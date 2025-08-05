DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Los presentes términos y condiciones aplican para el suministro e instalación del compresor a las neveras y nevecones que tienen el beneficio de suministro de parte gratuita (COMPRESOR), este beneficio solo aplica a las neveras y nevecones legalmente importadas por LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, que hayan superado el término de la garantía legal. El suministro de la parte o compresor solamente se otorga un vez la falla sea determinada y diagnosticada exclusivamente por un Centro de Servicio Autorizado por LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA , el pago de la mano de obra por la instalación del compresor, el cual no hace parte del beneficio de entrega de parte gratuita, le corresponderá asumirlo al consumidor , el pago por la instalación del compresor se realizará exclusiva y directamente a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.(de ahora en adelante LGE) El compresor únicamente se entrega al centro de servicio autorizado que va a realizar la instalación y debe quedar debidamente instalado. Bajo ninguna circunstancia se hace entrega mano a mano del suministro del compresor al cliente y/o usuario, este componente deberá quedar instalado por el personal autorizado por LGECB previo pago de la mano de obra por parte del cliente y/o usuario. Si por algún evento, no se permite o no se puede realizar la instalación del compresor, el consumidor no puede exigir que se le entregue el compresor.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

Servicio de suministro e instalación del compresor a las neveras y nevecones que tienen el beneficio de suministro de parte gratuita (COMPRESOR), para productos línea blanca de la marca LG, que corresponderá a: Neveras y Nevecones (En adelante los productos) de la marca LG ELECTRONICS.

PERIODO DE LA ACTIVIDAD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL COMPRESOR A LAS NEVERAS Y NEVECONES QUE TIENE EL BENEFICIO DE ENTREGA DE PARTE GRATUITA (COMPRESOR:

Los presentes términos y condiciones estarán vigentes entre las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) del día 1° de Enero de 2025 y hasta las 23:59 horas de la República de Colombia (UTC) del día 31 de Diciembre de 2025.

CUBRIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL COMPRESOR A LAS NEVERAS Y NEVECONES QUE TIENE EL BENEFICIO DE ENTREGA DE PARTE GRATUITA (COMPRESOR

La cobertura de la Actividad aplicará para las siguientes ciudades dentro de la República de Colombia: Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Medellín, a través de nuestros Centros de Servicio Directos y a nivel Nacional a través de nuestros centros de Servicio Autorizados (En adelante CSA). De otro lado, es pertinente resaltar que se pueden presentar costos de desplazamiento de los técnicos, si el servicio se encuentra fuera de la zona de cubrimiento de las áreas urbana donde se encuentran ubicados los centros de servicio autorizados, y podrían presentarse restricciones territoriales de caso fortuito o fuerza mayor, razón por la cual, LGE (En adelante, referida como LG) sugiere al consumidor / cliente leer detalladamente los términos y condiciones de esta actividad.

TERMINOS Y CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL COMPRESOR A LAS NEVERAS Y NEVECONES QUE TIENE EL BENEFICIO DE ENTREGA DE PARTE GRATUITA (COMPRESOR:

Para el suministro e instalación del compresor a las neveras y nevecones que tienen el beneficio de suministro de parte gratuita (COMPRESOR), aplican los siguientes términos y condiciones:

4.1. La nevera o nevecon marca LG deben haber sido importados por LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.

4.2 La nevera o nevecon marca LG deben haber superado el término de la garantía legal.

4.3. El diagnostico que determina la falla o mal funcionamiento del compresor en la nevera y nevecon lo debe realizar exclusivamente un Centro de Servicio Autorizado por LG Electronics Colombia, como condición para obtener el beneficio de entrega gratuita del compresor

4.4. El costo y/o valor de la mano de obra por la instalación del compresor debe ser pagado por el consumidor.

4.5. Para la instalación y entrega del compresor el consumidor deberá cancelar el valor de la mano de obra de la instalación (únicamente a LG ELECTRONICS COLOMBIA a través de sus centros de servicio autorizados (Efectivo, transferencia electrónica, datafono, link de pago). LG designará el centro de servicio autorizado a quien se le entregará el compresor y la orden de instalación del mismo. LG ELECTRONICS COLOMBIA no se hace responsable por pagos que se hagan a terceros ajenos a LGE.

