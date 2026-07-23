1. VIGENCIA LG OLED TV (*Referencias Seleccionadas):



Por compras virtuales del TELEVISOR OLED marca LG de la *Referencia establecida (Ver producto participante) y realizadas entre las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) del 01 de agosto de 2026 y las 23:59 horas de la República de Colombia (UTC) del día 17 de agosto de 2026 (En adelante el “Periodo de la Actividad”), y/o hasta agotar existencias, lo que ocurra primero, a través de la página web oficial de Homecenter.

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL Y PRODUCTOS PARTICIPANTES: Por la compra de las *Referencias establecidas, dentro del “Periodo de la Actividad” y a través de la página web oficial de Homecenter, recibe a través de la App “Tu Cash” el incentivo correspondiente:

Punto de Venta Autorizado Referencias seleccionadas Incentivo en la APP "Tu Cash" COP Cashback Homecenter página web OLED55C6PSA.AWC $ 300,000 30





3**PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS: La Actividad Promocional y dentro del Periodo de la Actividad se desarrollará a través de la página web oficial de Homecenter (Punto de Venta Autorizado).

4. CUBRIMIENTO: La cobertura de la Actividad aplicará para todas las compras realizadas a través de la tienda online o página web oficial de Homecenter para venta en el territorio nacional de Colombia.

5.TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA ENTREGA DE “INCENTIVOS” POR COMPRA DE LAS REFERENCIAS ESTABLECIDAS

Las personas que adquieran dentro del “Periodo de la Actividad”, en la República de Colombia y a través de la página web oficial de Homecenter las (*Referencias Seleccionadas), recibirán cashback (devolución de una parte del dinero de la compra) como incentivo, el cual será entregado a través de la App “Tu Cash”, atendiendo y aceptando los términos y condiciones de la App Tu Cash, los cuales podrá acceder y conocer a través de la página web https://www.tucash.co/.

Para acceder y reclamar incentivo, la persona participante deberá:

Descarga la App: “TuCash” disponible en App Store & Play

Crea un perfil e ingresa la información. El usuario se obliga a suministrar información completa, veraz y actualizada para el diligenciamiento del perfil y uso de la aplicación. Un usuario tiene la facultad de registrar una cuenta y no puede tener dos cuentas de manera simultánea. El uso de la aplicación no se encuentra dirigido a niños, niñas, adolescentes o menores de 18 años.

Tomar una foto completa de la factura ORIGINAL de compra, legible en su totalidad, emitida por el **Punto De Venta Autorizado de la referencia seleccionada desde la App: “TuCash”.

Tomar una fotografía del SELLO O STICKER DEL NÚMERO DEL SERIAL del TELEVISOR adquirido de las *Referencias seleccionadas*.

Participarán personas naturales, mayores de edad y residentes legalmente establecidos dentro de la República de

Solamente se hará la entrega del beneficio al comprador registrado en la factura de compra

Ten en cuenta que para la validación de tu información personal deberás otorgar una autorización para el tratamiento de tus datos personales en la “App: Tu Cash”, de la cual el responsable es “TUCASH A.S.”

Recuerda que al aceptar los presentes términos y condiciones autorizas a LG Electronics Colombia Limitada (En adelante LGE), persona jurídica e identificada con el 830.065.063-4, a utilizar los datos personales entregados a TUCASH con la única finalidad de corroborar que recibiste tu incentivo.

Cuando la factura es validada y aprobada, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles el CASH ganado será acumulado en la cuenta de la Aplicación móvil TUCASH, el usuario podrá consultar en el menú desplegable “Mi Cash” su saldo disponible acumulado, una vez el usuario acumule un valor igual o superior a los $20.000 CASH podrá canjearlos por El valor mínimo por canjear será de $20.000, y serán pagados única y exclusivamente al usuario de la Aplicación, para lo cual el usuario deberá confirmar los datos exactos actualizados para poder hacer efectivo su canje.

