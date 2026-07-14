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PROMOCIÓN CAMPAÑA FESTIVAL DE DESCUENTOS LG

Aviso07/14/2026
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    Vigencia: Desde el 6 de julio de 2026 hasta el 31 de julio de 2026.

    • VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD: Aplica para los consumidores que realicen compras de las referencias seleccionadas marca LG a través de LG.com/co desde las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) del 06 de julio del 2026 hasta las 23:59 horas el día 31 de julio del 2026 (En adelante el “Periodo de la Actividad”) o hasta agotar existencias y/o por decisión unilateral de LGE de terminar la actividad, lo que primero ocurra.

     

    • Unidades disponibles de referencias seleccionadas: 2000 unidades (para el total global de referencias seleccionadas – no por cada una de las referencias -) disponibles en LG.com/co.

     

    • DETALLE DE LA PROMOCIÓN: Descuentos de hasta 30% Dcto adicional y por la compra de referencias seleccionadas mencionadas en la siguiente tabla. Aplica única y exclusivamente para las compras realizadas a través de www.lg.com/co.

     

    El cupón de descuento aplica automáticamente en el carrito de compras al momento de realizar el pago y no es combinable con otros cupones de descuento.

    • LA PROMOCIÓN ES VALIDA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SIGUIENTES PRODUCTOS.

     

