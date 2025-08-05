Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Preguntas frecuentes

Encuentre respuestas a sus preguntas a través de nuestras preguntas frecuentes.

Q.
¿Qué beneficios tiene comprar en LG.COM?
Respuesta:

  • 1. Realiza tu compra cuando y donde quieras, a través de cualquier dispositivo.

    2. Realiza tu compra y recíbela donde y cuando la necesites. *Aplican Términos y Condiciones de acuerdo a cobertura de entrega.

    3. Te brindamos toda la información que necesitas antes de comprar.

    4. Accede a promociones y productos exclusivos.

    5. Accede a preventas y lanzamientos en toda nuestra línea de productos.

    6. Servicio Premium e instalación para productos seleccionados.

    7. Contamos con un equipo de servicio técnico especializado preparado para resolver cualquier duda o consulta referente a nuestros productos LG y sus características.

    8. Todos los productos cuentan con el respaldo y la garantía LG.

     

     

Q.
¿Qué es Premium Service?
Respuesta:

  • Los servicios de instalación premium solo estarán disponibles para los productos seleccionados que indiquen dicho beneficio en la descripción, imagen y/o promoción del producto. LG se pondrá en contacto contigo para coordinar la fecha de servicio y brindarte recomendaciones importantes. También puedes contactarte con el equipo de servicio de LG al 01 8000 910683 o al correo electrónico tiendaonline.lg@lgepartner.com.

    También, a través del WhatsApp 3159605208 para solicitar y agendar la visita cuando reciba su pedido. Nuestro equipo de transporte no realiza la instalación premium de productos. El servicio de instalación no incluye adecuaciones físicas que deban hacerse en el domicilio del cliente. 

     

Q.
¿Necesito estar registrado para comprar?
Respuesta:

  • No es necesario crear una cuenta para realizar una compra. Sin embargo, solo los usuarios registrados pueden acceder a códigos de descuento (cupones) y promociones a través de su cuenta. Comprar como usuario registrado también te permite seguir el estado de los pedidos directamente en 'Mi cuenta'.

Q.
¿Cómo me registro en LG.COM?
Respuesta:

  • En la parte superior derecha de nuestro menú principal ve a 'Iniciar sesión / Registrar Cuenta'. Te direccionaremos a una página donde deberás hacer clic en 'Crea tu Cuenta'. Luego, completa el formulario con tus datos personales y haz clic en "Afiliate". Recibirás un correo electrónico; haz clic en el enlace de confirmación para completar el proceso de activación de tu cuenta LG. 

     

     

Q.
¿Cómo puedo hacer un pedido?
Respuesta:

  • Compra en nuestra tienda online con estos sencillos pasos: 

    • Ingresa a nuestro sitio web www.LG.com/co 
    • Inicia sesión o regístrate como LG member para disfrutar promociones y descuentos.
    • Selecciona el producto que quieres comprar y haz clic en el botón 'Agregar al carrito' o 'Comprar ahora'.
    • Selecciona el departamento y ciudad para conocer la disponibilidad de la entrega. 
    • Registra y comprueba los datos de envío y facturación. Si requieres facturación electrónica, no olvides diligenciar los Datos de factura para personas jurídicas.
    • Serás dirigido a Mercado Pago para completar el proceso. Tendrás la opción de seleccionar tu método de pago preferido. 

     

     

Q.
¿Qué pasa si no hay stock de un producto?
Respuesta:

  • Hemos incluido la opción de 'Alerta de disponibilidad', con la que podrás solicitar se te notifique una vez que vuelva a estar disponible el producto que deseabas.


    Esta alerta también nos ayudará a identificar el producto que estás esperando.

Q.
¿Cuáles son los métodos de pago disponibles?
Respuesta:

  • Puedes realizar tus compras en LG.com con tarjetas de crédito o débito VISA, MasterCard, American Express, Diners, PSE, Nequi, Daviplata y Codensa  a través de nuestra pasarela de pago: Mercado Pago.

     

     

Q.
¿Cómo obtener una copia de la factura?
Respuesta:

  • Esta será enviada directamente al correo electrónico del cliente una vez se realice la entrega del producto(s) comprado(s).

    Si deseas cambios en la factura contácta al WhatsApp 3159605208 y facilita la información que será cambiada. Recibirás el nuevo documento en alrededor de 8 (ocho) días hábiles.

     

     

Q.
¿Cómo puedo hacer el seguimiento de mi pedido?
Respuesta:

  • Los LG Members pueden comprobar el estado de su pedido en la sección "Mis pedidos" de la tienda en línea de LG.

