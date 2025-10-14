

Desde las 00:00 horas del 23 de octubre hasta las 23:59 horas del 24 de octubre de 2025 (en adelante, el “Periodo de la Actividad”), LG Electronics Colombia Ltda. (en adelante, “LGE”) llevará a cabo la actividad “RIFA CONGRESO NACIONAL DE HOTELERÍA COTELCO 2025” (en adelante, la “Actividad de rifa”). Esta será válida exclusivamente dentro del territorio de la República de Colombia y aplicará únicamente en el centro de convenciones Expofuturo Pereira.





1. DESCRIPCIÓN DE LA RIFA Y PRODUCTOS PARTICIPANTES:

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

ELEGIBILIDAD

Podrán participar todas las personas naturales mayores de edad (18 años o más), residentes en Colombia. Quedan excluidos de la participación los empleados, familiares directos, agentes y contratistas de LG Electronics Colombia Ltda. (“LGE”), sus empresas vinculadas, y del Administrador de la promoción.

CONDICIONES TÉCNICAS

Es requisito ser asistente oficialmente registrado en el evento CONGRESO NACIONAL DE HOTELERÍA COTELCO 2025

La participación se habilita mediante un flyer físico entregado en el registro del evento, el cual incluye un código QR que los asistentes deben escanear y diligenciar con los siguientes datos: Nombre completo, correo electrónico, teléfono celular, compañía (hotel) y cargo.

ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS

La participación implica la aceptación plena e incondicional de estos términos y condiciones, así como la autorización para el tratamiento de datos personales conforme a la legislación vigente.







2. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN

Para participar en la actividad promocional, el participante deberá:

Al escanea el QR, completa sus datos en el formulario y queda automáticamente inscrito en la rifa.

Solo se aceptan registros entre el 23 y 24 de octubre (hasta las 23:59 del 24 de octubre 2025.

El 31 de octubre de 2025 se realizará el sorteo a través de una plataforma digital que emite certificado de transparencia a traves de Easypromos (https://www.easypromosapp.com/es/)

La base de datos final de participantes será depurada y validada previamente por el área legal de LG.

El sorteo generará 4 ganadores:

Ganador 1: 1 Monitor LG UltraWide 29WQ500B.AWP Ganador 2: 1 Monitor LG UltraWide 29WQ500.AWP Ganador 3: 1 Parlante LG XG2TBK.CCOLLLK Ganador 4: 1 Parlante LG XG2TBK.CCOLLLK

3. REFERENCIAS PARTICIPANTES Y PUNTO AUTORIZADO

REFERENCIAS PARTICIPANTES

La lista de modelos participantes se encuentra detallada en la siguiente tabla:

DIVISIÓN MODELO B2B-ID Monitor LG UltraWide 29WQ500B.AWP B2B-ID Monitor LG UltraWide 29WQ500B.AWP B2B-ID Parlante LG XG2TBK.CCOLLLK B2B-ID Parlante LG XG2TBK.CCOLLLK

PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS

La Rifa deberá efectuarse exclusivamente a través de una plataforma digital que emite certificado de transparencia a traves de Easypromos (https://www.easypromosapp.com/es/)

4. SELECCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE GANADORES

CRITERIOS DE SELECCIÓN

El sorteo por medio de la plataforma generará 4 ganadores y 4 suplentes.

La plataforma utilizada emitirá un certificado verificable del sorteo (fecha, hora, total de registros, método de aleatoriedad, listado de ganadores).

Este certificado se compartirá con todos los participantes y se archivará junto con el Acta de Sorteo y Actas de Entrega como soporte legal.

5. PROCESO DE CONTACTO

Todos los participantes recibirán un correo de agradecimiento, con el resultado del sorteo y acceso al certificado público de transparencia emitido por la plataforma.

Los ganadores serán contactados directamente vía correo electrónico, llamada y/o WhatsApp.

Cada ganador deberá:

Aceptar por correo electrónico que es el ganador y suministrar los datos de envió del obsequio y autorizará a LG Electronics el tratamiento de sus datos con las finalidades relacionadas con la participación en la presente actividad promocional, la entrega del premio, y la publicación de resultados, de conformidad con la política de tratamiento de datos personales de LG Electronics.

Firmar un Acta de Entrega y Recibido del premio.

Tomarse y suministrar una fotografía de evidencia con el obsequio.

Enviar acta y foto del obsequio entregado a fabian.duran@lge.com y cb@lgepartner.com como soporte de la entrega.

El envío de premios se hará en un máximo de 15 días hábiles después del sorteo.

Si un ganador no reclama o no cumple con los requisitos y deberes en 15 días hábiles, el premio pasará al suplente seleccionado por la plataforma digital que emite certificado de transparencia a traves de Easypromos (https://www.easypromosapp.com/es/) .

En caso de que el ganador no remita la documentación dentro del plazo indicado, o no cumpla con alguno de los requisitos, LGE procederá a contactar a un ganador suplente bajo los mismos términos.





6. PREMIOS Y REDENCIÓN

Los premios consisten de 2 unidades de Monitor UltraWide LG por valor de cada unidad de ochocientos noventa y nueve mil novecientos noventa pesos colombianos (COP $899.990) y 2 unidades de parlante XG2TBK.CCOLLLK por valor por unidad de doscientos veinte mil pesos colombianos (COP $220.000)

Importante:

Los premios son, intransferibles y no redimibles por dinero en efectivo.





Condiciones adicionales del premio:

LGE se reserva el derecho de sustituir el Monitor o parlante por otro producto de igual o mayor valor, si lo considera necesario.

LGE se reserva el derecho de sustituir el Monitor o parlante por otro producto de igual o mayor valor, si lo considera necesario. Si el ganador no cumple con los requisitos o no responde en el tiempo estipulado, el premio será asignado a otra persona suplente que emite la plataforma con su respectivo certificado.

Cada participante podrá ser declarado ganador una única vez. El incumplimiento de cualquier condición, intento de fraude o presentación extemporánea de documentos podrá causar la descalificación inmediata. La participación implica aceptación plena de estos términos.





7. MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE LA PROMOCIÓN



LG Electronics Colombia S.A.S. se reserva el derecho de modificar, suspender, cancelar o dar por terminada anticipadamente la promoción en cualquier momento, sin previo aviso, en los siguientes casos:

Por decisión propia, siempre que se garantice el respeto de los derechos adquiridos hasta ese momento.

Por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, entendidos como hechos imprevisibles, irresistibles y ajenos a la voluntad de LG Electronics Colombia, tales como: desastres naturales, actos de autoridad gubernamental, pandemias, fallos técnicos masivos, actos vandálicos, protestas, cierres de establecimientos, o cualquier otra circunstancia que imposibilite la ejecución normal de la promoción.

En cualquiera de estos escenarios, LG Electronics Colombia no estará obligada a indemnizar o compensar a los participantes.

8. REGISTRO BASE DE DATOS.





Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas.

Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.

Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Para efectos de esta autorización el responsable del Tratamiento es la sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá.

De igual forma autorizo LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/