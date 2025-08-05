Skip to ContentSkip to Accessibility Help
INSTALAÇÃO LCAC

Tenha tranquilidade para fazer a instalação do seu Light CAC com uma rede de instaladores bem treinados pela própria LG

Mapa de Instaladores

image/svg+xml RS SC PR AP PA RR AM AC RO MT MS GO TO MA PI CE RN PE PB AL SE BA RJ SP ES MG DF

Selecione o Estado no mapa ao lado para verificar a lista de instaladores disponíveis por cidade.

Contato LG

E-mail: lg.vip@lge.com
Tel: (11) 2202-5252

CONHEÇA OS PRODUTOS ATENDIDOS

Single Inverter

Conheça mais sobre as opções de Ar Condicionado Comercial Leve clicando aqui

Tipo Evaporadora (Interna) Condensadora (Externa) BTU/h

Multi Inverter

A linha Mult Split da LG oferece soluções práticas no qual é possível criar soluções personalizadas utilizando somente uma unidade externa e conectando a diversas unidades internas.

Conheça mais clicando aqui

Multi Internas

Tipo Nome BTU/h

Multi Externas

Tipo Nome BTU/h Combinações

*Com uma peça externa é possível combinar duas ou mais unidades internas dependendo do modelo, clique em veja mais e avalie as opções possíveis separadas pelo BTU/h das unidades internas

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

  • Combinações 2 Evaporadoras
  • Combinações 3 Evaporadoras
  • Combinações 4 Evaporadoras
  • Combinações 5 Evaporadoras