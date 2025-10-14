



La actividad “Instalación gratuita de secadoras LG seleccionadas” aplica únicamente para compras realizadas en LG.com y en los siguientes Puntos de Venta Autorizados: ALKOSTO, ÉXITO, FALABELLA, JUMBO y OLÍMPICA. El Período de la Actividad inicia a las 00:00 horas (UTC) del 1º de septiembre de 2025 y finaliza a las 23:59 horas (UTC) del 31 de octubre de 2025. La promoción está sujeta a la disponibilidad indicada en la tabla del numeral 4.2.1 y podrá concluir antes de la fecha de cierre en caso de que se agoten las unidades disponibles o por decisión unilateral de LG, lo que ocurra primero.





1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL Y PRODUCTOS PARTICIPANTES:

Por la compra individual de las siguientes referencias establecidas en los Puntos de Venta Autorizados y dentro del periodo de la actividad, el cliente tendrá derecho a recibir la instalación gratuita, de acuerdo con lo estipulado en los presentes términos y condiciones.

Sublínea Modelo Secadora DF22BFXS6BK.ABLECOL Secadora DF22SFXS6BK.ASSECOL

2. PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS:

La promoción es válida únicamente para compras realizadas en las tiendas físicas y virtuales de los Puntos de Venta Autorizados, en las ciudades donde estas tiendas operan, según la disponibilidad de la promoción indicada en el numeral 4.2.1.

Puntos de Venta Autorizados Canal LG.com Online ALKOSTO Física/Online ÉXITO Física/Online FALABELLA Física/Online JUMBO Física/Online OLÍMPICA Física/Online

3. CUBRIMIENTO:

Para las compras realizadas en tiendas físicas, la Actividad Promocional tendrá cobertura en las ciudades y zonas donde operan los Puntos de Venta Autorizados, según lo indicado en el numeral 2.1. Para las compras a través de tiendas online, la promoción aplica en todo el territorio nacional. El servicio de instalación gratuita estará condicionado a la ubicación del producto y se prestará únicamente cuando este se encuentre dentro de las zonas de cobertura de los Centros de Servicio Autorizados, conforme al numeral 4.7.

4. TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA INSTALACIÓN GRATUITA POR COMPRA DE LAS REFERENCIAS ESTABLECIDAS

Las personas que adquieran, durante el Período de la Actividad, en la República de Colombia y en los Puntos de Venta Autorizados, las referencias DF22BFXS6BK.ABLECOL y DF22SFXS6BK.ASSECOL, podrán acceder al servicio de instalación gratuita. Para ser beneficiario de este servicio, el comprador deberá cumplir con el siguiente requisito:

COMPRA

Adquirir, dentro del Período de la Actividad, cualquiera de las referencias mencionadas anteriormente (en adelante, Referencias Establecidas) en los Puntos de Venta Autorizados.

INSTALACIÓN

La promoción "Instalación Gratis" aplica exclusivamente para la compra de las Referencias Establecidas

CANTIDAD DISPONIBLE DE INCENTIVO







Sublínea INCENTIVO RETAIL Cantidad Secadora Instalación Gratis LG.com 75 Secadora Instalación Gratis ALKOSTO 62 Secadora Instalación Gratis EXITO 53 Secadora Instalación Gratis FALABELLA 18 Secadora Instalación Gratis JUMBO 36 Secadora Instalación Gratis OLIMPICA 18 TOTAL GENERAL 262







ALCANCE DE LA INSTALACIÓN

La instalación gratuita incluye:

Conexión del producto a puntos hidráulicos, de desagüe y eléctricos existentes.

Verificación del funcionamiento básico del producto.





EXCLUSIONES DE LA INSTALACIÓN

La instalación no incluirá, bajo ninguna circunstancia, lo siguiente:

No incluye suministro de materiales o accesorios adicionales o kit de instalación.

No se realizarán modificaciones en la infraestructura del domicilio.

No incluye reubicación o retiro de equipos instalados previamente

REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN

Para la correcta ejecución del servicio de instalación, el comprador deberá garantizar que:

El lugar de instalación cuente con una conexión hidráulica, eléctrica y, en caso de ser aplicable, un punto de gas previamente certificado por un proveedor autorizado en la ciudad correspondiente.

Las conexiones cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el manual de usuario de cada producto.

Los manuales de uso y demás condiciones aplicables se encuentran disponibles para consulta en el siguiente enlace: https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/.

CONDICIONES GENERALES PARA LA INSTALACIÓN

La instalación deberá realizarse en un espacio que cuente con una conexión eléctrica con un voltaje de 120V ±10%.

El punto de gas deberá contar con certificación previa expedida por un proveedor autorizado.

La exigencia de un punto de gas certificado aplicará exclusivamente para la instalación de secadoras a gas.