La acumulación de Cashback, tiene por objeto la devolución de los saldos de un valor igual o superior de $20.000 pesos, en el caso de que el saldo sea inferior a este valor, este continuará vigente hasta por un periodo de 6 meses posteriores a la acumulación del Si dentro de este plazo el usuario no logra acumular el saldo mínimo disponible para hacer la redención del Cashback, el saldo acumulado disponible expirará, desde el día siguiente a los 6 meses posteriores a la última acumulación del Cashback.

Para hacerse acreedor del incentivo el comprador no deberá haberse retractado, solicitado reversión de la compra, o realizado la devolución o cambio del producto de la *Referencia establecida ante los ** Puntos De Venta Autorizados.

TUCASH se reserva el derecho a dar de baja el CASH entregado, notificando al usuario de esta situación y causal de descuento de CASH en su cuenta, en caso de evidenciar que el producto del tiquete redimido y cargando fue objeto de devolución.

El dinero podrá ser retirado de manera gratuita por medio de las entidades aliadas de “TUCASH A.S.” , siempre y cuando se cumplan los términos y condiciones dispuestos por TUCASH S.A.S.

Recuerda que tendrás un plazo máximo de diez (10) días calendario siguientes a la fecha de compra de las *Referencia establecida y dentro del periodo de la actividad, para realizar el proceso descrito y aportar la documentación requerida (Factura de compra + sello o sticker del TELEVISOR adquirido de la *Referencia Establecida). Si vencido el plazo aquí establecido no remites la anterior documentación o no cumples con las condiciones establecidas en los presentes términos y condiciones, se entenderá que has desistido de reclamar el respectivo incentivo, sin derecho a reclamaciones o compensaciones de ningún tipo en contra de LG Electronics Colombia Limitada, identificada con el NIT.830.065.063-4.

Recuerda que al registrar tus fotografías en la “App: Tu Cash”, debes aceptar y garantizar en tu calidad de persona natural, que:

Eres el único autor y propietario de los derechos de propiedad intelectual del

El contenido es de tu propiedad y que ninguna otra persona o entidad tiene ningún derecho o interés sobre la información registrada a través de la “App: Tu Cash”.

El contenido no viola ningún derecho de terceros, incluidos, entre otros, los derechos de autor, marcas registradas, patentes, contratos y / o derechos de publicidad o privacidad de cualquier otra persona o entidad.

El contenido registrado a través de la “App: Tu Cash” no deberá directa o indirectamente capturar, mostrar o incluir de otro modo en la imagen, foto, la imagen de una persona sin obtener su permiso por escrito; y no incluirá ninguna marca registrada, logotipo o propiedad intelectual de ninguna manera, incluida la ropa o el fondo, a menos que sea de mi

Renuncias voluntariamente a cualquier "derecho patrimonial"; que pueda tener sobre dicho

Todo el contenido que publicas en la “App: Tu Cash” es

Debes tener al menos 18 años de

El uso del contenido que proporciona no infringe las presentes Condiciones de uso y no resulta dañino para cualquier persona o

Actos y contenido prohibido sobre las publicaciones registradas en la “App: Tu Cash”: En tu calidad de participante manifiestas y garantizas no realizar los siguientes actos o publicaciones de la siguiente naturaleza según se establece a continuación, según lo determine TUCASH A.S.o LGE a su entera discreción. En tu calidad de participante asumirás la responsabilidad total por el contenido de su publicación y por garantizar que tu publicación cumpla para la finalidad requerida, debido a lo anterior aceptas y garantizas que no enviaras ningún contenido:

a) Que sepas que es falto, inexacto o engañoso. b) Que infrinja los derechos de autor, la patente, la marca comercial, el secreto comercial u otros derechos de propiedad, publicidad o privacidad de terceros. c) Que infrinja cualquier ley, estatuto, decreto o norma (incluidas, entre otras, todas aquellas que rijan la protección del consumidor, la competencia desleal, los delitos de discriminación o la publicidad engañosa). d) Que sea, o pueda considerarse de forma razonable como difamatorio, injurioso, aborrecible, racialmente o religiosamente inaceptable u ofensivo, o que cause intimidación o acoso ilegales a cualquier persona, sociedad o e) Que incluya cualquier tipo de información en la que se mencionen otros sitios web, direcciones, direcciones de correo electrónico, información de contacto o números de teléfono. f) Que contenga virus informáticos, gusanos o cualquier otro tipo de archivos o programas informáticos potencialmente dañinos. h) Uso de información personal falsa o de otra persona para i) Publicaciones automatizadas y generadas por computadora a través de múltiples j) Publicaciones que contengan palabras o ilustraciones sexualmente explícitas o sugestivas, violencia innecesaria o derogación de cualquier grupo étnico, racial, de género, religioso, profesional o de edad; palabras profanas, desnudas o pornográficas o k) Publicaciones que promuevan el consumo de alcohol, drogas ilegales, tabaco, armas de fuego / armas (o el uso de cualquiera de los anteriores). l) Publicaciones que promuevan cualquier actividad que pueda parecer no ética, ilegal, insegura o peligrosa; m) Publicaciones que promuevan cualquier agenda o mensaje político n) Publicaciones que contengan palabras obscenas u ofensivas, significado o ilustración que respalde cualquier forma de odio o grupo de o) Publicaciones que difamen, tergiversen o contengan comentarios despectivos sobre otras personas o compañías. p) Publicaciones que comuniquen mensajes o imágenes inconsistentes con las imágenes positivas y / o la buena voluntad para la finalidad de obtener tu q) Publicaciones que violen cualquier ley o regulación aplicable, incluyendo, sin limitación, las que regulan los derechos de autor, contenido, difamación, privacidad, publicidad. Recuerda que para mayor información de los presentes términos y condiciones puedes consultarlos en la siguiente dirección electrónica: https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ y en https://www.tucash.co/.





El usuario que adquiera un valor de Cash que sumando supere el Millón Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Pesos (COP $1.345.000), tendrá que pagar una retención del 3,5% sobre el valor redimido conforme al artículo 401 y 398 del Estatuto Tributario:

“ARTICULO 401. RETENCIÓN SOBRE OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS. Sin perjuicio de las retenciones contempladas en las disposiciones vigentes a la fecha de expedición de la Ley 50 de 1.984, a saber: Ingresos laborales, dividendos y participaciones; honorarios, comisiones, servicios, arrendamientos, rendimientos financieros, enajenación de activos fijos, loterías, rifas, apuestas y similares; patrimonio, pagos al exterior y remesas, el Gobierno podrá establecer retenciones en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta susceptibles de constituir ingreso tributario para el contribuyente del impuesto sobre la renta, que hagan las personas jurídicas y las sociedades de hecho. <Inciso modificado por el artículo 18 de la Ley 633 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:> Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 398 del Estatuto Tributario, la tarifa de retención en la fuente para los pagos o abonos en cuenta a que se refiere el presente artículo, percibidos por contribuyentes no obligados a presentar declaración de renta será el 3.5%. En los demás conceptos enumerados en el inciso 1o. de este artículo, y en los casos de adquisición de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial, compras de café pergamino tipo Federación, pagos a distribuidores mayoristas o minoristas de combustibles derivados del petróleo, y en la adquisición de bienes raíces o vehículos o en los contratos de construcción, urbanización y, en general, de confección de obra material inmueble, se aplicarán las disposiciones que regulan las correspondientes retenciones.”

Cantidades disponibles de incentivos: Por la compra de la(s) *Referencia(s) establecida(s), se activarán una cantidad determinada para redención del Beneficio Cash Back a través de la aplicación “TuCash”, por tal razón la actividad promocional finalizará al término de su vigencia, por decisión unilateral de LGE o hasta agotar existencias, lo que primero ocurra:

Punto de Venta Autorizado Referencias seleccionadas Incentivo en la APP "Tu Cash" COP Cashback Homecenter OLED55C6PSA.AWC $ 300,000 30

8. GENERALES:

La actividad promocional estará vigente dentro del “Periodo de la Actividad”

La actividad promocional solo tendrá cobertura en el **Punto De Venta

El consumidor o comprador deberá consultar los precios y descuentos establecidos en el**Punto De Venta Autorizado dentro del “Periodo de la Actividad”.