4.5.1. Los medios de pago autorizados son: Transferencia directa

4.6 El Compresor ofrecido bajo el beneficio de entrega de parte gratuita, no tiene costo para el consumidor.

4.7 El compresor no se entrega directamente al consumidor, este debe ser instalado por un centro de servicio autorizado por LG.

4.8 El valor cancelado directamente a LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA corresponde únicamente a la instalación de la parte/compresor.

4.9 Los productos objeto de la presenta actividad deben estar ubicados en el territorio Colombiano dentro de las zonas de cubrimiento.

4.10 La solicitud tanto para la revisión de la falla de la nevera o nevecones al igual que la solicitud para la instalación del compresor se realiza directamente a los canales designados para la prestación de los servicios técnicos dispuesto para tal fin por LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.

4.11 En caso de traslado del producto directamente al Centro de Servicio Técnico (en caso que se requiera por temas de espacio en domicilio, seguridad de pisos o procedimiento técnico), el valor del transporte deberá ser asumido por el consumidor.

4.12. Se realizará pre inspección funcional y estética del producto antes del CAMBIO DE COMPRESOR para asegurar el protocolo correcto del cambio de compresor.

4.13. El servicio y visita del técnico deberá ser atendido por una persona mayor de edad (18 años).

4.14. El Centro de servicio técnico contactará al cliente y de acuerdo a la disponibilidad técnica programará la fecha del servicio y la franja horaria (am o pm) del CAMBIO DE COMPRESOR CON COSTO POR DIAGNOSTICO TÉCNICO AUTORIZADO POR LG. La asignación del (los) funcionario(s) autorizados de la marca LG dependerá de la disponibilidad de técnicos que exista al momento de recibir la solicitud.

4.15. Si al llegar al lugar de ubicación del producto se presentan restricciones de ingreso al personal autorizado debido a pandemia o situaciones ajenas a LG, o si las condiciones civiles y/o técnicas no son las idóneas para realizar el servicio de CAMBIO DE COMPRESOR CON COSTO POR DIAGNOSTICO TÉCNICO AUTORIZADO POR LG, LG no será responsable por la no prestación del servicio y deberá ser reprogramada la visita a una nueva fecha. El cliente deberá solicitar una nueva visita comunicándose con la línea gratuita nacional 01 8000 910 683.

INSPECCIÓN Y OBSERVACIONES INICIALES AL SERVICIO DE CAMBIO DE COMPRESOR CON COSTO POR DIAGNOSTICO TÉCNICO AUTORIZADO POR LG:

a) Inspección del número de serial del producto con la finalidad de individualizar el producto, si el serial adherido al producto presenta modificaciones, adulteraciones o su eliminación, no es posible realizar el servicio de CAMBIO DE COMPRESOR CON COSTO POR DIAGNÓSTICO TÉCNICO AUTORIZADO POR LG.

b) Inspección estética y funcional del producto con el fin de revisar las condiciones físicas y funcionales de cómo se recibe antes de iniciar el procedimiento de CAMBIO DE COMPRESOR CON COSTO POR DIAGNÓSTICO TÉCNICO AUTORIZADO POR LG.

5.1. El servicio de CAMBIO DE COMPRESOR CON COSTO POR DIAGNÓSTICO TÉCNICO AUTORIZADO POR LG solamente será realizado de lunes a sábado en horarios de oficina y acorde con la disponibilidad de los centros de servicio autorizados por LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA

5.2. El servicio de CAMBIO DE COMPRESOR CON COSTO POR DIAGNÓSTICO TÉCNICO AUTORIZADO POR LG no incluye:

Obra civil, plomería, modificación del punto hidráulico, accesorios y materiales adicionales, ni desmonte de puertas. Procedimiento técnico diferente al cambio de compresor c) Cambio de partes y/o piezas d) Transporte del producto al Centro de servicio autorizado

