El concurso se realizará en la red social de Twitter @SoyLG el día 25 de mayo de 5:00pm a 7:00pm. Las personas que respondan la pregunta más creativa y cumplan los siguientes requerimientos, ganarán un increíble premio. Consulta Términos y condiciones aquí.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL: " Conéctate a LGOLEDcelebraconmigo”

REQUISITOS:

1.1. Personas naturales

1.2. Debe ser residente legal y domiciliados actualmente en Colombia

1.3. Debe haber alcanzado la mayoría de edad en Colombia (18 años)

1.4. Ser seguidores de todas las cuentas oficiales de LG Electronics Colombia

• FACEBOOK: https://www.facebook.com/LGColombia

• TWITTER: @SoyLG

• INSTAGRAM: https://www.instagram.com/lg_colombia

• YOUTUBE: https://www.youtube.com/user/LGCOLchannel

1.5. Los usuarios pueden ser ganadores en esta actividad sólo una vez, pero pueden participar en más de una actividad de la marca de forma simultánea. En caso de que el usuario haya ganado en otra actividad recientemente (no mayor a 6 meses) participando en todas o algunas de las cuentas mencionadas anteriormente, no podrá ser ganador de " LGOLEDcelebraconmigo ".



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

1.1. El concurso se realizará en la red social de Twitter @SoyLG el día 25 de mayo de 5:00pm a 7:00pm.

1.2. Las personas que respondan la pregunta más creativa y cumplan los siguientes requerimientos, ganarán un increíble premio:

• Seguirnos en nuestras redes sociales de LG Colombia (Facebook @LGColombia, Twitter @SoyLG e Instagram @lgcolombia.

• Comentar la respuesta mencionando el hashtag #LGOLEDCelebraConmigo

DESCRIPCIÓN DEL PREMIO



Habrá 20 ganadores de la actividad “Conéctate a LG OLED WEEK” los mejores comentarios ganarán los siguientes premios.



• 1 Bono de Adidas $200.000 COP



MECÁNICA DE LA ACTIVIDAD

1.3. El concurso se realizará en la red social de Twitter @SoyLG el día 25 de mayo de 5:00pm a 7:00pm.

1.4. Las personas que respondan la pregunta más creativa y cumplan los siguientes requerimientos, ganarán un increíble premio:

• Seguirnos en nuestras redes sociales de LG Colombia (Facebook @LGColombia, Twitter @SoyLG e Instagram @lgcolombia.

• Comentar la respuesta mencionando el hashtag #LGOLEDCelebraConmigo

1.1. Los usuarios tienen hasta el final del programa ROCKANDGOL para participar (finalización 7:00pm)

1.2. Los ganadores se anunciarán el día lunes 27 de Mayo. (20 ganadores, 20 regalos)



MECÁNICA DE PREMIACIÓN





1.1 Filtro ganador: El día 27 de mayo del 2019. Se seleccionarán las 20 personas que respondan a la pregunta y cumplan con la mecánica de la actividad.



1.2. Publicación del ganador: El día 27 de Mayo del 2019.

1.3. Anuncio del ganador: LG Electronics Colombia contactará al ganador a través de un mensaje de inbox por la red social Tweeter. El seleccionado tendrá 72 horas para dar respuesta al mensaje con la confirmación de sus datos personales para la entrega del premio. En caso de no comunicarse con LG Electronics Colombia dentro del tiempo establecido, LG Electronics Colombia seleccionará a otro participante que también haya cumplido los requisitos de la actividad digital y acumulada un buen puntaje de acuerdo a la mecánica de la actividad.

1.4. Verificación de datos: Una vez realizada la verificación de los datos, LG Electronics Colombia iniciará el proceso de entrega del premio, para lo cual el ganador deberá:

a. Presentarse personalmente en las oficinas de LG Electronics Colombia en la ciudad ganadora, o donde LG Electronics Colombia indique:

• Presentando documento original de identificación.

• Fotocopia del documento de identidad.

• Llenar el formato de entrega de premios.

• Autorizar que una foto personal sea tomada al momento de la entrega del premio

• Toda la información proporcionada por el participante será administrada exclusivamente para verificar su identidad y para la notificación/entrega del premio ganado.

b. Si por cualquier motivo la persona ganadora se imposibilitara temporal o definitivamente para reclamar el premio, este quedará cancelado definitivamente, sin que procedan indemnizaciones, ni compensaciones de ninguna especie, de manera que el ganador desde ya renuncia en forma irrevocable a cualquier acción legal en contra de LG Electronics Colombia en esta materia.

c. En el caso de que surgiera una disputa en relación con la identidad de un participante, LG Electronics Colombia se reserva el derecho, a su entera discreción, de determinar la identidad de ese participante.

d. Si el participante decide no reclamar su premio o no cumple con las condiciones descritas anteriormente, éste se pierde automáticamente, quedando desierto, sin derecho a compensación de ningún tipo.



