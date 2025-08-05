DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Los clientes que cuenten con productos línea blanca, correspondientes a Refrigeración, Lavado y Secado de la marca LG Electronics, legalmente importados en la República de Colombia por LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA (En adelante LG) en garantía o fuera de garantía, y que requieran el MANTENIMIENTO PREVENTIVO de su producto con COSTO, podrán contactarse con nuestra línea gratuita nacional de atención al cliente 01 8000 910 683 o a través de los canales oficiales autorizados por LG para solicitar la programación del servicio conforme a lo establecido en los presentes términos y condiciones.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

Servicio de MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON COSTO para productos línea blanca de la marca LG, que corresponderá a: Refrigeración, Lavado y Secado (En adelante los productos) de la marca LG ELECTRONICS.

PERIODO DE LA ACTIVIDAD:

Los presentes términos y condiciones estarán vigentes entre las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) del día 1° de Enero de 2025 y hasta las 23:59 horas de la República de Colombia (UTC) del día 31 de Diciembre de 2025.

CUBRIMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON COSTO:

La cobertura de la Actividad aplicará para las siguientes ciudades dentro de la República de Colombia: Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Medellín, a través de nuestros Centros de Servicio Directos e Ibagué, Bucaramanga y Cali a través de nuestros centros de Servicio Autorizados (En adelante CSA) dentro del perímetro urbano. Esta cobertura podría tener restricciones territoriales de caso fortuito o fuerza mayor, razón por la cual, LGE (En adelante, referida como LG) sugiere al consumidor / cliente leer detalladamente los términos y condiciones de esta actividad.

TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON COSTO:

Las personas que deseen beneficiarse de los privilegios asociados al Servicio de MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON COSTO para productos línea blanca, que corresponderá a: Refrigeración, Lavado y Secado de la marca LG deberán cumplir con los siguientes requisitos:

4.1. La persona que atenderá el servicio debe residir en el territorio de la República de Colombia, en las ciudades enunciadas en el numeral 3 de estos términos y condiciones.

4.2. Su producto debe corresponder a la gama de Refrigeración, Lavado y/o secado, Nevera, Nevecón, Lavadora carga superior, Lavadora carga frontal, Lavadora secadora 2 en 1 (eléctrica) y/o Secadora de la marca LG Electronics.

4.3. Al momento de solicitar el servicio de MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON COSTO, se expedirá una orden de servicio (En adelante ODS), la cual deberá contener los datos de identificación personal del propietario y/o cliente, los datos de comunicación y ubicación (dirección, teléfono), la individualización e identificación del bien (modelo, serial) objeto de mantenimiento , numero del servicio y de la ODS, las sumas que se entregan como parte del servicio y demás formalidades exigidas legalmente y en los presentes términos y condiciones.

4.4. El producto no debe estar presentando fallas en su funcionamiento. Si el técnico asignado para el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON COSTO identifica falla en el producto, se abstendrá de realizar el servicio hasta que el cliente solucione la falla y el producto se encuentre en condiciones normales.

4.5. Recuerde, los requerimientos y peticiones formulados por los consumidores / clientes con relación a la prestación del servicio de MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON COSTO para productos línea blanca de la marca LG (Refrigeración, Lavado y Secado), deben presentarse directamente a través de nuestra “Línea servicio al cliente” o a través de los canales oficiales autorizados por LG ELECTRONICS COLOMBIA.

4.6. El valor del MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON COSTO, no cubre reparaciones fuera de garantía ni exoneración de garantía, en caso de requerirse, el cambio de partes y mano de obra deben ser asumidos por el cliente.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO ESENCIAL PREVENTIVO CON COSTO:

