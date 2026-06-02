1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL Y PRODUCTOS PARTICIPANTES: Por la compra de monitores LG de las *Referencias establecidas: 27GS65F-B.AWP, 29U511A-B.AWP, 32U720SA-W.AWC, 34GX900A-B.AWP, 49U950A-W.AWP y dentro del “Periodo de la Actividad” recibe 1 mes gratis de suscripción a Directv Go. Aplica para los consumidores que realicen compras únicamente a través de LG.com/co y Mercadolibre en LG Electronics Colombia | Tienda Oficial. El responsable de esta actividad promocional es LG Electronics Colombia Limitada (En adelante LGE)



2. VIGENCIA MONITORES LG (*Referencias Seleccionadas): Por compras virtuales de las *Referencias establecidas (Ver productos participantes) y realizadas entre las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) Del 1 de junio del 2026 hasta las 23:59 horas de la República de Colombia (UTC) del 30 de junio del 2026 (En adelante el “Periodo de la Actividad”), y/o hasta agotar existencias, o por decisión unilateral de LGE, lo que ocurra primero. No obstante, se aclara que cualquier modificación o terminación anticipada no afectará a quienes ya hayan adquirido el producto cumpliendo requisitos antes del cambio.



3. ENTREGA DE PIN DIRECTV GO

Las *Referencias establecidas adquiridas durante el Periodo de la Actividad serán entregados por LGE, conforme a las políticas de entrega establecidas por LG. Puedes consultarlas en el siguiente enlace: https://www.lg.com/co/sales-policy/ .. El obsequio será entregado en un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la compra del producto, la categoría de Monitores desde el área de marketing de LG asume la entrega de los pines, que se entregaran de forma virtual por el correo suministrado en el proceso de compra donde se compartirá un PIN por 1 mes de Directv Go, gratis. Consulte las zonas de cobertura en el siguiente enlace:

https://www.lg.com/co/sales-policy/



4. Obsequio: Pin de Directv Go por 1 mes. El comprador beneficiario de este obsequio entiende y acepta que el acceso del Pin para ver Directv Go por 1 mes, estará sujeto a los términos y condiciones de uso y acceso de Directv Go.

5. Productos participantes:

PUNTO DE VENTA AUTORIZADO MODELOS DE PRODUCTOS PARTICIPANTES BONDLE LG.com/co y Mercadolibre. 27GS65F-B.AWP 1 mes gratis de Directv Go LG.com/co y Mercadolibre. 29U511A-B.AWP LG.com/co y Mercadolibre. 32U720SA-W.AWC LG.com/co y Mercadolibre. 34GX900A-B.AWP LG.com/co y Mercadolibre. 49U950A-W.AWP





**PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS: La tienda virtual de LG - lg.com/co y la tienda oficial virtual de Mercado Libre LG Electronics Colombia | Tienda Oficial

CUBRIMIENTO: CUBRIMIENTO: La cobertura de la Actividad aplicará para las compras realizadas a través de https://www.lg.com/co/ y LG Electronics Colombia | Tienda Oficial en toda Colombia.La cobertura de esta actividad se aplica a las compras realizadas a través de https://www.lg.com/co/ en Colombia, siempre y cuando la ciudad de destino esté dentro del área de cobertura establecida por LG para entregas nacionales. Para consultar las zonas de cobertura, por favor, acceda al siguiente enlace: https://www.lg.com/co/sales-policy/