    Si realizó el pedido como invitado, puede hacer el seguimiento del mismo en la página 'rastrear mi pedido'. 

    Debes ingresar el número de pedido y el correo ligado a la orden.

Q.
¿Puedo modificar la dirección de entrega de mi pedido?
Respuesta:

  • Te recomendamos que te pongas en contacto con nosotros lo antes posible si deseas cambiar la dirección de entrega de tu pedido. En caso tal de ya haber sido despachado el pedido, no será posible cambiar la dirección.

Q.
¿Puedo cambiar un producto que he pedido?
Respuesta:

  • No es posible cambiar un producto una vez realizado el pedido. Debes cancelar el pedido existente y realizar un nuevo.

    Para hacerlo,  contáctanos través del WhatsApp 3159605208, la línea gratuita 01 8000 910 683 o al correo electrónico posventaobs.cb@lgepartner.com 

Q.
¿Cómo coordino la instalación de mi producto?
Respuesta:

  • Una vez cuentes con el producto en el lugar de instalación, puedes hacer la solicitud en el WhastApp 3159605208, en la línea de atención gratuita 01 8000 910 683 o en LG.com (Solicita 👉 aquí )

    Ten presente que si tu producto hace parte del Premium Service, nosotros agendaremos el servicio por ti.

    Así puedes hacer la solicitud en nuestra página web: 

     

     

Q.
¿Cuáles son las áreas de cobertura para la entrega de productos?
Respuesta:

  • Los productos se entregan exclusivamente en las siguientes ciudades y municipios dentro del territorio colombiano que están indicados al momento de realizar la compra en el sitio web:

     

    Acacias, Armenia, Barbosa, Barrancabermeja, Barranquilla, Bello, Bogotá D.C., Bucaramanga, Buenaventura, Buga, Cajicá, Caldas, Cali, Cartagena, Cereté, Chía, Cota, Dosquebradas, Duitama, Envigado, Espinal, Facatativá, Floridablanca, Funza, Galapa, Girardot, Girardota, Girón, Guarne, Ibagué, Ipiales, Itagüí, Jamundí, La Dorada, La Estrella, Lorica, Madrid, Magangué, Manizales, Mariquita, Medellín, Montería, Mosquera, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Piedecuesta, Pitalito, Puerto Colombia, Riohacha, Rionegro, Sabana Larga, Sabaneta, Sahagún, Santa Marta, Sincelejo, Soacha, Sogamoso, Soledad, Tocancipá, Tuluá, Tunja, Valledupar, Villavicencio, Yopal, Yumbo y Zipaquirá.

     

    No se realizan envíos internacionales ni a zonas rurales, veredas o lugares fuera del perímetro urbano.

Q.
¿En cuánto tiempo recibiré mi producto?
Respuesta:

  • El tiempo estimado de entrega se indica durante el proceso de compra. Sin embargo, el tiempo máximo de entrega es de hasta 30 días calendario a partir de la confirmación del pedido.

     

    Este plazo está sujeto a condiciones logísticas y operativas, pudiendo haber anticipos o demoras razonables.

     

    En esta página te indicamos el promedio de días de entrega según la ciudad 👉 Haz clic aquí.

Q.
¿Qué sucede si no hay nadie para recibir el producto en el momento de la entrega?
Respuesta:

  • Los intentos de entrega funcionan de la siguiente manera:

     

    Primer intento: Si no se encuentra nadie en el domicilio o no está presente la persona autorizada, el transportador devolverá el producto al lugar de despacho.

     

    En este caso, deberás comunicarte con el servicio al cliente de nuestra tienda online al 3159605208 o al correo tiendaonline.lg@lgepartner.com para reprogramar la entrega y evitar la cancelación.

     

    Segundo intento: Este intento no tendrá costo. Si nuevamente no se recibe el producto, se cancelará el pedido y se procederá con el reembolso del dinero.

     

    Tercer intento: Si deseas que el pedido se reenvíe, deberás asumir los costos adicionales de la nueva entrega.

     

     

Q.
¿Quién puede recibir el producto?
Respuesta:

  • El producto debe ser recibido por el comprador o una persona autorizada, mayor de edad, quien deberá:

    1. Mostrar su documento de identidad.

    2. Firmar la guía de entrega con su nombre, fecha y número de documento.

    3. Verificar que el producto esté en óptimas condiciones al momento de la entrega. En caso de que el receptor se niegue a firmar la guía, el pedido no será entregado y se procederá con la cancelación del pedido.

