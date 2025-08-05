Dicas da LG sobre como proteger e prevenir acidentes com seu smartphone

Conheça o app de Boas Práticas da LG! Este app tem o intuito de informar, alertar e dar dicas quanto ao uso de seu smartphone, aumentando suas práticas de conservação do produto. As informações contidas neste guia estão em acordo com o Manual do Usuário, ajudando você a usufruir de seu produto e mantê-lo dentro da garantia oferecida pela LG. Sempre que você tiver alguma dúvida sobre como e onde usar seu smarpthone, como cuidá-lo de maneira correta, evitando qualquer falha, consulte este guia de Boas Práticas! Acesse o menu para ver item por item ou buscar por uma palavra-chave.

Cuidado com umidade Em locais como piscinas e banheiros, recomenda-se manter seu aparelho longe da água e protegido de poeira e umidade.

Evite deixar seu aparelho exposto ao vapor durante o banho ou em saunas. Para modelos resistentes à água e à poeira, recomendamos que sigam as instruções do manual.

Evite flexão e torção Flexionar ou exercer força sobre seu aparelho continuamente poderá ocasionar danos permanentes no produto, tais como tela ou partes quebradas. Recomendamos que não sente sob o produto ou coloque-o no bolso traseiro da calça.

Use somente acessórios originais Use somente acessórios aprovados especificamente para este modelo. Ao usar outros tipos de carregadores, cabos, baterias e acessórios (como power bank e carregadores veiculares) não originais (piratas), você pode danificar seu aparelho, além de colocar sua segurança em risco.

Atenção com baterias embutidas Alguns aparelhos possuem baterias não removíveis, integradas ao dispositivo. Ou seja, não deve-se abrir a tampa traseira em hipótese alguma. Importante: não tente abrir a parte traseira forçando a tampa ou mesmo a bateria, isso poderá ocasionar danos no produto.

Películas de Vidro e Capa Protetora As películas de vidro são indicadas para proteção do LCD do smartphone.

Elas protegem a tela do smartphone contra sujeira e arranhões. As capas de proteção ajudam a proteger a parte traseira do aparelho em caso de queda. As laterais e quinas são o foco de proteção, uma vez que são os casos mais sensíveis em um incidente. Lembramos que o ideal é utilizar películas no formato específico de seu modelo, para que não atrapalhe a ação dos sensores frontais, câmera frontal e alto-falante.

Sensor de Proximidade Coberto Se você estiver utilizando uma película de proteção ou capa, certifique-se que área ao redor do sensor de proximidade ou câmera não está coberta. Verifique também se a área ao redor do sensor de proximidade está limpa.

Sem Som na Gravação de Aúdio Durante a gravação de áudio, ou até mesmo durante chamadas, a posição da sua mão e de seu dedo podem obstruir a entrada de som do microfone, de modo que o áudio gravado pode sofrer perda de som ou barulhos indesejados.

Cadastro da conta Google Lembre-se da conta Google e a senha que você adicionou no aparelho. Caso tenha esquecido sua senha, por favor, acesse o provedor do e-mail e siga as instruções para recuperar senha.

Restauração de Fábrica Os smartphones que possuem sistema operacional Android 5.1 ou posterior, possuem uma ferramenta de segurança (FRP – Factory Reset Protection) que impede a conta Google de ser removida durante a restauração de fábrica por teclas. Com isso, as informações da conta Google inseridas no aparelho serão mandatórias durante o processo de configuração inicial do aparelho. Você pode optar por efetuar a restauração dos dados de fábrica pelo menu de Ajustes, na aba Geral, em Restaurar e Reiniciar > Restaurar dados de fábrica:

Cuidados ao carregar a bateria Caso a bateria esteja com carga muito baixa, podem ser necessários alguns minutos de energia até que o aparelho possa ser ligado. Use o carregador em ambiente fechado, não coloque sobre o fio do carregador objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe, estique ou enrole o fio em volta do carregador.

Duração da Bateria A duração do tempo de bateria do aparelho celular LG depende do uso e da quantidade de aplicativos habilitados. Pode-se prolongar a duração da bateria entre as recargas desativando recursos desnecessários ou que não estejam sendo utilizados: Desligue as comunicações por rádio que não esteja utilizando (Wi-Fi, Bluetooth, GPS, dentre outros) Reduza o brilho da tela e defina a intensidade de iluminação desejada (menor a intensidade, menor o consumo); Se for necessário, desative a sincronização automática para o Gmail, Calendário, Contatos e outros aplicativos; Alguns aplicativos baixados podem causar diminuição na duração da bateria (jogos, redes sociais, dentre outros).

Reconhecimento facial Preocupações para o uso do Reconhecimento facial: A precisão do Reconhecimento facial pode diminuir em alguns casos. Para aumentar a precisão, verifique os seguintes itens antes de usar o recurso: Se o seu rosto está coberto por um chapéu, óculos ou máscara, ou se seu rosto está significativamente diferente devido a maquiagem ou barba.

Se há marcas de impressões digitais ou substâncias estranhas na lente da câmera frontal, ou ainda, alta ou baixa intensidade de luz em seu rosto.

Smart Doctor O que é e como funciona o aplicativo Smart Doctor? Com o Smart Doctor, você pode gerenciar seu telefone de maneira conveniente. Smart Doctor é um recurso que analisa os padrões de uso do telefone, diagnostica o estado e otimiza rapidamente seu telefone para se adequar aos padrões de uso. O recurso pode ser acessado nos ajustes ou na pasta de "Gerenciamento" na Tela inicial. Otimização do telefone: Para melhorar o desempenho do telefone, aplicativos ociosos são fechados e arquivos temporários são excluídos.

Memória cheia A memória cheia não permite salvar novas imagens, baixar novos aplicativos, tirar novas fotos, gravar vídeos, podendo, inclusive, deixar o aparelho celular lento em seu processamento, com a impressão de travado. Recomenda-se ao usuário adquirir um cartão de expansão de memória externa, em razão do aparelho celular já ter atingido a capacidade máxima de memória oferecida. Mas principalmente, recomenda-se apagar alguns dados que ocupam maior espaço da memória do aparelho celular, tais como aplicativos, fotos ou vídeos.

Riscos de oxidação O Brasil é um país de clima predominantemente tropical e com períodos de grande concentração de chuva, além disso, possui uma extensa faixa litorânea. Assim, temos ambientes com grande risco de oxidação do aparelho devido a alta umidade do ar. Outro fator de risco é a exposição do aparelho à água do mar ou areia. Mesmo os modelos resistentes à água devem seguir as recomendações do manual para evitar problemas com o aparelho.

Riscos de descarga elétrica Carregar seu aparelho durante um período de grande incidência de raios e trovões ou mesmo em um ambiente com instalações elétricas inadequadas pode oferecer risco de choque elétrico, incêndio ou danificar o aparelho. Usar carregadores e acessórios não homologados ou diferentes dos originais pode gerar sobrecarga e danificar seu aparelho.