    Tipo de Producto

    Referencia

    % Descuento

    Televisor

    OLED55G5PSA.AWC

    10%

    Televisor

    55UA8055PSA.AWC

    8%

    Televisor

    65UA8055PSA.AWC

    8%

    Televisor

    OLED65B5PSA.AWC

    10%

    Televisor

    OLED55C5ESA.AWC

    12%

    Televisor

    43LM6370PDB.AWC

    10%

    Televisor

    50QNED73ASA.AWC

    8%

    Televisor

    55NU855BPSA.AWC

    5%

    Televisor

    50NU855BPSA.AWC

    5%

    Televisor

    55QNED80BSG.AWC

    5%

    Televisor

    OLED55C6PSA.AWC

    5%

    Televisor

    65NU855BPSA.AWC

    8%

    Televisor

    OLED65C6PSA.AWC

    5%

    Televisor

    OLED77G6PSA.AWC

    5%

    Televisor

    OLED77C6PSA.AWC

    5%

    Televisor

    60UA8050PSA.AWC

    8%

    Televisor

    OLED77B6PSA.AWC

    5%

    Televisor

    50UA8055PSA.AWC

    8%

    Televisor

    75UA8055PSA.AWC

    10%

    Televisor

    43QNED70BSA.AWC

    5%

    Televisor

    50NU850BPSA.AWC

    4%

    Televisor

    65QNED70BSA.AWC

    5%

    Televisor

    50QNED70BSA.AWC

    5%

    Televisor

    75NU855BPSA.AWC

    4%

    Televisor

    85NU855BPSA.AWC

    4%

    Televisor

    OLED55G6PSA.AWC

    8%

    Televisor

    75QNED70BSA.AWC

    7%

    Televisor

    55QNED85BSG.AWC

    7%

    Televisor

    55NU850BPSA.AWC

    6%

    Televisor

    OLED42C6PSA.AWC

    5%

    Televisor

    55QNED70BSA.AWC

    5%

    Televisor

    65NU850BPSA.AWC

    4%

    Televisor

    OLED55B6PSA.AWC

    5%

    Televisor

    OLED65G6PSA.AWC

    5%

    Televisor

    50QNED80BSG.AWC

    7%

    Televisor

    OLED83C6PSA.AWC

    5%

    Televisor

    85QNED70BSA.AWC

    7%

    Televisor

    OLED65B6PSA.AWC

    5%

    Televisor

    OLED48C6PSA.AWC

    5%

    Televisor

    65MRGB85BSC.AWC

    5%

    Televisor

    65QNED80BSG.AWC

    7%

    Televisor

    100QNED85BS.AWC

    5%

    Televisor

    75MRGB85BSC.AWC

    5%

    Televisor

    75NU850BPSA.AWC

    4%

    Televisor

    86MRGB85BSC.AWC

    5%

    Televisor

    55MRGB85BSC.AWC

    5%

    Televisor

    50NU800BPSC.AWCQ

    4%

    Televisor

    50NU851BPSG.AWC

    4%

    Televisor

    65NU851BPSG.AWC

    5%

    Televisor

    75QNED80BSG.AWC

    8%

    Televisor

    98NU855BPSB.AWCQ

    4%

    Parlante Bluetooth

    STAGE301.ACOLLBK

    8%

    Torre de Sonido

    RNC5.DCOLLLK

    8%

    Parlante Bluetooth

    BOUNCE.ACOLLBK

    8%

    Parlante Bluetooth

    GRAB.ACOLLBK

    8%

    Torre de Sonido

    RNC9.DCOLLLK

    8%

    Barra de Sonido

    S60TR.ACOLLLK

    5%

    Torre de Sonido

    RNC7.DCOLLLK

    8%

    Barra de Sonido

    SH5A.DCOLLLK

    5%

    Barra de Sonido

    S40T.DCOLLLK

    5%

    Barra de Sonido

    S90TY.DCOLLLK

    10%

    Barra de Sonido

    S70TR.ACOLLLD

    5%

    Barra de Sonido

    S30A.ACOLLLK

    5%

    Parlante Bluetooth

    GRAB.ASCALWG

    8%

    Parlante Bluetooth

    MINI.ASCALBK

    5%

    Parlante Bluetooth

    MINI.ASCALWG

    5%

    Parlante Bluetooth

    ROCK.CSCALBK

    5%

    Parlante Bluetooth

    ROCK.CSCALRE

    5%

    Parlante Bluetooth

    STAGE501.ACOLLBK

    8%

    Aire Acondicionado

    O121H1.SD1

    5%

    Aire Acondicionado

    VR122C7.PQT

    10%

    Aire Acondicionado

    VR182C7.PQT

    10%

    Aire Acondicionado

    VA122C1.SS1

    5%

    Aire Acondicionado

    VA182C1.SS1

    5%

    Aire Acondicionado

    VG122H5.SSEC

    5%

    Aire Acondicionado

    VV122C5.SJ1

    5%

    Aire Acondicionado

    VV242C5.SK1

    10%

    Monitor

    24GS65F-B.AWP

    15%

    Monitor

    27GS65F-B.AWP

    20%

    Monitor

    27US500-W.AWP

    20%

    Monitor

    32U720SA-W.AWC

    20%

    Monitor

    27GS60QC-B.AWPQ

    20%

    Monitor

    34G600A-B.AWP

    25%

    Monitor

    24U411A-B.AWPQ

    20%

    Monitor

    22U401A-B.AWPQ

    25%

    Monitor

    27G411A-B.AWP

    15%

    Monitor

    34GX900A-B.AWP

    30%

    Monitor

    22U403A-B.AWP

    25%

    Monitor

