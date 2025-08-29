La compañía fortalece su base para un crecimiento cualitativo de largo plazo mediante transformaciones en su portafolio y resiliencia operativa.

Seúl, julio de 2025 — LG Electronics Inc. (LG) anunció hoy ingresos consolidados por $14,77 mil millones de dólares (20,74 trillones de wones surcoreanos) y una utilidad operativa de $455,45 millones de dólares (639,4 mil millones de wones surcoreanos) para el segundo trimestre de 2025.

Tanto los ingresos como la utilidad operativa presentaron una disminución interanual, atribuida principalmente a la debilidad persistente en los mercados globales, el aumento de aranceles derivados de cambios en la política comercial de EE. UU. y una competencia cada vez más intensa. El incremento en costos, incluyendo los logísticos, también impactó negativamente la rentabilidad frente al mismo período del año anterior.

A pesar de este entorno desafiante, las divisiones de Soluciones de Electrodomésticos para el Hogar (HS), Soluciones Vehiculares (VS) y Soluciones Ecológicas (ES) mostraron un desempeño sólido, registrando incrementos interanuales tanto en ingresos como en utilidad operativa. Las tres alcanzaron sus mejores resultados para un segundo trimestre en la historia. En particular, la unidad VS logró ingresos y utilidad operativa récord en cualquier trimestre.

Por su parte, la división Soluciones de Entretenimiento Multimedia (MS) reportó una pérdida operativa, resultado de la caída en ventas de televisores y mayores inversiones en mercadeo. No obstante, el negocio de publicidad y contenido basado en la plataforma webOS continuó generando utilidades estables, con una creciente contribución al desempeño global de la unidad.

Consolidando las bases para un crecimiento cualitativo

LG continúa reforzando sus fundamentos empresariales con foco en segmentos B2B como componentes para vehículos y sistemas HVAC, negocios no basados en hardware como servicios por suscripción y la plataforma webOS, así como canales directos al consumidor (D2C) a través de su plataforma en línea LGE.COM.

Durante el segundo trimestre de 2025, los ingresos del segmento B2B —incluyendo soluciones para vehículos, componentes y fábricas inteligentes, así como HVAC— aumentaron un 3% interanual, alcanzando los $4,42 mil millones de dólares (6,2 trillones de wones surcoreanos). El negocio de suscripción en línea para electrodomésticos creció un 18%, totalizando $448,45 millones de dólares (630 mil millones de wones surcoreanos).

Estas líneas de negocio son clave en la transformación del portafolio de la compañía. El negocio B2B muestra menor vulnerabilidad frente a la volatilidad de la demanda y se beneficia de barreras de entrada altas gracias a relaciones basadas en soluciones. Por su parte, los negocios no basados en hardware ofrecen ingresos recurrentes y altos márgenes, mientras que el canal D2C incrementa la rentabilidad y fortalece el valor de marca.

Resultados y perspectivas por unidad de negocio

División de Soluciones de Electrodomésticos para el Hogar (HS) de LG

La división HS registró ingresos por $4,69 mil millones de dólares (6,59 trillones de wones surcoreanos) y una utilidad operativa de $313,34 millones de dólares (439,9 mil millones de wones surcoreanos), alcanzando su mejor desempeño histórico para un segundo trimestre. Pese a la desaceleración en la demanda del consumidor, los aranceles y el aumento en costos de transporte, la compañía mantuvo una fuerte competitividad global. Su estrategia dual —con foco en segmentos premium y masivos— sigue generando resultados sólidos. El negocio de suscripción continúa expandiéndose rápidamente. Las eficiencias operativas y la optimización de la producción ayudaron a contrarrestar el aumento de costos y mantener la rentabilidad.

De cara a lo que resta del año, se espera que la recuperación del mercado sea gradual, en medio de una competencia creciente. La división centrará esfuerzos en ampliar sus negocios por suscripción y D2C, y continuará buscando eficiencias de costo para mitigar el impacto de los aranceles estadounidenses. Aunque se prevé que los costos logísticos disminuyan ligeramente frente a finales de 2024 e inicios de 2025, se administrará cuidadosamente el gasto en marketing con el objetivo de mantener o superar el nivel de rentabilidad del año anterior.

División de Soluciones de Entretenimiento Multimedia (MS) de LG

La unidad MS reportó ingresos por $3,13 mil millones de dólares (4,39 trillones de wones surcoreanos) y una pérdida operativa de $136,55 millones de dólares (191,7 mil millones de wones surcoreanos), resultado de una menor demanda que afectó las ventas de televisores, junto con un aumento en la inversión publicitaria.

A futuro, la división enfocará sus esfuerzos en mejorar la eficiencia operativa en todos sus segmentos. Se planea fortalecer su presencia en mercados del Sur Global, como India, donde la demanda se mantiene relativamente estable. Asimismo, se proyecta un crecimiento continuo en el negocio de la plataforma webOS, con nuevas ofertas de contenido en áreas como videojuegos y arte digital.

División de Soluciones Vehiculares (VS) de LG

La división VS alcanzó ingresos récord por $2,03 mil millones de dólares (2,85 trillones de wones surcoreanos) y una utilidad operativa de $89,89 millones de dólares (126,2 mil millones de wones surcoreanos), la más alta en su historia. Este desempeño se respaldó en una sólida cartera de pedidos y un aumento en ventas de vehículos OEM, especialmente en Europa.

El giro estratégico hacia sistemas de infoentretenimiento (IVI) premium mejoró significativamente la rentabilidad. Además, las eficiencias operativas en componentes para vehículos eléctricos y sistemas de iluminación contribuyeron al resultado positivo. En adelante, la división priorizará el fortalecimiento de relaciones con clientes clave y la sostenibilidad de la rentabilidad mediante mejoras continuas en eficiencia.

División de Soluciones Ecológicas (ES) de LG

La división ES registró ingresos por $1,88 mil millones de dólares (2,64 trillones de wones surcoreanos) y una utilidad operativa de $178,43 millones de dólares (250,5 mil millones de wones surcoreanos), logrando un récord histórico para un segundo trimestre. Este crecimiento fue impulsado por la fuerte demanda de aires acondicionados residenciales en Corea y la expansión sostenida en los segmentos HVAC comercial e industrial. El aumento en el volumen de ventas fortaleció el apalancamiento operativo, mejorando así la rentabilidad.

Para el segundo semestre del año, la división se enfocará en captar la demanda de reposición con productos de alta eficiencia energética y en ampliar su portafolio para apoyar un crecimiento sostenido. Además, explorará nuevas oportunidades en sectores emergentes como centros de datos basados en IA, fortaleciendo sus capacidades en HVAC comercial y enfriadores industriales —incluidos sistemas para generación de energía—, y escalando su negocio de soluciones de enfriamiento líquido.

# # #

Acerca de LG Electronics

LG Electronics es una compañía global innovadora en tecnología y electrónica de consumo, con presencia en prácticamente todos los países y una fuerza laboral internacional de más de 75.000 personas. Sus cuatro divisiones —Soluciones de Electrodomésticos para el Hogar, Soluciones de Entretenimiento Multimedia, Soluciones Vehiculares y Soluciones Ecológicas— generaron ingresos globales por más de $62,68 mil millones de dólares (88 trillones de KRW) en 2024. LG es líder en la fabricación de productos de consumo y soluciones comerciales, incluyendo televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes automotrices. Sus marcas premium LG SIGNATURE y LG ThinQ son reconocidas a nivel mundial. Para más información, visita www.LGnewsroom.com.