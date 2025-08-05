Preguntas frecuentes

1. Realiza tu compra cuando y donde quieras, a través de cualquier dispositivo.

2. Realiza tu compra y recíbela donde y cuando la necesites. *Aplican Términos y Condiciones de acuerdo a cobertura de entrega.

3. Te brindamos toda la información que necesitas antes de comprar.

4. Accede a promociones y productos exclusivos.

5. Accede a preventas y lanzamientos en toda nuestra línea de productos.

6. Servicio Premium e instalación para productos seleccionados.

7. Contamos con un equipo de servicio técnico especializado preparado para resolver cualquier duda o consulta referente a nuestros productos LG y sus características.

8. Todos los productos cuentan con el respaldo y la garantía LG.