VALIDEZ:

La instalación gratuita deberá ser programada dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de entrega del producto en el domicilio del comprador, siempre que la compra de las Referencias Seleccionadas haya sido realizada dentro del Período de la Actividad.

Para la programación del servicio, el comprador deberá validar la fecha de compra contenida en la factura de venta expedida por los Puntos de Venta Autorizados y asegurarse de que el producto haya sido recibido en su domicilio.

La instalación será realizada únicamente por el personal autorizado de LG y estará sujeta a la disponibilidad de agenda en la zona de entrega.

El consumidor deberá solicitar y agendar el servicio de instalación gratuita dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de entrega del producto en su domicilio, de acuerdo con lo establecido en el subnumeral 4.4.

La fecha efectiva de la instalación podrá programarse para una fecha posterior, siempre que la solicitud haya sido realizada dentro del plazo estipulado. Si el servicio de instalación no es solicitado dentro de dicho plazo, LG Electronics Colombia Ltda. (en adelante, LGE) no asumirá ningún costo asociado a la instalación posterior. Cualquier solicitud extemporánea estará sujeta a disponibilidad y a los costos aplicables según las tarifas vigentes.

Las *Referencias establecidas solamente podrán ser instaladas cuando estén en el domicilio del consumidor y en la ubicación definitiva dispuesta por el consumidor, teniendo en cuenta las adecuaciones correctas para dicha instalación y óptimo funcionamiento del producto, indicaciones que podrán ser constatadas por el consumidor en el manual de uso de los productos que se entregan de forma concomitante con el electrodoméstico al momento de la compra y/o que también podrá consultar en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/.

La cobertura de la actividad aplicará para las ciudades listadas en el cuadro “Centros de Servicio Autorizados para instalación de secadoras a gas”, dentro de la República de Colombia y su periferia cercana (hasta 60 km de distancia por trayecto desde el Centro de Servicio Autorizado correspondiente – ASC, ESC, LGC – hasta el domicilio donde se realizará la instalación).

Si el lugar donde se realizará la instalación se ubica a una distancia mayor de 60 km desde el centro de servicio autorizado asignado, el desplazamiento tendrá un costo por cada kilómetro adicional. El costo adicional por kilómetro extra será informado por el centro de servicio y deberá ser aprobado por el cliente por escrito antes de agendar el servicio.

El Servicio de Instalación sin costo podrá estar sujeto a restricciones territoriales derivadas de casos fortuitos o fuerza mayor. Para efectos de este servicio, se entiende por fuerza mayor aquellos eventos o circunstancias imprevisibles, inevitables o fuera del control de LG Electronics Colombia Ltda., tales como desastres naturales, conflictos sociales, o condiciones de seguridad pública que pongan en riesgo la integridad del personal técnico. Por esta razón, LG Electronics Colombia Ltda. Se reserva el derecho de negar el servicio técnico cuando exista riesgo para la seguridad e integridad del personal técnico. En tales circunstancias, se procederá a reprogramar la instalación en la medida que las condiciones lo permitan.







CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS PARA INSTALACION SECADORAS A GAS ASC NAME CIUDAD LGC BARRANQUILLA BARRANQUILLA LGC BOGOTA BOGOTA LGC CARTAGENA CARTAGENA LGC MEDELLIN MEDELLIN ELECTROSERVICE MEDELLIN HOUSE SERVICE MEDELLIN ELECTROSERVICE S.A 830.066.451-3 BOGOTA CHAPARRO BALLESTEROS ELSA BUCARAMANGA SERVI ELECTRONICO COL LTDA CALI ELECTROSERVICE S.A IBAGUE IBAGUÉ BUENAS PRACTICAS BARRANCA CUNDINAMARCA (ELECTROSERVICE 830066451-3) CUNDINAMARCA TECNICHALLENGER CALI ELECTRO HOGAR S.A.S. CUCUTA INDUSTRIAS MC ALLISTER LA DORADA ELECTROSERVICE S.A. REFRIESTAR MONTERIA ELECTRONICA DIGITAL NEIVA ELECTROSERVICE S.A. PASTO PASTO REFRIPLUS PEREIRA BETACOLOR (ELECTROSERVICE 830066451-3) PITALITO REFRICASTRO SANTA MARTA WALLE TECHNOLOGY VILLAVICENCIO ELECTRONICA REVELO POPAYAN







La instalación de las Referencias Establecidas será realizada en el lugar de ubicación definitivo, previa solicitud de visita con mínimo veinticuatro (24) horas de anterioridad a la fecha estimada de instalación a través de la línea de atención al usuario 018000910683.

