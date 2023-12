Terminos y condiciones Compra Estufa LG y recibe un Horno Microondas

Por la compra de una (1) Estufa LG CANCUN RSG314M, recibe como obsequio un (1) horno microondas LG, modelo MS0936GIR.

Por la compra de una (1) Estufa LG CANCÚN RSG314M, recibe como obsequio un (1) horno microondas LG, modelo MS0936GIR. Promoción válida solo para las ciudades de Bogotá D.C., Medellín, Cali, Villavicencio, Bucaramanga, Barranquilla, Pereira, Pasto, Yopal, Ibagué, Cartagena, en tiendas de Jumbo y Metro autorizado por LG. Promoción válida desde 14/07/2018 al 30/07/2018 ó hasta agotar existencias (Hay 25 Unidades disponibles). Esta promoción no es redimible por dinero en efectivo. Para reclamar el obsequio el comprador debe presentar la factura de compra original al promotor de venta LG, donde compró su estufa en la misma tienda y ante el asesor de la venta en el mismo día de la compra, so pena de perder el obsequio. Ésta promoción no es acumulable con otras promociones. Aplican condiciones y restricciones. El consumidor con su participación en esta promoción otorga a LG su autorización para el tratamiento de sus datos personales. Para mayor información sobre la promoción visite los términos y condiciones en la página http://www.lg.com/co/medios-de-comunicacion/terminos-y-condiciones o consulta la línea de atención gratuita de LG 01 8000 910 683. Imágenes solo de referencia.

1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL.

“Compra Estufa LG y recibe un (1) Horno Microondas LG, modelo MS0936GIR”.

2. VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL.

La actividad promocional iniciará a las 00:00 horas del catorce (14) Julio de dos mil dieciocho (2018) al treinta (30) Julio de dos mil dieciocho (2018) ó hasta agotar existencias (25 unidades disponibles).

Esta actividad promocional no es acumulable con otras promociones u ofertas, por lo anterior, en caso que la estufa adquirida, pueda ser objeto de otra promoción, el comprador deberá escoger una sola promoción.

3. BENEFICARIOS DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL.

Las personas que deseen beneficiarse de los privilegios y obsequios de esta actividad promocional, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1) Residir en la República de Colombia.

2) Realizar la compra de UNA ESTUFA de la siguiente referencia marca LG:

Línea Tipo Nombre Modelo Referencias que lo Conforman

Cooking Estufa GOOD RSG314M

3) Ser mayor de dieciocho (18) años.

4) Adquirir modelo RSG314M marca LG de las anteriores referencias, en las ciudades de Bogotá D.C., Medellín, Cali, Villavicencio, Bucaramanga, Barranquilla, Pereira, Pasto, Yopal, Ibagué, Cartagena, en tiendas seleccionadas de Jumbo y Metro autorizado por LG.

4. OBSEQUIO QUE SERÁ ENTREGADO POR LG AL COMPRADOR

1. LG entregará al comprador el siguiente obsequio:

OBSEQUIO CANTIDAD A RECIBIR POR CADA COMPRADOR DISPONIBLES

UN (1) HORNO MICROONDAS LG, MODELO MS0936GIR Una (1) Unidad 25

Cada comprador que cumpla con los términos y condiciones aquí establecidas recibirán sólo un Obsequio.

2. Los obsequios cuentan con un (1) año de garantía general contado a partir de la fecha de entrega del mismo al comprador / consumidor y su firma en la planilla de legalización de entrega del obsequio. LG es responsable por la garantía o defectos de los obsequios. Cualquier reclamación por defecto de calidad, seguridad e idoneidad, deberá ser presentada a LG Electronics Colombia Ltda, distribuidor de los obsequios de esta promoción:

3. El premio no es canjeable por otro artículo, referencia o por dinero en efectivo ni será regresado ningún valor que haya sido pagado por el consumidor. El obsequio deberá ser solicitado por el comprador en el mismo momento de la compra.

5. MECÁNICA DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL

1) Por la compra de una estufa LG de la referencia mencionada en punto 3 numeral 2, el comprador recibirá sólo un (1) horno microondas LG, modelo MS0936GIR descrito en el anterior punto, siempre y cuando se encuentre dentro del término de vigencia de esta promoción y acredite el cumplimiento de los requisitos aquí señalados.

2) El comprador después de realizar la compra Del modelo RSG314M referencias mencionadas en punto 3 numeral 2, debe solicitar al promotor de LG el obsequio de esta promoción dentro del mismo día en el que lo adquirió. Para la entrega del obsequio, el comprador debe presentar la factura de venta original (la cual debe estar dentro del término de vigencia de esta promoción), la cual será firmada y sellada por el promotor de LG.

6. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA ACTIVIDAD

1) Para participar en la actividad es requisito indispensable ser residente colombiano, ser mayor de 18 años, haber realizado la compra de una estufa marca LG de la referencia anteriormente mencionada y haber entregado la totalidad de la información solicitada durante el plazo establecido y dentro del período de vigencia de la promoción.

