Términos y Condiciones de la actividad promocional “La Frescura de Ganar” (válido únicamente en tiendas físicas y canales online de éxito)
Vigencia: Del 1 al 31 de agosto de 2025
Desde las 00:00 horas del 1 de agosto hasta las 23:59 horas del 31 de agosto de 2025 (en adelante, el “Periodo de la Actividad”), LG Electronics Colombia Ltda. (en adelante, “LGE”) llevará a cabo la actividad promocional denominada “La Frescura de Ganar” (en adelante, la “Actividad Promocional”). Esta será válida exclusivamente dentro del territorio de la República de Colombia y aplicará únicamente en tiendas físicas y canales online del grupo Éxito (en adelante, “Puntos de Venta Autorizados”).
1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL Y PRODUCTOS PARTICIPANTES:
- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
- ELEGIBILIDAD
Podrán participar todas las personas naturales mayores de edad (18 años o más), residentes en Colombia. Quedan excluidos de la participación los empleados, familiares directos, agentes y contratistas de LG Electronics Colombia Ltda. (“LGE”), sus empresas vinculadas, y del Administrador de la promoción.
- CONDICIONES TÉCNICAS
Es requisito contar con acceso a Internet y una cuenta pública y activa en Instagram para poder participar.
- ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS
La participación implica la aceptación plena e incondicional de estos términos y condiciones, así como la autorización para el tratamiento de datos personales conforme a la legislación vigente.
2. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN
Para participar en la actividad promocional, el participante deberá:
- Comprar una nevera LG señalada con la promoción en los Puntos de Venta Autorizados durante el Periodo de la Actividad.
- Tomarse una fotografía con la nevera adquirida en su domicilio.
- Publicar dicha fotografía en su cuenta pública de Instagram acompañada de un texto que explique cómo la nevera mejora su vida.
- Incluir el hashtag #DoorCoolingLlenaTuNevera y etiquetar a la cuenta oficial @lg_colombia.
- Enviar un mensaje directo a la cuenta oficial de Instagram de LG con: 1.Enlace a la publicación. 2. Copia legible de la factura de compra.
3. REFERENCIAS PARTICIPANTES Y PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS
- REFERENCIAS PARTICIPANTES
La lista de modelos participantes se encuentra detallada en la siguiente tabla:
DIVISIÓN
MODELO
REF
VT45APYC.APYCCLM
VT45KPMC.AEPCCLM
VT40SPM.AEPCCLM
VT40SPYC.APYCCLM
VT40APYC.APYCCLM
VT38KPM.AEPCCLM
VT34WGPX.APZCCLM
VT34KPM.AEPCCLM
VT32KPY.APYCCLM
VT26WGPX.APZCCLM
VT22BPY.APYCCLM
- PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS
La compra deberá efectuarse exclusivamente a través de los canales autorizados de Almacenes Éxito, que incluyen:
- Todos los puntos físicos de Almacenes Éxito a nivel nacional.
- La tienda online oficial de Almacenes Éxito: www.exito.com.
4. SELECCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE GANADORES
- CRITERIOS DE SELECCIÓN
Cada semana serán seleccionados dos ganadores, para un total de ocho durante toda la actividad. La elección será realizada por un jurado interno de LGE, con base en los siguientes criterios ponderados:
Criterio
Peso (%)
Originalidad y creatividad de la fotografía y texto
50%
Uso correcto de hashtag y etiquetado
20%
Número de likes y comentarios únicos (máximo uno por perfil)
20%
Envío correcto y oportuno de la factura
10%
TOTAL
100%
5. PROCESO DE CONTACTO
El ganador será notificado a través de mensaje directo en la cuenta de Instagram desde la cual participó. Posteriormente, deberá enviar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la notificación un correo electrónico a las direcciones juanjose.reypalacios@lge.com y asistentemkt1.cb@lge.com, adjuntando los siguientes documentos:
- Formulario de autorización para el tratamiento de datos personales (Habeas Data), debidamente diligenciado y firmado.