CONDICIONES Y EXCLUSIONES ESPECÍFICAS DE LA ACTIVIDAD

1.1. La participación en la actividad implica la aceptación por parte de quien se inscribe de estos términos y condiciones.

1.2. La interpretación de las presentes reglas y condiciones no podrán ser objetadas por los participantes, ya que la participación en esta promoción implica su total conocimiento y aceptación.

1.3. En caso de no estar de acuerdo con estos términos cada persona tiene el derecho de no participar en el concurso.

1.4. El premio es personal, intransferible y no se cambia por dinero en efectivo o algo diferente.

1.5. LG Electronics Colombia, se reserva el derecho a modificar, aclarar o adicionar las condiciones de la actividad. De considerar necesario alguna modificación, la misma se publicará en la Página Web de LG http://www.lg.com/co/medios-de-comunicacion/terminos-y-condiciones y se entenderá que con dicha nota los usuarios quedan notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al cliente de LG Electronics Colombia 01 8000 910 683.

1.6. No pueden participar, ni podrán ser ganadores, los empleados de LG Electronics Colombia, Y&R, Labstore.

1.7. Tampoco podrán participar agentes de LG Electronics Colombia, ni los de sus respectivas subsidiarias, afiliadas y matrices; los empleados, directores o representantes de LG. Estas restricciones incluyen a todos los individuos relacionados de cualquier forma con la implementación de este Concurso.

1.8. No podrán ser ganadores las personas que no cumplan los presentes Términos y Condiciones

1.9. LG Electronics Colombia Ltda. no se responsabiliza por el cuidado, la pérdida o por los daños ocasionados por el uso inapropiado del obsequio. LG no se hace responsable del premio, una vez se haya efectuado la entrega del mismo al ganador.

1.10. La responsabilidad de LG Electronics Colombia queda limitada a: La entrega del obsequio anteriormente descrito. LG Electronics Colombia, no se hace responsable por ningún daño o perjuicio que el ganador o el premio sufra.

1.11. LG Electronics Colombia no es responsable por los fallos en Internet o Facebook, redes sociales o problema técnico que pueda ocurrir y dañar la participación de los usuarios.

1.12. Ante la falta de disponibilidad del obsequio, LG Electronics Colombia, informará a través de su Página Web www.lg.com.co de dicho evento. No obstante a lo anterior, LG Electronics Colombia, podrá entregar a su arbitrio un obsequio de iguales o mejores características.

1.13. El impuesto de ganancia ocasional que se genere con la entrega del premio, será sufragado por LG Electronics Colombia.

1.14. Se requiere que los datos suministrados en el registro sean facilitados de forma veraz, exacta, clara y legible por parte de los participantes, ya que hacen parte de la información que se verifica antes de otorgar el premio.

1.15. Todos los datos registrados serán confirmados antes de entregar el premio. Todos los costos y gastos no mencionados en estos términos y condiciones se entienden como expresamente excluidos y son de responsabilidad exclusiva del Ganador y no serán de responsabilidad de LG Electronics Colombia.

1.16. Todas las personas que participen en la actividad deben llenar un formulario de datos, autorizando el envío de información comercial y de la actividad por medio del email. El ganador autoriza expresamente su aceptación para utilizar sus datos conforme con la política de tratamiento de datos personales de LG Electronics Colombia.

1.17. El participante acepta que los datos personales como: nombre, apellido, apodo, edad y ocupación, sean publicados en los medios virtuales antes mencionados y por tanto libera a LG Electronics Colombia de toda responsabilidad frente a su divulgación.

1.18. El participante acepta que los datos personales como: nombre, apellido, apodo, edad y ocupación, sean publicados en los medios virtuales antes mencionados y por tanto libera a LG Electronics Colombia de toda responsabilidad frente a su divulgación.

