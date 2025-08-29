En agosto, LG impulsa la experiencia de sonidos innovadores a través de su línea de parlantes xboom, equipada con tecnología de inteligencia artificial.

Colombia, agosto de 2025 — Con la celebración del día de la Música Extraña el pasado domingo 24 de agosto, una fecha dedicada a explorar esas canciones que no suenan en la radio comercial, que rompen las reglas y que, a veces, parecen imposibles de clasificar. Y este año, qué mejor que celebrarlo poniendo a prueba un parlante que promete adaptarse a cualquier pista, por inusual que sea: la nueva familia de parlantes LG xboom, que integra inteligencia artificial para ajustar el sonido de forma automática y precisa.

Los nuevos parlantes desarrollados por LG de la mano del reconocido productor will.i.am, además de ofrecer gran calidad de audio, también integran funciones exclusivas de inteligencia artificial enfocadas en mejorar la experiencia de usuario en todo momento, dejando atrás los sacrificios y las complicaciones. Soluciones como la AI Sound, permiten resaltar automáticamente voces, ritmos y/o melodías de diferentes géneros musicales y artistas. Esta herramienta es una gran aliada para aquellos amantes de descubrir nuevos estilos, letras, composiciones y artistas de todo el mundo.

En este espectro caben desde el noise japonés de Merzbow, pasando por el folk mongol con canto difónico, hasta mezclas contemporáneas de cumbia con sintetizadores retro. Lo interesante del LG xboom es que no solo es considerado como un altavoz potente, sino que por medio de la integración de sistemas de IA, permite analizar en tiempo real el tipo de pista que está sonando, sin importar cuan rara sea, y ajusta automáticamente los niveles de graves, agudos y ecualización para lograr el mejor resultado, convirtiendo esta experiencia en una invitación a dejarse sorprender, aunque sea por sonidos que, al principio, resulten desconcertantes.



La tecnología detrás del LG xboom



Fiel a su compromiso de mejorar la vida a través de la tecnología, LG ha incorporado avanzados sistemas de inteligencia artificial en sus dispositivos. En el caso de los parlantes LG xboom, incluyen funciones como IA Calibration, capaz de ajustar parámetros como la ecualización y el nivel de graves para preservar la claridad y la profundidad originales de cada pista, sin importar las condiciones del entorno en el que se reproduzca la música.

En este sentido, destacan opciones portátiles y de gran potencia, como el LG xboom Bounce, que integra radiadores pasivos capaces de vibrar al compás de los bajos, aportando mayor profundidad y riqueza a las melodías en una amplia variedad de géneros.

El Día de la Música Extraña no es solo la oportunidad perfecta para sacar a relucir esas playlists raras que pocos entienden: es una invitación a recordar que la música no tiene fronteras y que la tecnología puede abrirnos aún más caminos para disfrutarla. El LG xboom, con su inteligencia artificial, demuestra que el sonido adaptativo no es un lujo exclusivo, sino una oportunidad para explorar sin límites, nuevos sonidos.

Para quienes quieran sumarse a la celebración, LG trae un set list de música rara que pueden escuchar a través de diferentes plataformas musicales, para disfrutar con sus potentes parlantes.



Hyper-ballad: Björk Sentimentally falling: The Rumor Said Fire Ruido de magia: Invisible Ariwacumbé: Frente Cumbiero, Mad Professor Cumbia Trotsky: Frente Cumbiero

###

Acerca de la División de Entretenimiento en el Hogar de LG Electronics