- Copia legible de la factura de compra correspondiente.
- Confirmación del enlace de la publicación con la que participó.
- En caso de que el ganador no remita la documentación dentro del plazo indicado, o no cumpla con alguno de los requisitos, LGE procederá a contactar a un ganador suplente bajo los mismos términos.
6. PREMIOS Y REDENCIÓN
- El premio consiste en un bono por valor de un millón de pesos colombianos (COP $1.000.000), el cual solo podrá ser redimido por productos del segmento de alimentos en tiendas físicas de Almacenes Éxito a nivel nacional. La entrega del bono se realizará hasta en 5 días hábiles tras la validación completa de la documentación del ganador. El bono no es transferible ni redimible en dinero. Suplantaciones, uso indebido o vencimiento del bono serán responsabilidad del ganador.
Importante:
- La participación en esta actividad está abierta para compras realizadas en cualquier canal de Éxito (físico u online) durante el Periodo de la Actividad.
- Sin embargo, el bono únicamente podrá redimirse en puntos físicos de Éxito.
- La entrega del bono físico se realizará exclusivamente en las tiendas autorizadas que se listan a continuación:
CADENA
ALMACEN
PROMOTOR
Exito
Exito Alamedas Del Sinu Monter
SI
Exito
Exito Americas
SI
Exito
Exito Americas
SI
Exito
Exito Barrancabermeja
SI
Exito
Exito Barranqui.Metropolitano
SI
Exito
Exito Barranquilla
SI
Exito
Exito Barranquilla
SI
Exito
Exito Barranquilla
SI
Exito
Exito Bello
SI
Exito
Exito Bello
SI
Exito
Exito Bello
SI
Exito
Exito Bucaramanga
SI
Exito
Exito Bucaramanga
SI
Exito
Exito Bucaramanga
SI
Exito
Exito Buena Vista (Cv) Blla
SI
Exito
Exito Buena Vista (Cv) Blla
SI
Exito
Exito Buena Vista Santa Marta
SI
Exito
Exito Calle 80
SI
Exito
Exito Cartagena
SI
Exito
Exito Castellana Cartagena (Cv
SI
Exito
Exito Castellana Cartagena (Cv
SI
Exito
Exito Caucasia
SI
Exito
Exito Colombia
SI
Exito
Exito Colombia
SI
Exito
Exito Ejecutivos
SI
Exito
Exito Envigado
SI
Exito
Exito Envigado
SI
Exito
Exito Envigado
SI
Exito
Exito Envigado
SI
Exito
Exito Envigado
SI
Exito
Exito Florencia
SI
Exito
Exito Fusagasuga
SI
Exito
Exito Girardot
SI
Exito
Exito Ibague
SI
Exito
Exito Ibague
SI
Exito
Exito Jamundi
SI
Exito
Exito La Colina
SI
Exito
Exito La Colina
SI
Exito
Exito La Flora
SI
Exito
Exito La Flora
SI
Exito
Exito La Sabana Villavicencio
SI
Exito
Exito Las Flores Valledupar Cv
SI
Exito
Exito Las Flores Valledupar Cv
SI
Exito
Exito Laureles
SI
Exito
Exito Laureles
SI
Exito
Exito Manizales
SI
Exito
Exito Oriental Bucaramanga Cv
SI
Exito
Exito Panamericana Popayan
SI
Exito
Exito Pereira
SI
Exito
Exito Pitalito
SI
Exito
Exito Poblado
SI
Exito
Exito Poblado
SI
Exito
Exito Rionegro
SI
Exito
Exito San Antonio
SI
Exito
Exito San Antonio
SI
Exito
Exito San Diego Cartagena (Cv)
SI
Exito
Exito San Fernando
SI
Exito
Exito San Fernando
SI
Exito
Exito San Mateo Cucuta (Cv)
SI
Exito
Exito San Pedro Neiva
SI
Exito
Exito San Pedro Neiva
SI
Exito
Exito Sincelejo
SI
Exito
Exito Sogamoso
SI
Exito
Exito Soledad
SI
Exito
Exito Suba
SI
Exito
Exito Supercentro Tulua
SI
Exito
Exito Unicali
SI
Exito
Exito Unicali
SI
Exito
Exito Unicali
SI
Exito
Exito Unicentro Armenia
SI
Exito
Exito Unicentro Girardot
SI
Exito
Exito Villa Mayor
SI
Exito
Exito Villa Mayor
SI
Exito
Exito Viva Tunja
SI
Exito
Exito Wow - Exito Country
SI
Exito
Exito Wow - Exito Country
SI
Exito
Inhouse Exito
SI
- Condiciones adicionales del premio:
- El bono no es transferible ni canjeable por dinero en efectivo ni por ningún otro bien o servicio diferente a alimentos.