1.19. LG Electronics Colombia se reserva el derecho de entregar el premio en caso de identificar o presentarse alguna duda de la existencia de fraude o manipulación en la calidad de la información o que actúen de modo fraudulento o delictivo a juicio de LG Electronics Colombia y de acuerdo a las leyes colombianas relacionadas con la actividad. En caso de identificar fraude por parte de alguno de los participantes, LG Electronics Colombia podrá descalificarlo sin el deber de notificarle. De igual manera si LG Electronics Colombia detecta información falsa o imprecisa o ilegible, el participante será descalificado sin que exista el deber de notificarle la descalificación. En consecuencia, el premio es personal y se entregará sobre los datos reales consignados de tal manera que, si hay datos no reales, falsos o imprecisos, no habrá lugar a la entrega del premio y LG Electronics Colombia se reserva el derecho de iniciar acciones legales.

1.20. Para las personas que participen en el presente concurso, reconocen, aceptan y autorizan que, al participar, será publicada en la página de Facebook y website de campaña y otros medios que LG Electronics Colombia considere, las imágenes y videos realizados en las actividades del concurso, para conocimiento del público en general, sin que esto represente ningún derecho a reclamación posterior a LG Electronics Colombia de ninguna índole. Los derechos patrimoniales y morales de la imagen creada durante la actividad son cedidos en su totalidad a LG Electronics Colombia Ltda.

1.21. LG Electronics Colombia podrá tomar fotografías, grabaciones magnetofónicas de su voz, emisiones de televisión, videos y declaraciones del ganador al momento de recibir el premio y podrá usar tales documentos en forma libre, para la promoción de la actividad o de futuras promociones sin que requiera autorizaciones adicionales del ganador. El ganador no reclamará ningún tipo de pago, valor o indemnización por este hecho.

1.22. Los participantes autorizan que los videos podrán ser publicados en el canal de Youtube de la marca y podrán ser usados dentro de la pauta publicitaria de la campaña, con el fin de incentivar a otros consumidores a participar. No obstante, no podrán reclamar ningún tipo de pago o indemnización adicional de lo establecido en la presente actividad, por lo queda claro que no habrá ningún tipo de reclamación posterior.

1.23. No podrán ganar perfiles falsos de Facebook, ni que hayan sido creados con menos de 60 días calendario de anticipación al inicio de la actividad.

1.24. No se aceptarán comentarios repetidos tipo spam, los usuarios que incurran en este hecho no serán tenidos en cuenta.

1.25. LG Electronics Colombia se reserva el derecho de descalificar a usuarios que considere que han realizado actividades fraudulentas como, por ejemplo:

• Recibir más de 60 likes en un minuto.

• Recibir likes de usuario que no esté en Colombia.

• Hacer Shares desde cuentas que baja o nula actividad.

• Si hay imágenes con productos de otras marcas competidoras.

• Si hay imágenes que no corresponden al reto.

• Si hay imágenes obscenas o groseras.

• Eventos que considere son realizados por un robot o desarrollo de software.

• Conductas o acciones que se realicen repetidamente por periodos frecuentes.

• Usuarios que hayan sido identificados por LG como fraudulentos.

• Información duplicada más de 1 vez.

• Comentarios, publicaciones, imágenes que afecten la actividad o el desempeño de la misma.

1.26. LG Electronics Colombia no será responsable de los derechos de autor de las fotos que el participante envíe.

1.27. LG Electronics Colombia se reserva el derecho a eliminar imágenes enviadas que, según su criterio, consideren puedan constituir delito o sean inapropiadas para este concurso; por ejemplo (y sin limitación alguna), debido a su contenido violento, criminal, religioso, político, racial o sexual, entre otros.

1.28. Por claridad, el usuario al participar en la Actividad, aceptan que:

• Las imágenes que cargarán a la plataforma son originales y no cuentan con ninguna restricción relacionada con derechos de autor.

• Será responsable exclusivamente por cualquier reclamación presentada por el titular de los derechos de autor de la imagen cargada en caso de presentarse.

• No cargará contenido ilegal, peligroso, amenazador, abusivo, tortuoso, difamatorio, vulgar, obsceno, calumnioso, invasivo del derecho a la intimidad, odioso, o racial, étnica o de cualquier otra forma ofensivo.

• Mantendrá indemne a LG Electronics Colombia y los organizadores sobre cualquier tipo de responsabilidad sobre el contenido cargado.

• El usuario no podrá cargar algún contenido que viole alguna patente, marca, secreto comercial, derecho de autor o cualquier derecho de propiedad de alguna parte.

• Otorga autorización para que los organizadores puedan utilizar su imagen y fotografía, para su fijación en soporte material y su explotación visual, en todo tipo de soportes o formatos y en cualquier procedimiento técnico o sistema, conocido o por conocer, así como su explotación a través de cualquier medio.