2) LG Electronics Colombia Ltda., se reserva el derecho a modificar, aclarar o adicionar las condiciones de la actividad. De considerar necesario alguna modificación, la misma se publicará en la Página Web de LG http://www.lg.com/co/medios-de-comunicacion/terminos-y-condiciones y se entenderá que con dicha nota los usuarios quedan notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al cliente de LG 01 8000 910 683.

3) Los obsequios serán entregados únicamente y exclusivamente en los puntos de canje autorizado por la marca LG anteriormente descritos y en la misma fecha de compra.

4) La solicitud de los obsequios, solamente se podrá efectuar al funcionario de LG en el punto de canje donde adquirió el producto. Así mismo, el comprador deberá tener en cuenta que la entrega se efectuará una vez se presente la factura original y se hayan entregado los datos personales solicitados por el funcionario de la marca LG (promotor de venta) situados en los puntos de canje antes señalados y siempre que dichos datos sean entregados durante la vigencia de la actividad promocional.

5) LG Electronics Colombia Ltda. no se responsabiliza por el cuidado, la pérdida o por los daños ocasionados por el uso inapropiado de los obsequios.

6) La responsabilidad de LG Electronics Colombia Ltda. queda limitada a: La entrega del UN (1) HORNO MICROONDAS LG, MODELO MS0936GIR.

7) Ante la falta de disponibilidad del obsequio, LG Electronics Colombia Ltda. informará de dicho evento a través de su Página Web. LG Electronics Colombia Ltda. podrá entregar –a su arbitrio- un obsequio de iguales o mejores características a los que pueden ser identificados como UN (1) HORNO MICROONDAS LG, MODELO MS0936GIR

8) El impuesto de ganancia ocasional que se genere con la entrega del premio, será sufragado por LG Electronics Colombia Ltda.

9) Los obsequios serán entregados hasta agotar su existencia en los puntos de canje autorizados de la marca LG (25 unidades disponibles).

10) Esta actividad promocional solamente se encuentra dirigida a aquellos sujetos que acrediten la condición de “consumidor final”. Así las cosas, LG Electronics Colombia Ltda. aclara que para estos efectos, se entenderá por consumidor lo que establezca la Ley 1480 de 2011 y sus decretos reglamentarios. En el evento en que el comprador de Estufa RSG314M, marca LG, pueda ser identificado como “distribuidor” no autorizado o “caza premios”, LG Electronics Colombia Ltda. se encontrará facultado de abstenerse a entregar los obsequios previstos para esta oferta.

*** POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ***

*** LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA ***

El presente documento establece las Políticas de Tratamiento de Datos Personales de LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDAy el manejo de sus bases de datos, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”, en el cual se describen los mecanismos por medios de los cuales LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA garantiza el manejo adecuado de los datos personales recolectados en sus bases de datos, asegurando el efectivo ejercicio de los derechos de los titulares de la información.

RESPONSABLE

Sociedad: LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA

Dirección: CRA 11. No.94ª -34 – BOGOTÁ

Teléfono: 8964000

Correo electrónico: datospersonales.cb@lge.com

DEFINICIONES

Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el Tratamiento de datos personales;

Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de Tratamiento;

Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables;

Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta del Responsable del Tratamiento;

Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los datos;

Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento;

Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.

PRINCIPIOS DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: El Tratamiento a que se refiere la presente ley es una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido en ella y en las demás disposiciones que la desarrollen;

Principio de finalidad: El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con la Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al Titular;

Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo, expreso e informado del Titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el consentimiento;

Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a Tratamiento debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el Tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error;

Principio de transparencia: En el Tratamiento debe garantizarse el derecho del Titular a obtener del Responsable del Tratamiento o del Encargado del Tratamiento, en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que le conciernan;

Principio de acceso y circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la presente ley y la Constitución. En este sentido, el Tratamiento sólo podrá hacerse por personas autorizadas por el Titular y/o por las personas previstas en la presente ley;

Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar disponibles en Internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los Titulares o terceros autorizados conforme a la presente ley;

Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el Responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento a que se refiere la presente ley, se deberá manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento;

Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el Tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el Tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la presente ley y en los términos de la misma.

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.

En desarrollo de su objeto social, de los contratos de trabajo suscritos con sus trabajadores, del mantenimiento de vínculos comerciales,LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA podrá dar tratamiento a los datos personales para:

• Proveer servicios y productos.

• Informar sobre nuevos productos.

• Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con el Titular.

• Informar sobre cambios en productos

• Evaluar la calidad de productos

• Desarrollar actividades promocionales.

• Comunicarse con el titular de la información en respuesta a formularios de registro puestos a disposición como “Contacto “ o cualquier otro tipo de formulario.