Q.
¿Cómo puedo hacer un pedido?
Respuesta

  • Así puedes crear tu orden en LG.com/co:

    1. Regístrate como LG Member o Inicia sesión, si ya tienes una cuenta. 

    2. Selecciona el producto que deseas comprar. Haz clic en "Comprar ahora".

    3. Indica los datos de disponibilidad y entrega, así sabras si el producto está habilitado para entrega en tu ciudad. 

    4. Registra comprueba los datos de envío y facturación. 

    - Si requieres factura para empresa, no olvides diligenciar los datos de factura para persona jurídica.

    5. Serás redirigido a Mercado Pago para completar el proceso. Selecciona tu método de pago preferido y al terminar el pago, tu orden será creada. 

     

     

Q.
¿Qué hago si el producto presenta daños visibles al momento de la entrega?
Respuesta:

  • Si detectas daños o rupturas en el empaque:

     

    * No aceptes el producto y registra las novedades en la guía de entrega del transportador.

    * Comunícate con el servicio al cliente dentro de las 24 horas siguientes al 3159605208 o al correo tiendaonline.lg@lgepartner.com

    * Ten presente que después de este plazo, no se aceptarán reclamaciones relacionadas con el estado del producto.

     

     

Q.
¿Hasta qué piso se realiza la entrega del producto?
Respuesta:

  • La entrega se realiza hasta el segundo piso, si no hay ascensor y si el producto no supera los 80 kg.

    Si las condiciones del domicilio no coinciden con las registradas en la página, el transportador podrá negarse a realizar la entrega.

     

     

Q.
¿Se pueden realizar entregas en horarios específicos?
Respuesta:

  • No se garantizan horarios exactos de entrega. Las entregas se realizan en los siguientes horarios, según la programación logística del transportador y las políticas de acceso de la propiedad:

     

    * Lunes a viernes: entre las 8:00 a.m. y 5:00 p.m.

    * Sábados: entre las 8:00 a.m. y 1:00 p.m.

     

     

Q.
¿Existen costos adicionales para la entrega
Respuesta:

  • Sí, los costos adicionales son responsabilidad del cliente y pueden incluir:

     

    * Desmontaje de puertas o desarmado del producto para ingresarlo al domicilio.

    * Contratación de auxiliares adicionales para trasladar el producto. Uso de mecanismos especiales para la entrega.

    * El cliente debe informar a LG sobre estas necesidades antes de la entrega para coordinar el servicio y conocer las tarifas aplicables.

Q.
¿Qué debo hacer si mi pedido no llega dentro del plazo indicado?
Respuesta:

  • Si no recibes tu producto dentro del tiempo máximo de 30 días calendario desde la confirmación del pedido:

    Comunícate con la línea de servicio al cliente al 3159605208 o al correo tiendaonline.lg@lgepartner.com para solicitar asistencia.

Q.
¿Qué debo hacer si necesito reprogramar la fecha de entrega?
Respuesta:

  • Si necesitas reprogramar la entrega, comunícate con el servicio al cliente al 3159605208 o al correo tiendaonline.lg@lgepartner.com

     

    ⚠️ Recuerda: la entrega solo puede reprogramarse dos veces. Si se excede este límite, el pedido será cancelado y deberás asumir los costos adicionales si deseas reenvío.

Q.
¿Qué sucede si solicito la entrega después de cinco días hábiles desde la confirmación de mi compra?
Respuesta:

  • LG no puede guardar productos para entregas fuera de los cinco días hábiles posteriores a la confirmación de compra.

    En este caso, el pedido será cancelado y se procederá con la devolución del dinero.

Q.
¿En qué casos LG puede cancelar mi pedido?
Respuesta:

  • LG puede cancelar un pedido en las siguientes situaciones:

    * Comportamiento inusual del pedido.

    * Falta de inventario de los productos.

    * Información incorrecta o incompleta sobre las condiciones de entrega.

    * Solicitud del cliente de cambiar la entrega más de dos veces.

    * Otros motivos descritos en los términos y condiciones.

     

     

Q.
¿Qué sucede si el pago de mi pedido no se autoriza?
Respuesta:

  • Si el método de pago seleccionado en Mercado Pago no autoriza la transacción, LG rechazará el pedido y notificará al cliente.

Q.
¿Puedo cancelar mi pedido antes de que salga del almacén?
Respuesta:

  • Puedes cancelar la orden a través de la atención al cliente 3159605208 y enviar tu solicitud al correo electrónico tiendaonline.lg@lgepartner.com. 

     

    Tienes plazo de cancelar hasta el día anterior a la fecha pactada para la entrega, con el fin de evitar sobrecargos de logística.