    27G810A-B.AWP

    20%

    Monitor

    65TR3DQ-B.AUWQ

    30%

    Monitor

    75TR3DQ-B.AUWQ

    30%

    Monitor

    86TR3DQ-B.AUWQ

    30%

    Proyector

    PU600U.AWC

    25%

    Horno Microondas

    MH1596DIR.BBKELAT

    5%

    Horno Microondas

    MS0936GIR.BBKELAT

    5%

    Horno Microondas

    MS3032JAS.BBKELAT

    5%

    Horno Microondas

    MH7032JAS.BBKELAT

    5%

    Estufa

    LRGL5843S.BSTFLGC

    8%

    Horno Microondas

    MS1536GIR.BBKFLAT

    0%

    Estufa

    LRGZ5253S.CSTFLGC

    8%

    Estufa

    LRGL5847S.BSTFLGC

    8%

    Horno Microondas

    MS2032GAS.BBKELAT

    0%

    Nevera

    VT38KPM.AEPCCLM

    8%

    Nevera

    VT32KPY.APYCCLM

    8%

    Nevecón

    GM95SXV.AEVCCLM

    7%

    Nevecón

    GM92SXV.AEVCCLM

    7%

    Nevecón

    GM78SGP.APZCCLM

    8%

    Nevecón

    GS51BPP.AHSCCLM

    5%

    Nevera

    GB41WPT.AMCCCLM

    8%

    Nevera

    VT40SPM.AEPCCLM

    8%

    Nevecón

    GS77SPP.APZCCLM

    8%

    Nevecón

    GS51MPD.AHBCCLM

    5%

    Nevera

    VT34WGPX.APZCCLM

    8%

    Nevera

    GB41WPP.APZCCLM

    8%

    Nevera

    GB45SPP.APZCCLM

    0%

    Nevera

    GB45WPT.AMCCCLM

    8%

    Nevecón

    GM22SGT.AMCCCLM

    8%

    Nevecón

    GS66SXSC.ABSCCLM

    8%

    Nevecón

    LM22SGP.APZCCLM

    10%

    Nevecón

    LS77SXTC.AMCCCLM

    10%

    Nevera

    VT34KPM.AEPCCLM

    10%

    Nevera

    VT45APYC.APYCCLM

    5%

    Nevera

    GB34WPM.AEPCCLM

    10%

    Nevecón

    GS66SPY.APYCCLM

    8%

    Nevecón

    GS66BPM.AEPCCLM

    8%

    Nevecón

    GM78BGP.APZCCLM

    8%

    Nevecón

    GS66SXTC.AMCCCLM

    8%

    Nevera

    VT22BPY.APYCCLM

    5%

    Nevera

    GB37SPV.AEVCCLM

    8%

    Nevecón

    GS66SPM.AEPCCLM

    8%

    Nevecón

    GM57SXM.AEPCCLM

    8%

    Nevecón

    GM78SGT.AMCCCLM

    8%

    Nevera

    VT24BPY.APYCCLM

    8%

    Nevera

    VT26BPY.APYCCLM

    15%

    Nevera

    VT40APM.AEPCCLM

    8%

    Nevecón

    GS66GPY.APYCCLM

    0%

    Nevera

    VT24BPM.AEPCCLM

    5%

    Nevera

    VT26KPM.AEPCCLM

    5%

    Nevera

    VT32KPM.AEPCCLM

    15%

    Secadora

    DF20VV2W.ASSELAT

    20%

    Secadora

    DF22BFXS6BK.ABLECOL

    20%

    Secadora

    DF22SFXS6BK.ASSECOL

    20%

    Secadora

    DF22VV2R.ASSECOL

    20%

    Lavadora

    WD12MVC5S6.AMBECOL

    8%

    Lavadora

    WD14BVC2S6.ABLECOL

    8%

    Lavadora

    WD14VVC4S6.APTECOL

    8%

    Lavadora

    WD16EGNTS6P.AEGECOL

    8%

    Lavadora

    WD20EGNTS6P.AEGECOL

    8%

    Lavadora

    WD20EWNTS6P.AGWECOL

    8%

    Lavadora

    WD22BV2S6BR.ABLECOL

    0%

    Lavadora

    WD22VV2S6BR.ASSECOL

    8%

    Torre de Lavado

    WK14BS6R.APBECOL

    5%

    Torre de Lavado

    WK22VS6P.ASSECOL

    5%

    Torre de Lavado

    WK25BS6.ABLECOL

    5%

    Torre de Lavado

    WK25VS6.ASSECOL

    5%

    Lavadora

    WM20VV26W.ASSECOL

    8%

    Lavadora

    WM22VV26R.ASSECOL

    8%

    Lavadora

    WM25BFXS.ABLECOL

    8%

    Lavadora

    WM25VFXS.ASSECOL

    8%

    Lavadora

    WO16EGNTS6P.AEGECOL

    8%

    Lavadora

    WO20EGNTS6P.AEGECOL

    8%

    Lavadora

    WP13LGAC.DLGECOL

    20%

    Lavadora

    WP15BAR.DBMECOL

    10%

    Lavadora

    WP8WMR.ABWPCOL

    20%

    Lavadora

    WT13NVTB.DNBECOL

    5%

    Lavadora

    WT15OBTX6.DNBECOL

    5%

    Lavadora

    WT17OVTB.ANBECOL

    5%

    Lavadora

    WT18MVTB.ABMECOL

    5%

    Lavadora

    WT18OVTB.ANBECOL

    5%

    Lavadora

    WT19MVTB.ABMECOL

    10%

    Lavadora

    WT19OVTB.ANBECOL

    5%

    Lavadora

    WT20NBTX6T.ANBECOL

    8%

    Lavadora

    WT20PBTX6T.APBECOL

    8%

    Lavadora

    WT22NBTX6P.ANBECOL

    8%

    Lavadora

    WT23EGTX6.AEGECOL

    8%

    Lavadora

    WT23NBTX6.ANBECOL

    8%

    Lavadora

    WT23NBTX6P.ANBECOL

    8%

    Lavadora

    WT25EGTX6.AEGECOL

    8%

    Lavadora

    WT25MT6HK.ABMECOL

    8%

    Lavadora

    WT9ELR.DESECOL

    8%

     

