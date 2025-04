La compañía ofrece una amplia gama de soluciones de calefacción de alta eficiencia para diversas necesidades residenciales y comerciales.





Frankfurt (Alemania), marzo de 2025 — LG Electronics (LG) presentó sus más recientes soluciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC, por sus siglas en inglés) diseñadas para el mercado europeo en la Feria Internacional de Saneamiento, Calefacción y Aire (ISH) 2025, que se lleva a cabo en Frankfurt, Alemania, del 17 al 21 de marzo.





En la exhibición de LG destacan soluciones de alta eficiencia optimizadas tanto para espacios comerciales como residenciales, que incluyen la potente bomba de calor Monobloc G Air-to-Water (AWHP). Con esta muestra integral, la compañía reafirma su compromiso con la electrificación y la descarbonización, además de enfocarse en ofrecer rendimiento de primer nivel, flexibilidad y facilidad de instalación.

Mayor eficiencia energética y calefacción avanzada con el nuevo Therma V R290





Ubicada en la entrada del stand de LG, la zona Hero recibe a los visitantes con la nueva Therma V™ R290 Monobloc. Esta innovadora solución residencial destaca por su alta eficiencia energética y su elegante diseño europeo. Reconocida con un International Design Excellence Award en 2024 y evaluada como “Buena” por la organización alemana de consumidores Stiftung Warentest, la nueva Therma V utiliza el refrigerante R290, que tiene un Potencial de Calentamiento Global (GWP, por sus siglas en inglés) de solo 3. Diseñada para reducir el consumo de energía y el impacto ambiental, esta solución de LG aprovecha el calor del aire para disminuir las emisiones de carbono y alcanzar una clasificación energética A+++.





Diseñada para soportar los rigurosos inviernos europeos, la nueva Therma V AWHP incorpora un compresor scroll desarrollado por LG, que proporciona una eficiencia energética excepcional y un rendimiento fiable. Su innovador diseño, que posiciona el compresor a una altura más baja de lo habitual dentro de la unidad, permite que la Therma V opere al 100 % de su capacidad incluso en temperaturas de hasta -15 °C. Además, contribuye a una mejor eficiencia energética y estabilidad operativa. Con un nivel de ruido de solo 50 decibeles en Modo de Ruido Bajo, la Therma V genera mínimas vibraciones, creando un ambiente tranquilo tanto dentro como fuera del hogar.





En la zona de viviendas multifamiliares y proyectos de gran escala, LG presenta la bomba de calor Monobloc G de gran capacidad y la unidad de control en cascada. Este innovador sistema permite escalar la capacidad de calefacción al agregar hasta ocho unidades adicionales, lo que garantiza un desempeño eficiente ante una alta demanda de calor. Además de su flexibilidad, la solución en cascada ofrece múltiples beneficios para conjuntos residenciales, incluyendo un funcionamiento silencioso, un diseño compacto que ahorra espacio y la capacidad de operar de manera continua gracias a sistemas de respaldo.

Soluciones eficientes de calefacción y refrigeración para hogares modernos y edificios multi-residenciales





La exhibición de LG en ISH incluye una variedad de soluciones de calefacción residencial diseñadas específicamente para cocinas europeas, lavanderías y áreas de estar. Los más recientes calentadores de agua con bomba de calor (HPWH) de la compañía, que utilizan refrigerante R290, aprovechan tanto la electricidad como el aire ambiente para calentar el agua, logrando una mayor eficiencia en comparación con los calentadores eléctricos o de gas tradicionales.





Estos HPWH son compatibles con redes inteligentes (Smart Grid), lo que significa que pueden optimizar el consumo de energía ajustando su funcionamiento según las señales de demanda de electricidad. Para adaptarse a diversos entornos de instalación, LG ofrece sus calentadores de agua en modelos tanto de piso como montados en la pared. Además, la compañía ofrece tres tipos diferentes de unidades interiores para adaptarse a una variedad de configuraciones en el hogar, cada una diseñada para una fácil instalación y máximo aprovechamiento del espacio.