Departamento Ciudad Dias promedio Meta ACACÍAS 7 Quindío ARMENIA 4 Santander BARBOSA 7 Santander BARRANCABERMEJA 8 Atlántico BARRANQUILLA 5 Antioquia BELLO 5 Bogotá BOGOTÁ D.C. 1 Santander BUCARAMANGA 5 Valle del Cauca BUENAVENTURA 7 Valle del Cauca BUGA 5 Cundinamarca CAJICÁ 4 Antioquia CALDAS 4 Valle del Cauca CALI 3 Atlántico CARTAGENA 6 Córdoba CERETÉ 8 Cundinamarca CHÍA 2 Cundinamarca COTA 1 Risaralda DOSQUEBRADAS 5 Boyacá DUITAMA 8 Antioquia ENVIGADO 5 Tolima ESPINAL 7 Cundinamarca FACATATIVÁ 2 Santander FLORIDABLANCA 8 Cundinamarca FUNZA 1 Atlántico GALAPA 5 Cundinamarca GIRARDOT 5 Antioquia GIRARDOTA 7 Santander GIRÓN 7 Antioquia GUARNE 7 Tolima IBAGUÉ 5 Nariño IPIALES 9 Antioquia ITAGÜÍ 4 Valle del Cauca JAMUNDÍ 5 Caldas LA DORADA 7 Antioquia LA ESTRELLA 5 Córdoba LORICA 8 Cundinamarca MADRID 1 Atlántico MAGANGUE 8 Caldas MANIZALES 5 Tolima MARIQUITA 8 Antioquia MEDELLÍN 4 Córdoba MONTERÍA 8 Cundinamarca MOSQUERA 1 Huila NEIVA 6 Valle del Cauca PALMIRA 5 Nariño PASTO 10 Risaralda PEREIRA 5 Santander PIEDECUESTA 8 Huila PITALITO 8 Atlántico PUERTO COLOMBIA 8 Atlántico RIOHACHA 8 Antioquia RIONEGRO 5 Atlántico SABANA LARGA 7 Antioquia SABANETA 5 Córdoba SAHAGÚN 8 Atlántico SANTA MARTA 7 Sucre SINCELEJO 8 Cundinamarca SOACHA 1 Boyacá SOGAMOSO 5 Atlántico SOLEDAD 5 Cundinamarca TOCANCIPÁ 1 Valle del Cauca TULUÁ 5 Boyacá TUNJA 5 Cesar VALLEDUPAR 8 Meta VILLAVICENCIO 7 Casanare YOPAL 9 Valle del Cauca YUMBO 5 Cundinamarca ZIPAQUIRÁ 3

REQUISITOS PARA PARTICIPAR Podrán participar personas naturales que cumplan todas las siguientes condiciones:

Ser mayores de edad (18 años) y ser residente en la República de Colombia. Estar dentro de la cobertura de despacho de las mercancías anunciadas en lg.com/co; Las condiciones de entrega y transporte de los productos de la marca LG son las establecidas por LGE y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy La compra y cobertura de la Actividad aplicará para las compras realizadas a través de https://www.lg.com/co/ y en mercadolibre en LG Electronics Colombia | Tienda Oficial en toda Colombia. Haber recibido efectivamente el pedido objeto de la compra. Conservar y presentar la factura de compra del producto, requisito indispensable para la entrega del premio. Aceptar los presentes Términos y Condiciones y la autorización para el tratamiento de datos personales. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Al participar en esta actividad, el consumidor autoriza el tratamiento de sus datos personales conforme a la Política de Tratamiento de Datos de LGE, disponible en www.lg.com/co.

El titular podrá ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar o suprimir sus datos personales, así como revocar la autorización otorgada, enviando una solicitud al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com. LG podrá contactarlo a través de los medios autorizados en su política de datos personales, tales como correo electrónico, mensajería instantánea, llamada telefónica o mensaje de texto.

Recuerda que para más información de los presentes términos y condiciones puedes consultarlos en la siguiente dirección electrónica: https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/

“ARTICULO 401. RETENCIÓN SOBRE OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS. Sin perjuicio de las retenciones contempladas en las disposiciones vigentes a la fecha de expedición de la Ley 50 de 1.984, a saber: Ingresos laborales, dividendos y participaciones; honorarios, comisiones, servicios, arrendamientos, rendimientos financieros, enajenación de activos fijos, loterías, rifas, apuestas y similares, pagos al exterior, el Gobierno podrá establecer retenciones en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta susceptibles de constituir ingreso tributario para el contribuyente del impuesto sobre la renta, que hagan las personas jurídicas y las sociedades de hecho.

