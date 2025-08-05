Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Q.
¿Qué beneficios tiene comprar en LG.COM?
A.

  • 1. Realiza tu compra cuando y donde quieras, a través de cualquier dispositivo.

    2. Realiza tu compra y recíbela donde y cuando la necesites. *Aplica Términos y Condiciones de acuerdo a cobertura de entrega.

    3. Te brindamos toda la información que necesitas antes de comprar.

    4. Accede a promociones y productos exclusivos.

    5. Accede a preventas y lanzamientos en toda nuestra línea de productos.

    6. Servicio Premium e instalación para productos seleccionados.

    7. Contamos con un equipo de servicio técnico especializado preparado para absolver cualquier duda o consulta referente a nuestros productos LG y sus características.

    8. Todos los productos cuentan con el respaldo y la garantía LG.

Q.
¿Qué es Premium Service?
A.

  • Los servicios de instalación premium solo estarán disponibles para los productos seleccionados que indiquen dicho beneficio en la descripción, imagen y/o promoción del producto. LG se pondrá en contacto contigo para coordinar la fecha de servicio y brindarte recomendaciones importantes. El cliente también puede contactarse con el equipo de servicio de LG al 01 8000 910683 o al correo electrónico tiendaonline.lg@lge.com. También, a través del WhatsApp 322 2634570 para solicitar y agendar la visita cuando reciba su pedido. Nuestro equipo de transporte no realiza la instalación premium de productos. El servicio de instalación no incluye adecuaciones físicas que deban hacerse en el domicilio del cliente. 

Q.
¿Necesito estar registrado para comprar?
A.

  • No es necesario crear una cuenta para realizar una compra. Sin embargo, sólo los usuarios registrados pueden acceder a códigos de descuento (cupones) y promociones a través de su cuenta. Comprar como usuario registrado también te permite seguir el estado de los pedidos directamente en 'Mi cuenta'.

Q.
¿Cómo me registro en LG.COM?
A.

  • En la parte superior derecha de nuestro menú principal ve a 'Iniciar sesión / Registrar Cuenta'. Te direccionaremos a una página donde deberás hacer clic en 'Crea tu Cuenta'. Luego, completa el formulario con tus datos personales (ej: correo electrónico, nombre completo, celular, etc) y haz clic en "Afiliate". Recibirás un correo electrónico; haz clic en el enlace de confirmación para completar el proceso de activación de tu cuenta LG

Q.
¿Cómo puedo hacer un pedido?
A.

  • Compra en nuestra tienda online en tres sencillos pasos: 

    1. Selecciona el producto que quieres comprar y haz clic en el botón 'Agregar al carrito' o 'Ir a pagar'.

    2. Si elegiste 'Ir a pagar', diligencia la dirección de correo electrónico, aplica cupones en caso tal que tengas alguno disponible, diligencia la información de envío y facturación, elige tu método de pago 

    3. Recibirás un correo electrónico confirmando su pedido.

Q.
¿Cuáles son los métodos de pago disponibles?
A.

  • Puedes realizar tus compras en LG.com con tarjetas de crédito o débito VISA, MasterCard, American Express, Diners y PSE a través de nuestra pasarela de pago: Mercado Pago. 

Q.
¿Cómo obtener una copia de la factura?
A.

  • Esta será enviada directamente al correo electrónico del cliente una vez se realice la entrega del producto(s) comprado(s)

Q.
¿Puedo solicitar una fecha o franja horaria concreta para que llegue mi entrega?
A.

  • En este momento, no ofrecemos la posibilidad de programar tu entrega. Nuestro envío es de entre 1 y 8 días hábiles. Puedes confirmar el tiempo estimado de despacho al momento de agregar el producto al carrito de compras.

     

    Los productos adquiridos a través de este Sitio Web serán entregados por la empresa transportadora contratada por LGE en el domicilio y la dirección proporcionada por el Visitante o Usuario en el Sitio Web, siempre que éste se ubique dentro del territorio Colombiano y únicamente en las ciudades que se mencionan en el Sitio Web al momento de hacer la compra. 

     

    La entrega de los pedidos se realiza dentro de ciudades, regiones y/o zonas consideradas como seguras para la operación del transporte, a criterio del transportador, en días hábiles y de conformidad con la tabla días de entrega estipulada en los Términos y Condiciones. No se entrega sin nomenclatura, ni a veredas, ni fuera del perímetro urbano.

     

    El tiempo estimado de entrega será el que se indique en estos términos y condiciones y hasta 30 días calendario contados a partir de la compra del Producto. 

Q.
¿Se pueden realizar envíos fuera de Colombia?
A.

  • Este sitio web es válido única y exclusivamente para la distribución de productos marca LG en el territorio colombiano y sujetos a la disponibilidad de los mismos en la República de Colombia, a pesar de poder ser navegado fuera del territorio anteriormente mencionado.

Q.
¿Cómo puedo hacer el seguimiento de mi pedido?
A.

  • Los LG Members pueden comprobar el estado de su pedido en la sección "Mis pedidos" de la tienda en línea de LG. Si realizó el pedido como invitado, puede hacer el seguimiento del mismo en el siguiente enlace: x

Q.
¿Puedo modificar la dirección de entrega de mi pedido?
A.

  • Te recomendamos que te pongas en contacto con nosotros lo antes posible si deseas cambiar la dirección de entrega de tu pedido. En caso tal de ya haber sido despachado el pedido, no será posible cambiar la dirección 

Q.
¿Puedo cambiar un producto que he pedido?
A.

  • No es posible cambiar un producto una vez realizado el pedido. Debes cancelar el pedido existente y realizar un nuevo. Para hacerlo, es preciso ponerse en contacto con nuestro equipo de servicio de LG al 01 8000 910683 o al correo electrónico tiendaonline.lg@lge.com. También, a través del WhatsApp 322 2634570

Q.
¿Puedo ejercer el derecho al retracto?
A.

  • Sí, en los términos que indica la Ley 1480 del Estatuto del Consumidor. Para hacerlo, es preciso ponerse en contacto con nuestro equipo de servicio de LG al 01 8000 910683 o al correo electrónico tiendaonline.lg@lge.com. También, a través del WhatsApp 322 2634570

Q.
¿Cómo coordino la instalación de mi producto?
A.

  • Para hacerlo, es preciso ponerse en contacto con nuestro equipo de servicio de LG al 01 8000 910683 o al correo electrónico tiendaonline.lg@lge.com. También, a través del WhatsApp 322 2634570