     

    • Las cuotas con 0% de interés aplica para las compras de productos de la marca LG con un precio de venta al público con las siguientes condiciones: para compras por un valor mínimo de dos millones quinientos mil de pesos (COP$2.500.000) y hasta cuatro millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos (COP$4.999.999) contarán con el beneficio de 3 cuotas sin intereses, para compras por un valor mínimo de cinco millones de pesos (COP$5.000.000) y hasta nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos (COP$9.999.999) contarán con el beneficio de 3 o 6 cuotas sin intereses y para compras por valor igual o superior a diez millones de pesos (COP$10.000.000) contarán con el beneficio de 3, 6 o 12 cuotas sin interés

     

    Este beneficio de cuotas sin interés aplica únicamente para compras diferidas a 3, 6, y 12 cuotas pagando con tarjetas de crédito de los bancos y compañías de financiamiento Davivienda, Nu Compañía de Financiamiento, Scotiabank Colpatria, Banco de Bogotá, AV Villas, Rappicard, Banco Popular, BBVA, Itaú, Banco de Occidente, Tuya: Tarjeta de Crédito Carulla y Éxito (siempre se deben incluir solo estos 2 logos, no el de "Tuya" como tal porque es una marca blanca), Lulo Banck y Tarjeta Condesa, que sean procesadas a través de la plataforma Mercado Pago según el banco seleccionado.

     

     

    • CATEGORÍAS QUE APLICAN:
    • Neveras y nevecones
    • Lavadoras y secadoras
    • Equipos de audio
    • Lava vajillas
    • Televisores
    • Estufas.
    • Washtower.
    • Monitores.
    • Equipos de audio

     

    • El beneficio aplicará, aunque el consumidor adquiera productos de diferentes categorías siempre y cuando efectúe la compra por un valor igual o superior a dos millones quinientos mil pesos (COP$2.500.000) pesos colombianos dentro del período de la actividad y cumpla con los montos mínimos de compra mencionados con anterioridad.

     

    • PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS: La tienda virtual de LG - lg.com/co

    • CUBRIMIENTO: La cobertura de la actividad aplicará para las compras realizadas a través de https://www.lg.com/co/ en toda Colombia.

    • GENERALES:

    6.1 LGE no asumirá ningún costo o gasto o beneficio adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos

     

    6.2. Solo participarán personas naturales, debe ser ciudadano mayor de 18 años y residente legal dentro de la República de Colombia y que la ciudad o población de residencia se encuentre dentro de la cobertura de despacho de las mercancías anunciadas en www.lg.com/co; Las condiciones de entrega y transporte de los productos de la marca LG son las establecidas por LGE y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/

     

    6.3. LGE no asumirá ningún costo o gasto, beneficio adicional o responsabilidad que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos;

    6.4. LGE se reserva el derecho a terminar la presente actividad, modificar, aclarar, o adicionar los presentes términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LG Electronics Colombia https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios son notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al comprador de LG 01 8000 910 683.

     

    6.5. En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre las compras de la marca, éstas serán atendidas a través de los canales de atención de LG Electronics Colombia limitada, la garantía que aplica es la anunciada en el certificado de garantía que acompaña a cada producto o a el enunciado en www.lg.com/co

    6.6. CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta Actividad Promocional, comuníquese con LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA a Línea de Whatsapp +57 3159605208 o al correo electrónico posventaobs.cb@lgepartner.com

     

    6.7. Las condiciones, medios de pago, valores, transporte y cobertura de entrega de los productos marca LG son definidos directamente por LG Electronics Colombia.

    6.8. Las condiciones de entrega y transporte de los productos marca LGy/o premios son las establecidas por LG Electronics Colombia y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/ .

    1. REGISTRO BASE DE DATOS.

     

    Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas.

    Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.

    Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

    Para efectos de esta autorización el responsable del Tratamiento es la sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá.

    De igual forma autorizo LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

    Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/

     

     

     

     

     

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