irá reiniciar neste momento, basta aguardar.

Finalizar o processo

Depois de concluída a atualização, uma mensagem de resumo irá aparecer na tela. Toque em OK.


Você irá notar que em Centro de atualização > Atualização de software uma mensagem de que versão mais recente de software já está instalada irá aparecer.
Caso uma nova atualização seja disponibilizada, você poderá repetir o processo.