PRODUCTO DESCRIPCIÓN CARGA SUPERIOR Desensamble general del producto, limpieza de tina, canasta, filtro de la bomba, filtros de entrada de agua, plato impulsor, base canasta, aro tina, filtros atrapa motas, ajuste de correa y limpieza general externa del producto. CARGA FRONTAL (Limpieza de gasket puerta, Filtro de bomba de drenaje, Filtros entrada de agua, Cajetín de detergentes, Limpieza externa del producto). Se realiza desensamble general del producto, limpieza del gabinete, lavado de tambor y tinas, lavado del spider, lavado de manguera tina bomba y limpieza general del producto tanto interno como externo. LAVASECADORA 2 EN 1 Limpieza de gasket puerta, Filtro de bomba de drenaje, Filtros entrada de agua, Cajetín de detergentes, sistema de secado, Limpieza externa del producto. Se realiza desensamble general del producto, limpieza del gabinete, lavado de tambor y tinas, lavado del spider, lavado de manguera tina bomba y limpieza general del producto tanto interno como externo. MINI WASH Desensamble y ensamble general del producto. Limpieza de filtros entrada de agua, tina, canasta, aro canasta, spider, cubierta y Limpieza externa del producto. SECADORA A GAS Desensamble general del producto, limpieza de gabinete, ductos, filtro atrapa motas, ventilador, rejilla panal, motor, puerta, soporte del filtro atrapa motas, canasta y panel de control. NEVERA Limpieza externa del compresor, unidad condensadora, bandeja de drenaje, filtro de drenaje, ventilador, soporte del motor ventilador, gabinete donde se encuentra la unidad de condensación y el compresor. LIMPIEZA DE GASKET NEVECON Limpieza externa del compresor, unidad condensadora, bandeja de drenaje, filtro de drenaje, ventilador, soporte del motor ventilador, gabinete donde se encuentra la unidad de condensación y el compresor. LIMPIEZA DE GASKET

5.1. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición a la descripción técnica del MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON COSTO, se publicarán en la Página Web de LG https://www.lg.com/co y/o en cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores \ clientes estarán notificados de dichas modificaciones.

5.2 En caso de traslado del producto directamente al Centro de servicio técnico (en caso que se requiera por temas de espacio en domicilio o seguridad de pisos), el valor del MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON COSTO no cubre el valor del transporte.

5.3. Se realizará pre inspección funcional y estética antes del MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON COSTO del producto. Si el producto está presentando algún tipo de falla, esta no aplica dentro del MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON COSTO y se debe generar la solicitud de servicio técnico a la “Línea servicio al cliente”. Los costos asociados a la reparación del producto estarán a cargo de los consumidores \ clientes.

5.4. En caso de lavadora carga frontal; a criterio técnico y según condiciones de uso del producto, de requerirse, desmontar tina y canasta tendrá un costo adicional de $90.000 (COP).

5.5. El servicio y visita del técnico deberá ser atendido por una persona mayor de edad (18 años).

5.6. El Centro de servicio técnico contactará al cliente y de acuerdo a la disponibilidad técnica programará la fecha del servicio y la franja horaria (am o pm) del MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON COSTO del producto LG. La asignación del (los) funcionario(s) autorizados de la marca LG dependerá de la disponibilidad de técnicos que exista al momento de recibir la solicitud.

5.7. Una vez se haya realizado la comunicación con el consumidor / cliente, funcionarios de los CSA de la marca LG visitarán el lugar donde se encuentra situado el producto de la marca LG, dentro de un periodo aproximado de setenta y dos (72) horas contadas a partir de la recepción de la solicitud en la “Línea servicio al cliente”.

5.8. Si al llegar al lugar de ubicación del producto se presentan restricciones de ingreso al personal autorizado debido a pandemia o situaciones ajenas a LG, o si las condiciones civiles y/o técnicas no son las idóneas para realizar el servicio de MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON COSTO, LG no será responsable por la no prestación del servicio y deberá ser reprogramada la visita a una nueva fecha. El cliente deberá solicitar una nueva visita comunicándose con la línea gratuita nacional 018000910683.

INSPECCIÓN Y OBSERVACIONES INICIALES AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON COSTO:

a) Inspección del número de serial del producto con la finalidad de individualizar el producto, si el serial adherido al producto presenta modificaciones, adulteraciones o su eliminación, no es posible realizar el servicio de MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON COSTO.

b) Inspección estética y funcional del producto con el fin de revisar las condiciones físicas y funcionales de cómo se recibe antes de iniciar el procedimiento de MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON COSTO.

c) Si el producto está presentando algún tipo de falla, el técnico no procederá con el MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON COSTO y el cliente deberá comunicarse con la “Línea servicio al cliente” o través de los canales oficiales autorizados por LG y programar un servicio técnico para el diagnóstico y la reparación del producto si llegare a proceder.

d) Si el producto no presenta novedades en su funcionamiento, se procederá con el MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON COSTO.