5.3. En caso de traslado del producto al Centro técnico para realizar el CAMBIO DE COMPRESOR CON COSTO POR DIAGNÓSTICO TÉCNICO AUTORIZADO POR LG, se dejara constancia en la ORDEN DE SERVICO , las condiciones físicas y cosméticas en las cuales es entregado el bien, dejando como constancia la firma y nombre del solicitante y del técnico asignado para el servicio.

a) Si transcurrido un (1) mes a partir de la fecha prevista para la devolución del bien, no es retirado o recibido por el consumidor / cliente o de quien hizo su entrega, se le requerirá por el LGC o CSA al medio de notificación registrado (correo electrónico, llamada y/o dirección), para que lo retire dentro de un término máximo de un (1) mes siguiente a su notificación. Vencido este término y de no haberse retirado el producto del LGC o CSA, se entenderá legalmente que lo abandona y el prestador del servicio adquirirá el derecho real de dominio sobre el producto abandonado en el Centro técnico, en atención con lo establecido en la ley 1480 de 2011 y el Decreto 1413 de 2018.

b) Si se quiere obtener nuevamente el derecho real de dominio por el consumidor / cliente o de quien hizo la entrega del bien abandonado, se deja a discrecionalidad del prestador del servicio técnico la devolución del bien abandonado. Motivo por el cual si se acepta la devolución del bien abandonado y siempre y cuando se cuente con su existencia: (i) No se responderá por las condiciones físicas, estéticas y de funcionabilidad en las cuales sea entregado. (ii) Se deberá cancelar un valor de $10.000 COP, por cada día de abandono, correspondientes al bodegaje y almacenamiento del producto.

5.4. LG otorgará una garantía por la prestación del servicio de CAMBIO DE COMPRESOR CON COSTO POR DIAGNÓSTICO TÉCNICO AUTORIZADO POR LG de tres (3) meses calendario siguiente a la fecha de realización del servicio establecida en la ODS. Esta garantía será aplicable únicamente a los productos a los cuales se les realizó el CAMBIO DE COMPRESOR CON COSTO POR DIAGNOSTICO TÉCNICO AUTORIZADO POR LG.

CAUSALES DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA GARANTÍA SOBRE EL SERVICIO DE CAMBIO DE COMPRESOR CON COSTO POR DIAGNOSTICO TÉCNICO AUTORIZADO POR LG:

6.1. Deterioros o daños causados al producto como resultado de una manipulación o transporte inadecuado ajenos a LG, así como alteraciones del producto original determinados por adaptaciones, modificaciones, adulteraciones o eliminación del número serial adherido al producto, montaje de partes o accesorios no genuinos ni autorizados por LG, entre otros.

6.2. No atender las instrucciones de uso o mantenimiento indicadas en el manual del producto, así como por la indebida manipulación del producto.

6.3. Daños ocasionados como resultado de la intervención, instalación, manipulación, por un tercero no autorizado por LG.

6.4. Averías como resultado de catástrofes naturales de cualquier índole, accidentes sobre el producto no atribuibles al fabricante, inundaciones, desorden público, asonadas, condiciones ambientales inadecuadas, humedad, mala ventilación, hurto, fluctuaciones de voltaje de la energía eléctrica o descargas eléctricas atmosféricas o irregularidades de suministro hidráulico, gas o las aplicables al funcionamiento del producto, o por factores externos atribuibles e imputables al titular de la garantía o un tercero.

6.5. Problemas causados por factores externos y falta de cuidado, debido a la presencia de agua, líquidos, humedad, polvo, oxidación, golpes, ruptura de la carcasa, arena, insectos, roedores o cualquier otro similar que afecte el correcto funcionamiento e idoneidad del producto.

6.6. Daños causados por manipulación y/o uso indebido del producto, como por ejemplo: golpes, rayones, fracturas, incorrecta limpieza, puntos de impacto o presión inadecuada que afecte el correcto funcionamiento de producto.

6.7. Esta garantía no cubre partes cosméticas, tales como el acabado exterior, rayaduras, ruptura, levantamiento o soplo de la pintura, etc.

6.8. Si el producto ha sido usado en violación a las instrucciones dadas por LG.

6.9. Repuestos o partes o mecánicas, digitales y/o consumibles (filtros de agua, filtros atrapa motas) que por su uso o tiempo del producto haya expirado su vida útil.