El **Punto De Venta Autorizado podría llegar a conceder un porcentaje mayor de descuento sobre las *Referencias establecidas en caso en que este cuente con alianzas comerciales con algún medio de pago (propio o de un tercero). Dicho porcentaje será de responsabilidad exclusiva del **Punto De Venta

La compra de las *Referencias establecidas y premios estará sujeto a la disponibilidad del inventario de cada **Punto De Venta

Los precios de venta al público anunciados sobre la *Referencia establecida que hace parte de esta actividad promocional son establecidos directamente por el **Punto De Venta Autorizado.

Participan los compradores y/o consumidores de la actividad promocional que compren en el**Punto De Venta Autorizado de la *Referencia establecida dentro del “Periodo de la Actividad”.

Al momento de adquirir las *Referencias establecidas en los **Puntos De Venta Autorizado y dentro “Periodo de la Actividad” los compradores y/o consumidores aceptan los presentes términos y condiciones de la “Actividad Promocional”.

La *presente actividad promocional no es canjeable por dinero en efectivo, ni por abonos a cuentas bancarias, ni abonos a tarjetas de crédito o débito, ni por cualquier otro producto.

LGE no se hace responsable de los términos y condiciones acordados entre el consumidor y cada

**Punto De Venta Autorizado para la adquisición de las *Referencias establecidas. Los usuarios y/o consumidores se hacen responsables de verificar los términos y condiciones de medios de pago, transporte y entrega del **Punto De Venta Autorizado al momento de efectuar la compra de la

*Referencia de manera virtual.

LGE no asumirá ningún costo o gasto o beneficio adicional que expresamente no haya manifestado asumir en los presentes términos.

LGE se reserva el derecho a terminar de manera anticipada sin que se pueda reclamar perjuicio o indemnización alguna, a. modificar, aclarar, o adicionar el presente términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LGE https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que los consumidores y usuarios han sido debidamente notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al cliente de LG 01 8000 910 683. Las modificaciones no afectarán los derechos previamente adquiridos por los consumidores que hubieren realizado la compra cumpliendo las condiciones de la actividad promocional.

Las condiciones, medios de pago, valores, transporte y cobertura de entrega de las *Referencias seleccionadas son definidas directamente por Homecenter a través de su página web oficial, motivo por el cual LGE no se hace responsable de los términos y condiciones acordados entre el consumidor y Homecenter. Los usuarios y/o consumidores se hacen responsables de verificar los términos y condiciones de medios de pago, transporte y cobertura de entrega informados en la página web oficial de Homecenter al momento de efectuar la compra de las *Referencias seleccionadas de manera virtual.

Las condiciones de entrega y transporte de la *Referencia seleccionada y premios podrían conllevar a costos adicionales ante los **Puntos De Venta La Actividad Promocional no es acumulable con otras promociones y/o descuentos.

En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre las *Referencias seleccionadas, éstas serán atendidas a través de los canales de atención de los **Puntos De Venta Autorizados o a través de la línea de atención de LG Electronics Colombia limitada establecida en el certificado de garantía o en el website: https://www.lg.com/co.

CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta Actividad Promocional, comuníquese con la línea de servicio al cliente “Tu Cash” 326 6903333 / 3164728656 y/o al correo: pinerosperez@lge.com Al diligenciar el formato en la App de Tu Cash, expreso mi conocimiento y aceptación a los presentes términos y condiciones.

8.17. REGISTRO BASE DE DATOS.

Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas.

Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA el cobro de cualquier obligación pendiente de pago,

(iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.

Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales,

(ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Para efectos de esta autorización el Responsable del Tratamiento es la sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá.

De igual forma autorizo LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/