6.1. El MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON COSTO de los productos marca LG, solamente será efectuado por funcionarios de los LGC o CSA.

6.2. El servicio de MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON COSTO solamente será realizado de lunes a sábado en horarios de oficina y acorde con la disponibilidad de los LGC o CSA.

6.3. El servicio de mantenimiento esencial preventivo con costo no incluye:

a) Obra civil, plomería, modificación del punto hidráulico, accesorios y materiales adicionales, ni desmonte de puertas. b) Reparación de producto c) Cambio de partes y/o piezas d) Transporte del producto al LGC o CSA.

6.4. En caso de traslado del producto al Centro técnico para realizar el MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON COSTO, se dejara constancia en la ODS, las condiciones físicas y cosméticas en las cuales es entregado el bien, dejando como constancia la firma y nombre del solicitante y del técnico asignado para el servicio.

a) Si transcurrido un (1) mes a partir de la fecha prevista para la devolución del bien, no es retirado o recibido por el consumidor / cliente o de quien hizo su entrega, se le requerirá por el LGC o CSA al medio de notificación registrado (correo electrónico, llamada y/o dirección), para que lo retire dentro de un término máximo de un (1) mes siguiente a su notificación. Vencido este término y de no haberse retirado el producto del LGC o CSA, se entenderá legalmente que lo abandona y el prestador del servicio adquirirá el derecho real de dominio sobre el producto abandonado en el Centro técnico, en atención con lo establecido en la ley 1480 de 2011 y el Decreto 1413 de 2018.

b) Si se quiere obtener nuevamente el derecho real de dominio por el consumidor / cliente o de quien hizo la entrega del bien abandonado, se deja a discrecionalidad del prestador del servicio técnico la devolución del bien abandonado. Motivo por el cual si se acepta la devolución del bien abandonado y siempre y cuando se cuente con su existencia: (i) No se responderá por las condiciones físicas, estéticas y de funcionabilidad en las cuales sea entregado. (ii) Se deberá cancelar un valor de $20.000 COP, por cada día de abandono, correspondientes al bodegaje y almacenamiento del producto.

6.5. LG otorgará una garantía por la prestación del servicio de MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON COSTO de tres (3) meses siguientes a la fecha de realización del servicio establecida en la ODS. Esta garantía será aplicable únicamente a los productos a los cuales se les realizó el MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON COSTO.

CAUSALES DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA GARANTÍA SOBRE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON COSTO:

7.1. Deterioros o daños causados al producto como resultado de una manipulación o transporte inadecuado ajenos a LG, así como alteraciones del producto original determinados por adaptaciones, modificaciones, adulteraciones o eliminación del número serial adherido al producto, montaje de partes o accesorios no genuinos ni autorizados por LG, entre otros.

7.2. No atender las instrucciones de uso o mantenimiento indicadas en el manual del producto, así como por la indebida manipulación del producto.

7.3. Daños ocasionados como resultado de la intervención, instalación, manipulación, por un tercero no autorizado por LG.

7.4. Averías como resultado de catástrofes naturales de cualquier índole, accidentes sobre el producto no atribuibles al fabricante, inundaciones, desorden público, asonadas, condiciones ambientales inadecuadas, humedad, mala ventilación, hurto, fluctuaciones de voltaje de la energía eléctrica o descargas eléctricas atmosféricas o irregularidades de suministro hidráulico, gas o las aplicables al funcionamiento del producto, o por factores externos atribuibles e imputables al titular de la garantía o un tercero.

7.5. Problemas causados por factores externos y falta de cuidado, debido a la presencia de agua, líquidos, humedad, polvo, oxidación, golpes, ruptura de la carcasa, arena, insectos, roedores o cualquier otro similar que afecte el correcto funcionamiento e idoneidad del producto.