Q.
¿Qué sucede si cancelo mi pedido mientras está en tránsito?
Respuesta:

  • Deberás asumir el costo del flete por concepto de cancelación y retorno del producto.

    Este monto deberá ser consignado a LG antes de que se realice el reembolso.

Q.
¿Cómo se notifica la cancelación de un pedido?
Respuesta:

  • LG notificará cualquier cancelación a través del correo electrónico registrado o mediante una llamada al número proporcionado.

Q.
¿Qué pasa si mi pedido fue cancelado pero ya se realizó el pago?
Respuesta:

  • En este caso, LG reembolsará el monto total pagado en un plazo de 15 días hábiles.

     

    ⚠️ Si el método de pago utilizado en la compra fue tarjeta de crédito, el reembolso se verá reflejado en la siguiente fecha de corte. 

Q.
¿Puedo solicitar que LG guarde mi producto para entregarlo más tarde?
Respuesta:

  • No. LG cancela los pedidos si el cliente solicita guardar el producto por más de cinco días hábiles después de la confirmación de la compra.

Q.
¿Qué sucede si el domicilio de entrega no cumple con las condiciones necesarias?
Respuesta:

  • Si el domicilio no está preparado para recibir el producto (espacio inadecuado, falta de acceso, etc.), LG puede cancelar el pedido y proceder con el reembolso.

     

Q.
¿Qué ocurre si el producto presenta un error en el precio o descripción?
Respuesta:

  • Si hay un error evidente en el precio o la descripción del producto, LG tiene derecho a cancelar el pedido y notificar a los clientes.

Q.
¿Qué pasa si reprogramo la entrega más de dos veces?
Respuesta:

  • LG procederá con la cancelación del pedido y el reembolso del dinero si la entrega se reprograma más de dos veces por solicitud del cliente.

Q.
¿Cómo verifico si mi pedido ha sido cancelado?
Respuesta:

  • Te ofrecemos las siguientes opciones:

     

    * Puedes comunicarte con el servicio al cliente de la Tienda Online al 3159605208 y solicitar que un asesor te indique la información.

    * Ingresa a 👉 este enlace,  escribe tu número de orden y el correo ligado a la compra para optener la información del estado de tu compra.

    * También puedes enviar un correo a tiendaonline.lg@lgepartner.com con la información de tu orden para confirmar el estado de tu pedido.

Q.
¿Qué debo hacer si mi pedido es cancelado por LG?
Respuesta:

  • Si LG cancela tu pedido, te notificará por correo electrónico o llamada, y reembolsará el monto total pagado en un plazo razonable, dependiendo del método de pago utilizado.

     

     

Q.
¿Qué es el derecho de retracto?
Respuesta:

  • Es la posibilidad de solicitar la devolución de un producto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su entrega, siempre que cumpla con las condiciones legales establecidas en los Términos y Condiciones

Q.
¿Cuáles son las condiciones para ejercer el derecho de retracto?
Respuesta:

  • El producto debe estar:

    - Nuevo

    - En su empaque original

    - Con sellos de seguridad, etiquetas, piezas y manuales completos.

     

     

Q.
¿Cómo solicito el derecho de retracto?
Respuesta:

  • Debes comunicarte con el servicio al cliente al 3159605208 o enviar un correo a  posventaobs.cb@lgepartner.com

Q.
¿Quién asume los costos de transporte en el retracto?
Respuesta:

  • El cliente debe asumir los costos de transporte y otros gastos relacionados con la devolución. 

     

    Puedes encontrar más información en nuestros 👉  Términos y Condiciones

Q.
¿Se aceptan devoluciones parciales de combos o ventas atadas?
Respuesta:

  • No. En estos casos, debe devolverse la totalidad de los productos adquiridos en el combo.

     

     

Q.
¿Cuándo se hace efectiva la devolución del dinero?
Respuesta:

  • LG realizará la devolución en un plazo máximo de 15 días hábiles después de verificar las condiciones del producto.

     

    ¿En qué casos no aplica el derecho de retracto?

    No aplica para bienes personalizados, productos perecederos o que puedan deteriorarse rápidamente.

Q.
¿Qué pasos debo seguir para devolver un producto?
Respuesta:

  • Debes contactar a nuestra línea de atención al WhatsApp 3159605208 para solicitar la recolección del producto y enviar las evidencias del estado del producto al correo posventaobs.cb@lgepartner.com

Q.
¿Qué sucede si el producto devuelto no cumple con las condiciones?
Respuesta:

  • LG rechazará el derecho de retracto y no realizará el reembolso.