Soluciones HVAC comerciales para una gestión eficiente de la energía





Además de sus soluciones residenciales, LG introduce en ISH 2025 una gama de innovadoras soluciones de calefacción para el sector comercial. Destaca el LG Inverter Scroll Chiller, un sistema altamente eficiente para la calefacción y refrigeración de instalaciones comerciales. Equipado con compresores scroll de doble inversor y un intercambiador de calor tipo placa, este sistema ofrece un amplio rango de operación y una excelente eficiencia en la transferencia de calor.





Cuando se integra con el sistema de control energético BECON CPM de LG, el Inverter Scroll Chiller permite gestionar todas las unidades de ventilación y aire acondicionado conectadas. BECON CPM monitorea y ajusta automáticamente los parámetros de control para mantener un rendimiento óptimo y permite a los usuarios rastrear el estado del sistema en tiempo real. Además, envía alertas en caso de inconvenientes, facilitando una respuesta rápida para solucionar cualquier problema. Este sistema, que pronto estará disponible en Europa, emplea tecnología avanzada basada en inteligencia artificial para minimizar el desperdicio de energía y simplificar la administración del sistema.





Uno de los puntos más destacados del stand de LG es el paquete de soluciones integradas Multi V™ i, basado en el flujo de refrigerante variable (VRF) con refrigerante R32. Esta solución totalmente eléctrica optimiza el rendimiento según las condiciones ambientales y evita el consumo innecesario de energía. Además, al conectarse con el Hydro Kit, el Multi V i permite la calefacción por suelo radiante y el suministro de agua caliente, al tiempo que ofrece compatibilidad con unidades de tratamiento de aire de diversas marcas, lo que lo convierte en una opción ideal para grandes almacenes y entornos comerciales especializados. Gracias a su avanzada tecnología de inteligencia artificial, el sistema analiza los datos operativos para mejorar el confort en interiores y lograr un significativo ahorro de energía.





En ISH 2025, LG también presenta el programa LG All Stars, un exclusivo programa de recompensas para instaladores HVAC que ofrece beneficios especiales, oportunidades de capacitación y acceso a una red profesional en crecimiento. Adicionalmente, servicio de mantenimiento BECON Cloud, que garantiza un diagnóstico rápido y preciso de los problemas y permite la supervisión remota de los sistemas de calefacción conectados desde cualquier lugar.





“Las soluciones HVAC residenciales y comerciales de última generación que presentamos en ISH 2025 reflejan nuestro compromiso con la eficiencia energética y el alto desempeño en el mercado europeo”, afirmó James Lee, presidente de LG ES Company. “Como actor clave en la transición global hacia la electrificación y proveedor confiable de soluciones avanzadas, LG continuará innovando para maximizar el valor para sus clientes mientras minimiza el impacto ambiental.”





Los visitantes de ISH 2025 pueden descubrir las más recientes soluciones HVAC de LG en el stand E69, Pabellón 12.1, Messe Frankfurt.





1 Seasonal space heating efficiency rating of A+++ at 35 degrees Celsius LWT and A+++ at 55 degrees Celsius LWT, in accordance with EN 14825 in the European Commission Regulation (EU).





2 The sound power level of 50 decibels A at 9 kilowatts in Low Noise Mode was measured in accordance with EN 12102-1 and ISO 9614 under an outdoor air temperature of 2 degrees Celsius. This mode reduces noise by limiting the compressor frequency and fan speed, which may affect performance.

About LG Electronics ES Company





The LG Eco Solution Company (ES) offers advanced air conditioning solutions, including chillers, for diverse sectors and climates. Committed to exceptional HVAC performance, the ES Company enhances comfort and health with innovative air care products. Leveraging deep industry expertise, it offers digitalized HVAC solutions designed to lower environmental impact. As a trusted partner, the company integrates cutting-edge technology into daily operations while offering ongoing support. Beyond HVAC, the ES Company also leads LG’s electric vehicle charging business, driving B2B growth in the clean tech sector – one of LG’s key future areas. For more information, please visit www.lg.com/global/business/hvac and www.LG.com/b2b.