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DATOS PERSONALES:

7.1. En cumplimiento de la normatividad vigente de tratamiento de datos personales (habeas data / ley 1581/12), al momento de solicitar el servicio de CAMBIO DE COMPRESOR CON COSTO POR DIAGNÓSTICO TÉCNICO AUTORIZADO POR LG a la “Línea servicio al cliente”, autorizo en mi calidad de solicitante a LGE , para que procesen, recopilen, confirmen, tramiten y usen mis datos personales para desarrollar los términos y condiciones de la prestación del servicio, como también para cualquier reclamación que se presente sobre el producto dado en servicio de mantenimiento.

7.2. El solicitante del servicio de CAMBIO DE COMPRESOR CON COSTO POR DIAGNÓSTICO TÉCNICO AUTORIZADO POR LG deberá suministrar la información veraz sobre sus datos personales. Debido a lo anterior LGE presume la veracidad de la información suministrada por el solicitante del servicio técnico, debido a lo anterior LGE no asumirá la obligación de verificar, la identidad del solicitante del servicio técnico, ni la veracidad, vigencia, suficiencia y autenticidad de los datos se proporcionen. Por lo tanto, LGE no asume responsabilidad por daños y/o perjuicios de toda naturaleza que pudieran tener origen en la falta de veracidad, vigencia, suficiencia o autenticidad de la información, incluyendo daños y perjuicios que puedan deberse a la homonimia o a la suplantación de la identidad.

7.3. El titular de los datos de la información personal tiene derecho a conocer, rectificar, actualizar y revocar la autorización o solicitar suprimir los datos suministrados, como también conocer los usos que se la ha dado a la información personal siempre y cuando no lo impida una disposición legal, contactándose al correo electrónico datospersonales.cb@lge.com

7.4. La demás información sobre el tratamiento de sus datos personales se encuentra en el siguiente link: https://www.lg.com/co/tratamiento-de-datos-personales

Los términos y condiciones estarán vigentes dentro del Periodo de la Actividad establecido.

8.1. Los términos y condiciones del servicio de CAMBIO DE COMPRESOR CON COSTO POR DIAGNOSTICO TÉCNICO AUTORIZADO POR LG, solo tendrá cobertura en las ciudades indicadas en el numeral tres (3);

8.2. Participan los consumidores / clientes que cuenten con los productos objeto de estos términos y condiciones y que hayan sido importados al territorio de la República de Colombia por LG Electronics Colombia Limitada.

8.3. Los términos y condiciones aplican únicamente para los productos señalados en la descripción de la actividad.

8.4. LGE no se hace responsable por la imposibilidad de prestar el servicio de CAMBIO DE COMPRESOR CON COSTO POR DIAGNOSTICO TÉCNICO AUTORIZADO POR LG, cuando se trate catástrofes naturales de cualquier índole, accidentes sobre el producto no atribuibles al fabricante, inundaciones, desorden público, asonadas, condiciones ambientales inadecuadas, humedad, mala ventilación, hurto, fluctuaciones de voltaje de la energía eléctrica o descargas eléctricas atmosféricas o irregularidades de suministro hidráulico, gas o las aplicables al funcionamiento del producto, o por factores externos atribuibles e imputables al consumidor / cliente o un tercero.

8.5. LGE no asumirá ningún costo o gasto adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos.

8.6. LGE no está encargado de la solicitud del CAMBIO DE COMPRESOR CON COSTO POR DIAGNOSTICO TÉCNICO AUTORIZADO POR LG, esto solo podrá realizarlo el consumidor / cliente de acuerdo con el tiempos establecido en los términos y condiciones.

8.7. En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre los productos objeto del servicio de CAMBIO DE COMPRESOR CON COSTO POR DIAGNOSTICO TÉCNICO AUTORIZADO POR LG, éstas serán atendidas a través de los canales de atención de LG Electronics Colombia limitada establecida en el certificado de garantía o en el website: https://www.lg.com/co

8.8. LGE se reserva el derecho a modificar, aclarar, o adicionar el presente términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LG Electronics Colombia https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al cliente de LG 01 8000 910 683 o al WhatsApp 317 372 0142