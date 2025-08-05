Preguntas frecuentes

Los productos se entregan exclusivamente en las siguientes ciudades y municipios dentro del territorio colombiano que están indicados al momento de realizar la compra en el sitio web:
Acacias, Armenia, Barbosa, Barrancabermeja, Barranquilla, Bello, Bogotá D.C., Bucaramanga, Buenaventura, Buga, Cajicá, Caldas, Cali, Cartagena, Cereté, Chía, Cota, Dosquebradas, Duitama, Envigado, Espinal, Facatativá, Floridablanca, Funza, Galapa, Girardot, Girardota, Girón, Guarne, Ibagué, Ipiales, Itagüí, Jamundí, La Dorada, La Estrella, Lorica, Madrid, Magangué, Manizales, Mariquita, Medellín, Montería, Mosquera, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Piedecuesta, Pitalito, Puerto Colombia, Riohacha, Rionegro, Sabana Larga, Sabaneta, Sahagún, Santa Marta, Sincelejo, Soacha, Sogamoso, Soledad, Tocancipá, Tuluá, Tunja, Valledupar, Villavicencio, Yopal, Yumbo y Zipaquirá.
No se realizan envíos internacionales ni a zonas rurales, veredas o lugares fuera del perímetro urbano.