<Inciso modificado por el artículo 18 de la Ley 633 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:> Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 398 del Estatuto Tributario, la tarifa de retención en la fuente para los pagos o abonos en cuenta a que se refiere el presente artículo, percibidos por contribuyentes no obligados a presentar declaración de renta será el 3.5%. En los demás conceptos enumerados en el inciso 1o. de este artículo, y en los casos de adquisición de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial, compras de café pergamino tipo Federación, pagos a distribuidores mayorista so minoristas de combustibles derivados del petróleo, y en la adquisición de bienes raíces o vehículos o en los contratos de construcción, urbanización y, en general, de confección de obra material inmueble, se aplicarán las disposiciones que regulan las correspondientes retenciones.”

9. GENERALES:

9.1. La actividad promocional estará vigente dentro del “Periodo de la Actividad” establecido.

9.2. La actividad promocional solo tendrá cobertura en el **Punto De Venta Autorizado.

9.3. El **Punto De Venta Autorizado podría llegar a conceder un porcentaje mayor de descuento sobre las *Referencias establecidas en caso en que este cuente con alianzas comerciales con algún medio de pago (propio o de un tercero). Dicho porcentaje será de responsabilidad exclusiva del **Punto De Venta Autorizado.

9.4. Participan los compradores y/o consumidores de la actividad promocional que compren en el**Punto De Venta Autorizado de la *Referencia establecida dentro del “Periodo de la Actividad”.

9.5. Al momento de adquirir las *Referencias establecidas en los **Puntos De Venta Autorizado y dentro “Periodo de la Actividad” los compradores y/o consumidores aceptan los presentes términos y condiciones de la “Actividad Promocional”.

9.6. LGE no se hace responsable de los términos y condiciones acordados entre el consumidor y cada**Punto De Venta Autorizado para la adquisición de las *Referencias establecidas. Los usuarios y/o consumidores se hacen responsables de verificar los términos y condiciones de medios de pago, transporte y entrega del **Punto De Venta Autorizado al momento de efectuar la compra de la*Referencia seleccionadas de manera presencial o de manera virtual.

9.7. LGE no asumirá ningún costo o gasto o beneficio adicional que expresamente no haya manifestado asumir en los presentes términos.

9.8. LGE se reserva el derecho a terminar de manera anticipada sin que se pueda reclamar perjuicio o indemnización alguna, a. modificar, aclarar, o adicionar el presente términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LGE https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al cliente de LG 01 8000 910 683.

9.9. Las condiciones, medios de pago, valores, transporte y cobertura de entrega de las *Referencias seleccionadas son definidos directamente por cada **Punto De Venta Autorizado, motivo por el cual LGE no se hace responsable de los términos y condiciones acordados entre el consumidor y cada**Punto De Venta Autorizado. Los usuarios y/o consumidores se hacen responsables de verificar los términos y condiciones de medios de pago, trasporte y cobertura de entrega de cada **Punto De Venta Autorizado al momento de efectuar la compra de las *Referencias seleccionadas de manera presencial o de manera virtual.

9.10. Las condiciones de entrega y transporte de la *Referencia seleccionada y premios podrían conllevar a costos adicionales ante los **Puntos De Venta Autorizados. La Actividad Promocional no es acumulable con otras promociones y/o descuentos.

9.11. En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre las *Referencias seleccionadas, éstas serán atendidas a través de los canales de atención de los **Puntos De Venta Autorizados o a través de la línea de atención de LG Electronics Colombia limitada establecida en el certificado de garantía o en el website: https://www.lg.com/co.

9.12. CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta Actividad Promocional, comuníquese al teléfono 3042130670 al correo: analistaidaf.cb@lgepartner.com geraldine.medina@lgepartner.com

9.13. Limitación de responsabilidad: La participación en esta actividad implica la aceptación íntegra de los presentes términos y condiciones.

9.14. LGE es responsable como productor por la calidad y garantía de las Referencias Seleccionadas, en los términos previstos por la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor). Sin embargo, las condiciones de entrega, transporte, medios de pago y servicio posventa son definidos directamente por cada Punto de Venta Autorizado, por lo que cualquier inconformidad en dichos aspectos debe gestionarse ante el Punto de Venta correspondiente.

11. REGISTRO BASE DE DATOS.

Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas.

Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.

Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Para efectos de esta autorización el responsable del Tratamiento es la sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá.

De igual forma autorizo LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/