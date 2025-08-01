Desde las 00:00 horas del 1 de agosto hasta las 23:59 horas del 31 de agosto de 2025 (en adelante, el “Periodo de la Actividad”), LG Electronics Colombia Ltda. (en adelante, “LGE”) llevará a cabo la actividad promocional denominada “La Frescura de Ganar” (en adelante, la “Actividad Promocional”). Esta será válida exclusivamente dentro del territorio de la República de Colombia y aplicará únicamente en tiendas físicas y canales online del grupo Éxito (en adelante, “Puntos de Venta Autorizados”).

1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL Y PRODUCTOS PARTICIPANTES:

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

ELEGIBILIDAD

Podrán participar todas las personas naturales mayores de edad (18 años o más), residentes en Colombia. Quedan excluidos de la participación los empleados, familiares directos, agentes y contratistas de LG Electronics Colombia Ltda. (“LGE”), sus empresas vinculadas, y del Administrador de la promoción.

CONDICIONES TÉCNICAS

Es requisito contar con acceso a Internet y una cuenta pública y activa en Instagram para poder participar.

ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS

La participación implica la aceptación plena e incondicional de estos términos y condiciones, así como la autorización para el tratamiento de datos personales conforme a la legislación vigente.

2. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN

Para participar en la actividad promocional, el participante deberá:

Comprar una nevera LG señalada con la promoción en los Puntos de Venta Autorizados durante el Periodo de la Actividad.

Tomarse una fotografía con la nevera adquirida en su domicilio.

Publicar dicha fotografía en su cuenta pública de Instagram acompañada de un texto que explique cómo la nevera mejora su vida.

Incluir el hashtag #DoorCoolingLlenaTuNevera y etiquetar a la cuenta oficial @lg_colombia.

Enviar un mensaje directo a la cuenta oficial de Instagram de LG con: 1.Enlace a la publicación. 2. Copia legible de la factura de compra.

3. REFERENCIAS PARTICIPANTES Y PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS

REFERENCIAS PARTICIPANTES

La lista de modelos participantes se encuentra detallada en la siguiente tabla:

DIVISIÓN MODELO REF VT45APYC.APYCCLM VT45KPMC.AEPCCLM VT40SPM.AEPCCLM VT40SPYC.APYCCLM VT40APYC.APYCCLM VT38KPM.AEPCCLM VT34WGPX.APZCCLM VT34KPM.AEPCCLM VT32KPY.APYCCLM VT26WGPX.APZCCLM VT22BPY.APYCCLM

PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS

La compra deberá efectuarse exclusivamente a través de los canales autorizados de Almacenes Éxito, que incluyen:

Todos los puntos físicos de Almacenes Éxito a nivel nacional.

La tienda online oficial de Almacenes Éxito: www.exito.com.

4. SELECCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE GANADORES

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Cada semana serán seleccionados dos ganadores, para un total de ocho durante toda la actividad. La elección será realizada por un jurado interno de LGE, con base en los siguientes criterios ponderados:





Criterio Peso (%) Originalidad y creatividad de la fotografía y texto 50% Uso correcto de hashtag y etiquetado 20% Número de likes y comentarios únicos (máximo uno por perfil) 20% Envío correcto y oportuno de la factura 10% TOTAL 100%

5. PROCESO DE CONTACTO

El ganador será notificado a través de mensaje directo en la cuenta de Instagram desde la cual participó. Posteriormente, deberá enviar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la notificación un correo electrónico a las direcciones juanjose.reypalacios@lge.com y asistentemkt1.cb@lge.com, adjuntando los siguientes documentos:

Formulario de autorización para el tratamiento de datos personales (Habeas Data), debidamente diligenciado y firmado.

Copia legible de la factura de compra correspondiente.

Confirmación del enlace de la publicación con la que participó.

En caso de que el ganador no remita la documentación dentro del plazo indicado, o no cumpla con alguno de los requisitos, LGE procederá a contactar a un ganador suplente bajo los mismos términos.





6. PREMIOS Y REDENCIÓN

El premio consiste en un bono por valor de un millón de pesos colombianos (COP $1.000.000), el cual solo podrá ser redimido por productos del segmento de alimentos en tiendas físicas de Almacenes Éxito a nivel nacional. La entrega del bono se realizará hasta en 5 días hábiles tras la validación completa de la documentación del ganador. El bono no es transferible ni redimible en dinero. Suplantaciones, uso indebido o vencimiento del bono serán responsabilidad del ganador.

Importante:

La participación en esta actividad está abierta para compras realizadas en cualquier canal de Éxito (físico u online) durante el Periodo de la Actividad.

durante el Periodo de la Actividad. Sin embargo, el bono únicamente podrá redimirse en puntos físicos de Éxito .