• Autoriza la modificación de su imagen y fotografía, con el fin que sean convertidas a los formatos que se requieran según el medio en que se vaya a efectuar las explotaciones correspondientes (comerciales, mercadeo y/o publicidad entre otros).

1.29. LG Electronics si lo considera podrá despublicar los contenidos publicados por los usuarios y/o participantes si considera que va en contra de las políticas de la marca y/o concurso, el participante mantendrá indemne a LG sobre cualquier tipo de responsabilidad sobre el contenido cargado.

1.30. El participante ganador exonera a LG Electronics de toda y cualquier responsabilidad, culpa, reclamo, demanda y acción ante cualquier instancia administrativa y/o judicial por los efectos que directa o indirectamente pudieran derivarse de este concurso, uso o aceptación del premio.

1.31. No se permite realizar cualquier práctica abusiva, restrictiva, de acoso o amenaza en contra de los demás participantes y/o de terceros o LG Electronics.

1.32. Esta actividad promocional solamente se encuentra dirigida a aquellos sujetos que acrediten la condición de "consumidor final". Así las cosas, LG Electronics aclara que para estos efectos, se entenderá por consumidor lo que establezca la Ley 1480 de 2011 y sus decretos reglamentarios. En el evento en que el participante pueda ser identificado como "distribuidor" no autorizado o "caza premios", LG Electronics se encontrará facultado de abstenerse a entregar los obsequios previstos para esta oferta.

1.33. Los organizadores tienen un Código de Principios en los Negocios, de cuya aplicación se desprenden postulados como la obediencia a la ley y la protección propia, sus empleados, sus clientes, sus accionistas y proveedores. Así, bajo ninguna circunstancia los participantes estarán autorizados para llevar a cabo y por cuenta de los organizadores, actos que puedan originar registros o informaciones inexactas o inadecuadas respecto de los activos, responsabilidades o cualquier otra transacción, o que puedan violar cualquier norma. Por ello, los regalos no serán redimibles ni reembolsables en dinero por ningún motivo. El merecedor no podrá solicitar ningún tipo de pago o indemnización adicional de lo establecido en la presente ACTIVIDAD, por lo cual queda claro que no habrá ningún tipo de reclamación posterior a LG Electronics. Esto incluye su imagen o la fotografía subida que sea seleccionada, para tal efecto el merecedor cede de manera gratuita todos los derechos patrimoniales de autor sobre ese contenido y se compromete a realizar las cesiones de derechos a que haya lugar.

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

1.1. RESPONSABLE: LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA.

1.2. DOMICILIO: Carrera 11 No. 94 A - 34 de la ciudad de Bogotá D.C.

1.3. TELÉFONO: Línea gratuita nacional de call center 018000 910 683 - BOGOTÁ: 3907959 MEDELLÍN: 6052233

POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA

El presente documento establece las Políticas de Tratamiento de Datos Personales de LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA y el manejo de sus bases de datos, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales", en el cual se describen los mecanismos por medios de los cuales LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA garantiza el manejo adecuado de los datos personales recolectados en sus bases de datos, asegurando el efectivo ejercicio de los derechos de los titulares de la información.

DEFINICIONES

1.1. Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el Tratamiento de datos personales;

1.2. Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de Tratamiento;

1.3. Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables;

1.4. Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta del Responsable del Tratamiento;

1.5. Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los datos;

1.6. Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento;

1.7. Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.

PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

LG ELECTRONICS recopila información personal con el objeto de llevar a cabo la Promoción y, a tal efecto, puede divulgar tal información a terceros, lo que incluye, sin limitación alguna, agentes, contratistas, proveedores de servicios, proveedores de premios y, de ser necesario, las autoridades competentes. Como condición para la inscripción, el participante debe proporcionar esta información. LG ELECTRONICS puede, por un período indefinido y a menos que se notifique lo contrario, utilizar la información con fines promocionales, de marketing, publicitarios, de investigación y caracterización, lo que incluye el envío de mensajes electrónicos o comunicarse con el participante por vía telefónica. Los participantes deberán dirigir a LG ELECTRONICS cualquier solicitud para acceder, actualizar o corregir su información personal o para optar por no recibir comunicaciones. Todas las inscripciones pasarán a la propiedad de LG ELECTRONICS. Puede obtenerse una copia de la Política de Privacidad de LG en relación con el manejo de la información personal recopilada en https://www.lg.com/co/tratamiento-de-datos-personales