7.6. Daños causados por manipulación y/o uso indebido del producto, como por ejemplo: golpes, rayones, fracturas, incorrecta limpieza, puntos de impacto o presión inadecuada que afecte el correcto funcionamiento de producto.

7.7. Esta garantía no cubre partes cosméticas, tales como el acabado exterior, rayaduras, ruptura, levantamiento o soplo de la pintura, etc.

7.8. Si el producto ha sido usado en violación a las instrucciones dadas por LG.

7.9. Repuestos o partes o mecánicas, digitales y/o consumibles (filtros de agua, filtros atrapa motas) que por su uso o tiempo del producto haya expirado su vida útil.

7.10. Partes o repuestos que no hayan sido intervenidos y/o cambiados en el servicio de MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON COSTO.

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DATOS PERSONALES:

8.1. En cumplimiento de la normatividad vigente de tratamiento de datos personales (habeas data / ley 1581/12), al momento de solicitar el servicio de MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON COSTO a la “Línea servicio al cliente”, autorizo en mi calidad de solicitante a LGE , para que procesen, recopilen, confirmen, tramiten y usen mis datos personales para desarrollar los términos y condiciones de la prestación del servicio, como también para cualquier reclamación que se presente sobre el producto dado en servicio de mantenimiento.

8.2. El solicitante del MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON COSTO deberá suministrar la información veraz sobre sus datos personales. Debido a lo anterior LGE presume la veracidad de la información suministrada por el solicitante del servicio técnico, debido a lo anterior LGE no asumirá la obligación de verificar, la identidad del solicitante del servicio técnico, ni la veracidad, vigencia, suficiencia y autenticidad de los datos se proporcionen. Por lo tanto, LGE no asume responsabilidad por daños y/o perjuicios de toda naturaleza que pudieran tener origen en la falta de veracidad, vigencia, suficiencia o autenticidad de la información, incluyendo daños y perjuicios que puedan deberse a la homonimia o a la suplantación de la identidad.

8.3. El titular de los datos de la información personal tiene derecho a conocer, rectificar, actualizar y revocar la autorización o solicitar suprimir los datos suministrados, como también conocer los usos que se la ha dado a la información personal siempre y cuando no lo impida una disposición legal, contactándose al correo electrónico datospersonales.cb@lge.com

8.4. La demás información sobre el tratamiento de sus datos personales se encuentra en el siguiente link: https://www.lg.com/co/tratamiento-de-datos-personales.

Los términos y condiciones estarán vigentes dentro del Periodo de la Actividad establecido.

9.1. Los términos y condiciones del MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON COSTO, solo tendrá cobertura en las ciudades indicadas en el numeral tres (3);

9.2. Participan los consumidores / clientes que cuenten con los productos objeto de estos términos y condiciones y que hayan sido importados al territorio de la República de Colombia por LG Electronics Colombia Limitada.

9.3. Los términos y condiciones aplican únicamente para los productos señalados en la descripción de la actividad.

9.4. LGE no se hace responsable por la imposibilidad de prestar el servicio de MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON COSTO, cuando se trate catástrofes naturales de cualquier índole, accidentes sobre el producto no atribuibles al fabricante, inundaciones, desorden público, asonadas, condiciones ambientales inadecuadas, humedad, mala ventilación, hurto, fluctuaciones de voltaje de la energía eléctrica o descargas eléctricas atmosféricas o irregularidades de suministro hidráulico, gas o las aplicables al funcionamiento del producto, o por factores externos atribuibles e imputables al consumidor / cliente o un tercero.

9.5. LGE no asumirá ningún costo o gasto adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos.

9.6. LGE no está encargado de la solicitud del MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON COSTO, esto solo podrá realizarlo el consumidor / cliente de acuerdo con el tiempos establecido en los términos y condiciones.

9.7. En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre los productos objeto de MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON COSTO, éstas serán atendidas a través de los canales de atención de LG Electronics Colombia limitada establecida en el certificado de garantía o en el website: https://www.lg.com/co.

9.8. LGE se reserva el derecho a modificar, aclarar, o adicionar el presente términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LG Electronics Colombia https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al cliente de LG 01 8000 910 683.