• Enviar al correo físico, electrónico, celular o dispositivo móvil, - vía mensajes de texto (SMS y/o MMS) información comercial, publicitaria o promocional sobre los productos, eventos y/o promociones de tipo comercial, con el fin de impulsar, invitar, dirigir, ejecutar, informar y de manera general, llevar a cabo campañas, promociones o concursos de carácter comercial o publicitario.

• Compartir la transferencia y transmisión de datos personales a terceros para fines relacionados con la operación de LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA.

DERECHOS DE LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN

• Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado.

• Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la presente ley.

• Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales.

• Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.

• Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el Tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución.

• Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.

TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS PERSONALES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1581 de 2012.Está prohibida la Transferencia de Datos Personales a países que no proporcionen niveles adecuados de protección de Datos Personales. Se entienden países seguros aquellos que cumplan con los estándares fijados por la Superintendencia de Industria y Comercio. Salvo de manera excepcional se permite la Transferencia cuando:

• El Titular lo haya autorizado de manera expresa e inequívoca para la transferencia.

• Transferencias bancarias o bursátiles, conforme a la legislación que les resulte aplicable.

• Transferencias acordadas en el marco de tratados internacionales en los cuales Colombia sea parte, con fundamento en el principio de reciprocidad.

• Transferencias necesarias para la ejecución de un contrato entre el Titular y el Responsable del Tratamiento.

• Transferencias legalmente exigidas para la salvaguardia del interés público o para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial.

ÁREA RESPONSABLE

Toda petición, queja o reclamo relacionado con el manejo de datos personales, en virtud de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, deberá enviarse a:

Sociedad: LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA

Área:Jurídica

Dirección: CRA 11. No.94ª -34 – BOGOTÁ

Correo electrónico: datospersonales.cb@lge.com

Teléfono: 8964000

PROCEDIMIENTO PARA QUE LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN EJERZAN SUS DERECHOS

Consultas. Los Titulares o sus causahabientes podrán consultar la información personal del Titular que repose en cualquier base de datos de LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA. Previa solicitud del mismo, la cual será atendida en un plazo máximo de diez (10) hábiles contados a partir de la fecha de recibo. En el evento de no ser posible atender la solicitud en dicho término, se informará al interesado dentro del mismo término, expresando los motivos que dan lugar a la imposibilidad, al igual que la fecha en que se dará respuesta, la cual no podrá ser superior a cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer plazo.

Reclamos. El Titular o sus causahabientes que consideren que la información contenida en una base de datos de LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, podrán presentar un reclamo ante LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA el cual será tramitado bajo las siguientes reglas:

• El reclamo se formulará mediante solicitud dirigida a LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA con la identificación del Titular, la descripción de los hechos que dan lugar al reclamo, la dirección, y acompañando los documentos que se quiera hacer valer.

• Si el reclamo resulta incompleto, se requerirá al interesado dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción del reclamo para que subsane las fallas. Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del requerimiento, sin que el solicitante presente la información requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo.

• En caso de que quien reciba el reclamo no sea competente para resolverlo, dará traslado a quien corresponda en un término máximo de dos (2) días hábiles e informará de la situación al interesado.

• Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos una leyenda que diga "reclamo en trámite" y el motivo del mismo, en un término no mayor a dos (2) días hábiles. Dicha leyenda deberá mantenerse hasta que el reclamo sea decidido.

• El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atender el reclamo dentro de dicho término, se informará al interesado los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.

Rectificación y actualización de datos: LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA rectificará y actualizará, a solicitud del titular, la información de éste que resulte ser incompleta o inexacta, de conformidad con el procedimiento y los términos antes señalados. Se tendrá en cuenta lo siguiente:

• El titular deberá allegar la solicitud al correo electrónico datospersonales.cb@lge.com o en medio físico dirigido al área jurídica la documentación que sustenta su reclamación.

• LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA podrá habilitar mecanismos que le faciliten el ejercicio de este derecho al titular, siempre y cuando éstos beneficien al titular.

En consecuencia, se podrán habilitar medios electrónicos u otros que considere pertinentes, los cuales serán informados en el aviso de privacidad y se pondrán a disposición de los interesados en la página web.

Revocatoria de la autorización y/o supresión del dato: Los Titulares podrán en todo momento solicitar a LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA como responsable del tratamiento la supresión de sus datos personales y/o revocar la autorización otorgada para el Tratamiento de los mismos.

INFORMACIÓN DE MENORES DE 13AÑOS.

Recopilación y uso de información de niños menores de 13 años.LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA no recopila ni solicita información personal de cualquier persona menor de 13 años ni permite que esas personas hagan uso de los sitios web. Si usted es menor de 13 años por favor no intente registrarse en el sitio o enviar cualquier información personal.

CAMBIOS A LA PRESENTE POLÍTICA.

LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA se reserva el derecho a modificar esta política de privacidad bajo su propia discreción. Cuando LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDAlo haga, también actualizará la fecha de "última actualización" de esta política de privacidad

VIGENCIA DE LAS POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

La presente política de tratamiento de datos personales estará vigente a partir de su publicación.