We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
INSTALAÇÃO LCAC
Tenha tranquilidade para fazer a instalação do seu Light CAC com uma rede de instaladores bem treinados pela própria LG
Mapa de Instaladores
Selecione o Estado no mapa ao lado para verificar a lista de instaladores disponíveis por cidade.
Contato LG
E-mail: lg.vip@lge.com
Tel: (11) 2202-5252
CONHEÇA OS PRODUTOS ATENDIDOS
Single Inverter
Conheça mais sobre as opções de Ar Condicionado Comercial Leve clicando aqui
|Tipo
|Evaporadora (Interna)
|Condensadora (Externa)
|BTU/h
Multi Inverter
A linha Mult Split da LG oferece soluções práticas no qual é possível criar soluções personalizadas utilizando somente uma unidade externa e conectando a diversas unidades internas.
Conheça mais clicando aqui
Multi Internas
|Tipo
|Nome
|BTU/h
Multi Externas
|Tipo
|Nome
|BTU/h
|Combinações
*Com uma peça externa é possível combinar duas ou mais unidades internas dependendo do modelo, clique em veja mais e avalie as opções possíveis separadas pelo BTU/h das unidades internas
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
- Combinações 2 Evaporadoras
- Combinações 3 Evaporadoras
- Combinações 4 Evaporadoras
- Combinações 5 Evaporadoras