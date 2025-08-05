En este momento, no ofrecemos la posibilidad de programar tu entrega. Nuestro envío es de entre 1 y 8 días hábiles. Puedes confirmar el tiempo estimado de despacho al momento de agregar el producto al carrito de compras.
Los productos adquiridos a través de este Sitio Web serán entregados por la empresa transportadora contratada por LGE en el domicilio y la dirección proporcionada por el Visitante o Usuario en el Sitio Web, siempre que éste se ubique dentro del territorio Colombiano y únicamente en las ciudades que se mencionan en el Sitio Web al momento de hacer la compra.
La entrega de los pedidos se realiza dentro de ciudades, regiones y/o zonas consideradas como seguras para la operación del transporte, a criterio del transportador, en días hábiles y de conformidad con la tabla días de entrega estipulada en los Términos y Condiciones. No se entrega sin nomenclatura, ni a veredas, ni fuera del perímetro urbano.
El tiempo estimado de entrega será el que se indique en estos términos y condiciones y hasta 30 días calendario contados a partir de la compra del Producto.