La fecha y la hora estimada en que se acercará un técnico de la marca LG al domicilio del consumidor, serán confirmadas por el Centro de Servicio Autorizado y estará sujeto a la disponibilidad de agenda técnica. La visita de instalación se efectuará solamente de lunes a sábado (días hábiles) y en horarios de oficina y acorde con la disponibilidad de los funcionarios del Centro de Servicio Autorizado de la marca LG.

Tener en cuenta que LG no se hará responsable de reprogramación del servicio de instalación gratuito, si en el lugar de ubicación del producto adquirido se presentan restricciones de ingreso al personal autorizado debido a situaciones ajenas a LG.

Si el consumidor no solicita el servicio de instalación a través de la línea de atención al usuario 018000910683, LG no se hace responsable por el ingreso al domicilio del consumidor, de personal no identificado y/o no autorizado.

La programación del servicio de instalación solo será exitosa si se entregan los siguientes datos: nombre completo del comprador o consumidor final del producto, dos (2) números de teléfono celular o fijo, dirección y la información contenida en la copia de la factura o la remisión del punto de venta (documentos que deberán ser exhibidos al técnico autorizado de la marca LG durante la realización de la visita).

El técnico autorizado de la marca LG verificará, luego de realizada la instalación, el correcto funcionamiento de las Referencias seleccionadas. De dicha gestión se dejará por escrito que la instalación se realizó correcta y exitosamente, que se entregaron las instrucciones de uso correspondientes y que el producto funciona de acuerdo a sus parámetros de fabricación.

En todos los casos, antes de iniciar la instalación, el técnico hará una revisión estética al producto marca LG para descartar averías, golpes, rayas ocasionadas en el traslado y ubicación del artefacto. De encontrarse estas anomalías, se informará inmediatamente al consumidor y se dejará constancia de dicha situación en la Orden de Servicio correspondiente, Orden que deberá ser firmada por el consumidor antes de proceder con la instalación del electrodoméstico marca LG.

En caso de encontrar problemas de sobrepresión de agua, gas (aplica para modelos Secadoras) natural o propano y/o voltajes no correctos, el técnico autorizado de la marca LG procederá a informar al consumidor sobre esta situación para que realice los correctivos necesarios. Una vez realice los correctivos, el consumidor deberá reprogramar la cita de instalación a través de la línea de atención al cliente 018000910683, dentro del plazo de la actividad promocional (30 días calendario a partir de la fecha de compra).





5. GENERALES:

La actividad promocional estará vigente dentro del “Periodo de la Actividad”

La compra de las Referencias Establecidas e instalaciones gratis estará sujeta a la disponibilidad del inventario de cada Punto de Venta Autorizado.

Los precios de venta al público anunciados sobre las Referencias Establecidas que hacen parte de esta actividad promocional son establecidos directamente por cada Punto de Venta Autorizado.

Participan los usuarios y/o consumidores de la actividad promocional que compren en los Puntos de Venta Autorizados las Referencias Establecidas dentro del “Periodo de la Actividad”, electrodomésticos que hayan sido importados al territorio de la República de Colombia por LG Electronics Colombia Limitada.

Al momento de adquirir las Referencias Establecidas en los Puntos de Venta Autorizados y dentro del “Periodo de la Actividad”, los usuarios y/o consumidores aceptan los presentes términos y condiciones de la “Actividad Promocional”.

LGE no se hace responsable de los términos y condiciones acordados entre el consumidor y cada Punto de Venta Autorizado para la adquisición de las Referencias Establecidas. Los usuarios y/o consumidores se hacen responsables de verificar los términos y condiciones de medios de pago de cada Punto de Venta Autorizado al momento de efectuar la compra de las Referencias Establecidas de manera presencial o de manera virtual.

LGE no asumirá ningún costo o gasto o beneficio adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos.

El cliente debe revisar que la instalación provenga de un Centro de Servicio Autorizado y cuente con una Orden de Servicio Oficial emitida por LG Electronics Colombia, identificada con un número de designación.

En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre las Referencias Establecidas, éstas serán atendidas a través de los canales de atención de los Puntos de Venta Autorizados o a través de la línea de atención de LG Electronics Colombia Limitada establecida en el certificado de garantía o en el website: https://www.lg.com/co.

LGE se reserva el derecho a modificar, aclarar, o adicionar los presentes términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LG Electronics Colombia https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios han sido notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al cliente de LG 01 8000 910 683.

CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta Actividad Promocional, comuníquese con LG Electronics Colombia Limitada a: reypalacios@lge.com.

Cualquier adecuación adicional o suministro adicional requerido no especificado en estos términos y condiciones corre por cuenta del cliente.



6. REGISTRO BASE DE DATOS.

Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas.

Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.

Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Para efectos de esta autorización el Responsable del Tratamiento es la sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá.

De igual forma autorizo LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/