



LG Electronics y Midnight Runners se unen para impulsar el running urbano en Colombia, utilizando la tecnología de AI de los parlantes LG xboom.



Bogotá, 28 de agosto de 2025 - Cuando se trata del auge del running, además del aumento significativo de clubes de corredores y todo tipo de encuentros deportivos en las principales ciudades de Colombia, la música se ha convertido en el síntoma más visible de una pasión que se está tomando las calles del país para revolucionar la forma de hacer amigos, vivir el espacio público y llevar un estilo de vida saludable.

Consciente del poder de esta práctica para hacer buena la vida e impulsar el optimismo, LG Electronics anunció su alianza con Midnight Runners, la comunidad global de corredores urbanos que ha logrado convertir este deporte en una experiencia colectiva, vibrante y llena de energía. El objetivo es simple, pero ambicioso: demostrar que la tecnología, cuando está diseñada para que las personas vivan experiencias deportivas sin sacrificios, no interrumpe el movimiento, sino que lo acompaña para llevar cada kilómetro a un nuevo nivel.



La música como motor colectivo



Fundada en Londres y presente en más de 40 ciudades del mundo, Midnight Runners se ha consolidado como una de las comunidades más influyentes del running urbano. Su propuesta rompe con la idea tradicional de correr en solitario: cada semana, decenas de corredores se encuentran en las noches para recorrer al ritmo de una lista de reproducción cuidadosamente diseñada. La música se convierte en una guía y un catalizador de la experiencia, creando una atmósfera que va más allá de la actividad física.

Al unirse a este movimiento, LG busca amplificar esa energía colectiva y mostrar cómo la tecnología puede integrarse de forma orgánica a un estilo de vida en el que el ritmo a prueba de todo, lo urbano y el deporte se combinan para impulsar el optimismo.



Tecnología a prueba de todo.



El corazón de la alianza está en la integración de los nuevos parlantes LG xboom a las carreras nocturnas que se desarrollan en la ciudad. A diferencia de la mayoría de parlantes convencionales, que obligan a sacrificar calidad de sonido por duración de batería o robustez frente a los elementos, LG apuesta a que los usuarios lo tengan todo en un solo dispositivo: potencia, autonomía y resistencia sin comprometer el diseño ni la portabilidad.

Gracias a funciones basadas en inteligencia artificial como AI Sound (optimización del sonido) y AI Calibration (ajuste automático al entorno), los parlantes LG xboom pueden adaptarse en tiempo real al ambiente y al tipo de música, garantizando una experiencia envolvente tanto en un parque como en plena calle. Además, su batería de larga duración, sumada a materiales resistentes al agua salada, polvo y caídas, refuerza la idea de que el sonido no tiene que quedarse quieto: también acompaña a quienes corren bajo la lluvia o entrenan en entornos exigentes como los que ofrece Bogotá.

“Durante años, tener un buen parlante implicaba elegir entre potencia, diseño o resistencia. Con los parlantes LG xboom Grab, Bounce y Stage 301, ese dilema deja de existir”, afirmó Laura Piñeros, especialista de marca en LG. “Nuestra alianza con Midnight Runners es una forma de llevar la filosofía de LG a entornos dónde mejor se viven: la vida real, en movimiento y en comunidad”.



Correr, resistir, compartir

Para Alejandra Bejarano de Midnight Runners, la alianza con LG representa una evolución natural de la iniciativa. Su filosofía siempre ha estado marcada por la idea de que el running no se trata solo de kilómetros, sino de conexiones humanas. “La música es la columna vertebral de nuestra comunidad. Marca el ritmo, eleva la energía y convierte una simple carrera en una experiencia compartida. Con LG, encontramos un socio que entiende la importancia de esa sincronía entre cuerpo, ciudad y sonido”, comentó.

La primera jornada de running de la alianza tuvo lugar el pasado 21 de agosto en el Parque El Virrey, donde periodistas, corredores y entusiastas experimentaron de primera mano cómo se vive lo mejor de está pasión con la resistencia de los parlantes LG xboom en medio de las exigencia de una ciudad como Bogotá. El encuentro incluyó un recorrido de cuatro kilómetros, demostraciones en vivo de sus capacidades de sonido y pruebas de resistencia para comprobar que, al igual que los corredores, estos parlantes no se detienen frente a ningún obstáculo.



Tecnología que inspira movimiento



Más allá de una simple colaboración, LG y Midnight Runners buscan enviar un mensaje claro: la tecnología no tiene que ser estática ni limitarse a los espacios cerrados. Puede —y debe— estar presente en los momentos de movimiento, de encuentro y de energía compartida. “Desde LG reafirmamos nuestro compromiso de diseñar productos que no sólo otorgan experiencias memorables de entretenimiento, sino que también acompañen la pasión por el deporte con dispositivos a prueba de todos y sin sacrificios”, concluyó Piñeros.

