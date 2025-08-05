We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
SAR
Exposição à energia de radiofrequência
Exposição à energia de radiofrequência (SAR)
SAR é a abreviatura de Taxa de Absorção Específica (Specific Absorption Rate) e trata-se de uma avaliação
da exposição humana aos campos eletromagnéticos (EMF).
Os dispositivos LG cumprem as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo.
O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal. As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.
Consulte o valor máximo da Taxa de Absorção Específica (SAR) por modelo:
Pesquise pelo modelo ou sufixo para verificar os valores da Taxa de Absorção Específica (SAR) mais elevados, de acordo com as diretrizes.
|Código
|Modelo
|Cabeça (W/Kg)
|Corpo (W/Kg)
*Os valores mencionados são resultado de testes realizados em laboratório credenciado pela ANATEL.