Con electrodomésticos compactos diseñados para apartamentos pequeños, LG responde a los nuevos retos de la vida cotidiana de los hogares en Colombia.

Colombia, julio de 2025. — Vivir en menos de 50 metros cuadrados ya no es algo inusual, sino una realidad cotidiana para miles de colombianos. En ciudades como Bogotá y Medellín, dos de cada diez apartamentos tienen estas dimensiones, una proporción que, según datos de Ciencuadras, supera en más de cinco puntos porcentuales el promedio nacional, que se sitúa en 16,56 %. Esta transformación en el tamaño de los hogares no solo modifica la manera en que se vive, sino también las decisiones sobre el diseño, la funcionalidad y la tecnología que vale la pena tener en casa.

A medida que las viviendas se hacen más compactas, las exigencias en funcionalidad, conectividad y estética también aumentan. Las familias buscan electrodomésticos que respondan a las limitaciones de espacio sin sacrificar desempeño, innovación o estilo. En respuesta a este desafío, compañías como LG Electronics Colombia han desarrollado soluciones que integran tecnología avanzada en formatos compactos, pensados para maximizar la eficiencia sin comprometer la experiencia de uso. La pregunta ya no es solo técnica, sino también espacial: ¿cómo transformar un apartamento pequeño en un hogar bien equipado?

LG HouseFit: electrodomésticos de encaje perfecto para la vida moderna

“HouseFit es un concepto de diseño y funcionalidad en el que nuestros electrodomésticos se ajustan de manera óptima a espacios reducidos gracias a dimensiones compactas, sin sacrificar rendimiento ni estilo”, explicó Catherine Ospina, gerente de marca en LG Electronics Colombia. Esta propuesta combina lo mejor de la tecnología avanzada, el diseño funcional y la conectividad inteligente por la que la marca es reconocida, para ofrecer lavadoras, secadoras, neveras y nevecones que elevan la vida cotidiana a través de experiencias prácticas, eficientes y memorables.

Con dimensiones adaptadas a la distribución típica de apartamentos de menos de 50 metros cuadrados, integración fluida en las rutinas del hogar y prestaciones como inteligencia artificial o conexión con el ecosistema LG ThinQ, estos electrodomésticos representan una convergencia entre diseño compacto y alto desempeño.

Por ejemplo, lavadoras como la WashTower Mini han sido rediseñadas con menor ancho y altura para facilitar su instalación en cuartos de servicio, clósets o pasillos. Gracias a su tecnología de bomba de calor, tampoco requieren instalación a gas para el ciclo de secado, lo que las convierte en una solución ideal para hogares que buscan una experiencia completa de cuidado de prendas, incluso con espacio limitado.

En el caso de la refrigeración, modelos como la nevera tipo europeo GB37SPV o los nevecones InstaView han sido optimizados en ancho y profundidad para ajustarse al mobiliario existente, sin perder capacidad de almacenamiento ni funcionalidad. Gracias a esto hoy es posible tener un nevecón incluso si se vive en un apartaestudio o vivienda de un solo ambiente.



Cuando el espacio limitado se convierte en una ventaja



Los electrodomésticos HouseFit de LG están diseñados para convertir las restricciones de espacio en oportunidades de diseño y eficiencia. Al ajustarse con precisión a entornos reducidos, permiten que cada metro cuadrado cuente. De este modo, incluso en hogares pequeños o de distribución compleja, es posible disfrutar de soluciones inteligentes, elegantes y altamente funcionales. “HouseFit convierte lo que tienes en lo que necesitas: un hogar bien pensado, conectado y preparado para más”, afirmó Ospina.

Este enfoque también redefine la relación entre el espacio y el bienestar, al facilitar rutinas más eficientes y reducir la carga del trabajo doméstico. Todo el portafolio de lavadoras y secadoras con diseño HouseFit integra la tecnología AI DD, que permite al dispositivo —y no al usuario— identificar el tipo de prendas y su nivel de suciedad, eligiendo automáticamente la configuración más adecuada para garantizar un lavado óptimo, con menor consumo de agua, energía y tiempo.

Además, gracias a la integración con el ecosistema LG ThinQ, los usuarios pueden controlar funciones esenciales desde su celular o asistente de voz favorito, incluso cuando no están en casa. Esto simplifica las rutinas diarias y transforma el hogar en un verdadero espacio de descanso o entretenimiento.

“Al final, el objetivo no es tener más espacio, sino aprovechar mejor el que ya se tiene. Y es ahí donde HouseFit marca la diferencia”, concluyó Catherin Ospina.

###

Acerca de LG Electronics



LG Electronics es una empresa innovadora a nivel mundial en tecnología y electrónica de consumo, con presencia en casi todos los países y una plantilla internacional de más de 74.000 empleados. Las cuatro divisiones de LG (Soluciones de Electrodomésticos para el Hogar, Soluciones de Entretenimiento Multimedia, Soluciones para Vehículos y Soluciones Ecológicas) obtuvieron en conjunto unos ingresos globales de más de 88 trillones de wones surcoreanos en 2024. LG es un fabricante líder de productos de consumo y comerciales que abarcan desde televisores, electrodomésticos, soluciones de climatización, monitores y componentes y soluciones para automóviles, y sus marcas premium LG SIGNATURE y LG ThinQ son nombres conocidos en todo el mundo. Visite www.LGnewsroom.com para conocer las últimas noticias.