Q.
¿Cómo se realiza el reembolso del dinero?
Respuesta:

  • Todas nuestras compras a través de LG.com son procesadas por Mercado Pago, por lo que la devolución se hará por el mismo medio de pago seleccionado al momento de la compra. 

    - Si tu compra fue con tarjeta de crédito o débito se te devolverá a la entidad bancaria. 

    - Si tu pago fue procesado con PSE, se te hará la devolución a la cuenta de Mercado Pago.  ⚠️ Si no tienes una cuenta, debes crearla con el correo ligado a la orden de compra.

     

     

Q.
¿Qué pasa si el producto fue comprado en promoción o con descuentos?
Respuesta:

  • Se reembolsará el valor pagado, incluyendo los descuentos aplicados al momento de la compra.

Q.
¿Qué ocurre si mi solicitud de retracto es rechazada?
Respuesta:

  • LG notificará al cliente las razones del rechazo y el producto será devuelto al cliente en las mismas condiciones.

Q.
¿Se puede ejercer el retracto si el producto fue usado?
Respuesta:

  • No. El producto debe estar sin uso y en su estado original.

     ⚠️ Ten presente que si el producto ya fue instalado y puesto en marcha, esto cuenta como uso. 

Q.
¿Cuándo inicia el plazo de los 5 días para ejercer el retracto?
Respuesta:

  • Desde el día siguiente a la entrega del producto.

Q.
¿Qué sucede si el empaque o los sellos están dañados?
Respuesta:

  • Si los sellos de seguridad o el empaque están dañados, no aplica el derecho de retracto.

Q.
¿Qué es la reversión de pago y en qué se diferencia del derecho de retracto?
Respuesta:

  • La Reversión de Pago permite al consumidor solicitar la devolución del dinero correspondiente a la compra, siempre y cuando el cliente aún no haya recibido el producto. 

     

    Mientras que el Derecho de Retracto se ejerce cuando el cliente ya ha recibido el producto y se requiere tanto devolución de dinero como proceso logístico de devolucion de producto.

Q.
¿Cuáles son los requisitos para solicitar una reversión de pago?
Respuesta:

  • Para solicitar la reversión de pago, se debe cumplir con los siguientes requisitos:

    - Hacer la solicitud a la línea de servicio al cliente de la Tienda Online 3159605208 o al correo electrónico posventa.cb@lgepartner.com.

    - Haber realizado la compra en el sitio web de LG Colombia (LG.com/co).

    - Haber pagado el producto a través de los métodos disponibles de Mercado Pago.

    - La solicitud debe estar fundamentada en una de las causales legales: fraude, operación no autorizada, producto no recibido, producto incorrecto o defectuoso.

    - Especificar el monto a revertir y el medio de pago utilizado.

Q.
¿Qué pasos debo seguir para iniciar el proceso de reversión de pago?
Respuesta:

  • - Notificar la solicitud de reversión a LG Colombia dentro de los 5 días hábiles desde que se procesó el pago.

    - Presentar la queja a la línea de atención de la Tienda en Línea 3159605208 o al correo posventaobs.cb@lgepartner.com informando el método de pago (banco o entidad financiera) sobre la reclamación.

    - Si ya has recibido el producto, debes devolverlo en las mismas condiciones y en el lugar donde fue entregado.

Q.
¿Qué causales legales permiten solicitar la reversión de pago?
Respuesta:

  • - Operación no autorizada.

    - No haber recibido el producto en el tiempo indicado.

    - Recibir un producto incorrecto o que no cumpla con las características señaladas dentro de la compra.

    - Producto defectuoso que no admite reparación.

Q.
¿Cuánto tiempo tarda el proceso de reversión de pago?
Respuesta:

  • Una vez notificada la solicitud a LG Colombia a través de la Linea a Atención 3159605208 o al correo tiendaonline.lg@lgepartner.com, gestionaremos la reversión dentro de los 15 días hábiles siguientes. 

Q.
¿Cómo se realiza la devolución del dinero a través de Mercado Pago?
Respuesta:

  • Mercado Pago, como pasarela de pagos, es responsable de recibir y devolver el dinero al Usuario o Visitante.

    La devolución se realizará al método de pago original utilizado. 

    Ten presente que si el pago fue realizado con tarjeta de Crédito o Débito, la reversión se hará a la cuenta ligada a la tarjerta. Si el pago fue por PSE, se devolverá a la cuenta de Mercado Pago (⚠️ Si no tienes un cuenta, debes crearla con el correo ligado a la orden de compra).

     

     