. La entrega del bono físico se realizará exclusivamente en las tiendas autorizadas que se listan a continuación:

CADENA ALMACEN PROMOTOR Exito Exito Alamedas Del Sinu Monter SI Exito Exito Americas SI Exito Exito Americas SI Exito Exito Barrancabermeja SI Exito Exito Barranqui.Metropolitano SI Exito Exito Barranquilla SI Exito Exito Barranquilla SI Exito Exito Barranquilla SI Exito Exito Bello SI Exito Exito Bello SI Exito Exito Bello SI Exito Exito Bucaramanga SI Exito Exito Bucaramanga SI Exito Exito Bucaramanga SI Exito Exito Buena Vista (Cv) Blla SI Exito Exito Buena Vista (Cv) Blla SI Exito Exito Buena Vista Santa Marta SI Exito Exito Calle 80 SI Exito Exito Cartagena SI Exito Exito Castellana Cartagena (Cv SI Exito Exito Castellana Cartagena (Cv SI Exito Exito Caucasia SI Exito Exito Colombia SI Exito Exito Colombia SI Exito Exito Ejecutivos SI Exito Exito Envigado SI Exito Exito Envigado SI Exito Exito Envigado SI Exito Exito Envigado SI Exito Exito Envigado SI Exito Exito Florencia SI Exito Exito Fusagasuga SI Exito Exito Girardot SI Exito Exito Ibague SI Exito Exito Ibague SI Exito Exito Jamundi SI Exito Exito La Colina SI Exito Exito La Colina SI Exito Exito La Flora SI Exito Exito La Flora SI Exito Exito La Sabana Villavicencio SI Exito Exito Las Flores Valledupar Cv SI Exito Exito Las Flores Valledupar Cv SI Exito Exito Laureles SI Exito Exito Laureles SI Exito Exito Manizales SI Exito Exito Oriental Bucaramanga Cv SI Exito Exito Panamericana Popayan SI Exito Exito Pereira SI Exito Exito Pitalito SI Exito Exito Poblado SI Exito Exito Poblado SI Exito Exito Rionegro SI Exito Exito San Antonio SI Exito Exito San Antonio SI Exito Exito San Diego Cartagena (Cv) SI Exito Exito San Fernando SI Exito Exito San Fernando SI Exito Exito San Mateo Cucuta (Cv) SI Exito Exito San Pedro Neiva SI Exito Exito San Pedro Neiva SI Exito Exito Sincelejo SI Exito Exito Sogamoso SI Exito Exito Soledad SI Exito Exito Suba SI Exito Exito Supercentro Tulua SI Exito Exito Unicali SI Exito Exito Unicali SI Exito Exito Unicali SI Exito Exito Unicentro Armenia SI Exito Exito Unicentro Girardot SI Exito Exito Villa Mayor SI Exito Exito Villa Mayor SI Exito Exito Viva Tunja SI Exito Exito Wow - Exito Country SI Exito Exito Wow - Exito Country SI Exito Inhouse Exito SI

Condiciones adicionales del premio:

El bono no es transferible ni canjeable por dinero en efectivo ni por ningún otro bien o servicio diferente a alimentos.

ni ni por ningún otro bien o servicio diferente a alimentos. LGE se reserva el derecho de sustituir el bono por otro de igual o mayor valor, si lo considera necesario.

se reserva el derecho de sustituir el bono por otro de igual o mayor valor, si lo considera necesario. Si el ganador no cumple con los requisitos o no responde en el tiempo estipulado, el premio será asignado al suplente.

Cada participante podrá ser declarado ganador una única vez. El incumplimiento de cualquier condición, intento de fraude o presentación extemporánea de documentos podrá causar la descalificación inmediata. La participación implica aceptación plena de estos términos.





7. CONTACTO Y VALIDACIÓN DEL GANADOR

El ganador será contactado mediante mensaje directo en Instagram desde la cuenta oficial de LG Electronics Colombia.

Una vez notificado, deberá enviar en un plazo máximo de ocho (8) días hábiles al correo juanjose.reypalacios@lge.com y asistentemkt1.cb@lge.com los siguientes documentos:

Formulario de autorización para tratamiento de datos personales (Habeas Data) , debidamente diligenciado y firmado.

, debidamente diligenciado y firmado. Copia legible de la factura de compra del producto participante.

del producto participante. Captura de pantalla o enlace directo a la publicación realizada como parte de la mecánica de participación.

En caso de que el ganador no responda o no remita la documentación completa dentro del plazo establecido, LG Electronics Colombia se reserva el derecho de contactar al participante suplente, quien deberá cumplir con los mismos requisitos en el mismo término.

Si ninguno de los seleccionados cumple con las condiciones, el premio podrá ser declarado desierto o cancelado por decisión de LG Electronics Colombia, sin lugar a reclamaciones.





8. CONDICIONES GENERALES

Cada participante podrá ganar una sola vez durante el período de la actividad.

durante el período de la actividad. El bono no podrá ser reemplazado por dinero en efectivo ni será transferible a terceros.

ni será transferible a terceros. LG Electronics Colombia no se hace responsable por pérdidas, robos, daños o mal uso del bono una vez entregado al ganador.

del bono una vez entregado al ganador. La participación en esta actividad implica la aceptación total de estos Términos y Condiciones.

Cualquier intento de fraude o incumplimiento de las condiciones dará lugar a la descalificación inmediata del participante.





9. MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE LA PROMOCIÓN

LG Electronics Colombia S.A.S. se reserva el derecho de modificar, suspender, cancelar o dar por terminada anticipadamente la promoción en cualquier momento, sin previo aviso, en los siguientes casos:

Por decisión propia, siempre que se garantice el respeto de los derechos adquiridos hasta ese momento.

Por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, entendidos como hechos imprevisibles, irresistibles y ajenos a la voluntad de LG Electronics Colombia, tales como: desastres naturales, actos de autoridad gubernamental, pandemias, fallos técnicos masivos, actos vandálicos, protestas, cierres de establecimientos, o cualquier otra circunstancia que imposibilite la ejecución normal de la promoción.

En cualquiera de estos escenarios, LG Electronics Colombia no estará obligada a indemnizar o compensar a los participantes.





10. REGISTRÓ BASE DE DATOS.

Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas.

Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.

Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Para efectos de esta autorización el responsable del Tratamiento es la sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá.

De igual forma autorizo LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/