



La compañía introdujo un nuevo material y proceso de fabricación para reducir su impacto ambiental.

Seúl, agosto de 2025 — LG Electronics (LG) está reduciendo el consumo de plástico y las emisiones de carbono de sus aires acondicionados comerciales tipo cassette cuatro vías, al implementar un nuevo material y un innovador proceso de fabricación. En línea con su visión de sostenibilidad Better Life for All, esta iniciativa reafirma el compromiso constante de la compañía de soluciones de vida inteligente por minimizar el impacto ambiental.

TÜV Rheinland, organización global de pruebas y certificaciones, confirmó recientemente que el nuevo proceso de producción de LG redujo las emisiones de carbono en la fabricación de sus aires acondicionados tipo cassette de cuatro vías a 14,85 kilogramos de CO₂ equivalente[1] por unidad. Además del cambio en el método de producción, el principal factor detrás de esta reducción es la introducción de un nuevo material para los paneles exteriores del equipo.

A diferencia de las técnicas convencionales de moldeo de plásticos, LG comenzó a emplear un proceso de moldeo por inyección espumada, en el que se inyecta gas nitrógeno en el molde para crear burbujas dentro del material. Este enfoque innovador permite reducir en aproximadamente 900 gramos el plástico utilizado por unidad. Adicionalmente, la compañía reemplazó el uso de Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS) por Polipropileno (PP), un material con una menor huella de carbono.

Se estima que estas mejoras permitirán reducir el consumo de plástico en cerca de 270 toneladas anuales y las emisiones de CO₂ equivalente en más de 4.400 toneladas al año, lo que equivale al carbono absorbido en un año por un bosque de pinos de 30 años de antigüedad con una extensión de más de 580 canchas de fútbol.

LG comenzó a aplicar este método de moldeo por inyección espumada a sus aires acondicionados tipo cassette de cuatro vías en junio y planea expandir su uso gradualmente a otros modelos de aires acondicionados residenciales y comerciales.

Una hoja de ruta clara hacia la neutralidad de carbono

Como parte de su meta de alcanzar la neutralidad de carbono, LG busca reducir en un 54,6% sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, en comparación con los niveles de 2017, según lo establecido en su Reporte de Sostenibilidad. Para lograrlo, la compañía está incorporando equipos de alta eficiencia en sus procesos productivos, adoptando energías renovables y desarrollando electrodomésticos de alto rendimiento basados en su tecnología propia: Core Tech.

Un ejemplo de la implementación de Core Tech es la tecnología de motor inverter de LG, que reduce el desperdicio energético al ajustar en tiempo real la velocidad del motor y del compresor según la demanda de los usuarios. La compañía también ha reforzado su compromiso ambiental con el lanzamiento de un inverter scroll chiller que utiliza el refrigerante R32, cuyo Potencial de Calentamiento Global (GWP) es aproximadamente un 30% menor que el del refrigerante R410A.

“El nuevo material y la innovación en nuestros procesos de fabricación subraya nuestros esfuerzos por minimizar el impacto medioambiental”, afirmó Bae Cheung-hyun, líder del negocio de aires acondicionados comerciales en la División de Soluciones Ecológicas de la compañía. “En LG continuaremos aprovechando la innovación para desarrollar soluciones de climatización más responsables con el planeta”

# # #

Acerca de la División de Soluciones Ecológicas de LG Electronics

La División de Soluciones Ecológicas (ES por sus siglas en inglés)ofrece soluciones avanzadas de aire acondicionado, incluyendo enfriadores, para diversos sectores y climas. Comprometida con un rendimiento excepcional en sistemas de climatización, ES Company tiene como objetivo mejorar el confort y el bienestar en interiores con productos innovadores para el cuidado del aire. Aprovechando su profunda experiencia en el sector, ofrece soluciones digitalizadas de climatización diseñadas para mejorar la calidad de vida. Como socio de confianza, la empresa integra tecnología de vanguardia en las operaciones diarias y ofrece asistencia continua. Para obtener más información, visite www.lg.com/global/business/hvac.

[1]Una medida métrica utilizada para comparar las emisiones de diversos gases de efecto invernadero en función de su potencial de calentamiento global (PCG), mediante la conversión de las cantidades de otros gases a la cantidad equivalente de dióxido de carbono con el mismo potencial de calentamiento global.