- LGE se reserva el derecho de sustituir el bono por otro de igual o mayor valor, si lo considera necesario.
- Si el ganador no cumple con los requisitos o no responde en el tiempo estipulado, el premio será asignado al suplente.
- Cada participante podrá ser declarado ganador una única vez. El incumplimiento de cualquier condición, intento de fraude o presentación extemporánea de documentos podrá causar la descalificación inmediata. La participación implica aceptación plena de estos términos.
7. CONTACTO Y VALIDACIÓN DEL GANADOR
El ganador será contactado mediante mensaje directo en Instagram desde la cuenta oficial de LG Electronics Colombia.
Una vez notificado, deberá enviar en un plazo máximo de ocho (8) días hábiles al correo juanjose.reypalacios@lge.com y asistentemkt1.cb@lge.com los siguientes documentos:
- Formulario de autorización para tratamiento de datos personales (Habeas Data), debidamente diligenciado y firmado.
- Copia legible de la factura de compra del producto participante.
- Captura de pantalla o enlace directo a la publicación realizada como parte de la mecánica de participación.
En caso de que el ganador no responda o no remita la documentación completa dentro del plazo establecido, LG Electronics Colombia se reserva el derecho de contactar al participante suplente, quien deberá cumplir con los mismos requisitos en el mismo término.
Si ninguno de los seleccionados cumple con las condiciones, el premio podrá ser declarado desierto o cancelado por decisión de LG Electronics Colombia, sin lugar a reclamaciones.
8. CONDICIONES GENERALES
- Cada participante podrá ganar una sola vez durante el período de la actividad.
- El bono no podrá ser reemplazado por dinero en efectivo ni será transferible a terceros.
- LG Electronics Colombia no se hace responsable por pérdidas, robos, daños o mal uso del bono una vez entregado al ganador.
- La participación en esta actividad implica la aceptación total de estos Términos y Condiciones.
- Cualquier intento de fraude o incumplimiento de las condiciones dará lugar a la descalificación inmediata del participante.
9. MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE LA PROMOCIÓN
LG Electronics Colombia S.A.S. se reserva el derecho de modificar, suspender, cancelar o dar por terminada anticipadamente la promoción en cualquier momento, sin previo aviso, en los siguientes casos:
- Por decisión propia, siempre que se garantice el respeto de los derechos adquiridos hasta ese momento.
- Por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, entendidos como hechos imprevisibles, irresistibles y ajenos a la voluntad de LG Electronics Colombia, tales como: desastres naturales, actos de autoridad gubernamental, pandemias, fallos técnicos masivos, actos vandálicos, protestas, cierres de establecimientos, o cualquier otra circunstancia que imposibilite la ejecución normal de la promoción.
En cualquiera de estos escenarios, LG Electronics Colombia no estará obligada a indemnizar o compensar a los participantes.
10. REGISTRÓ BASE DE DATOS.
Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas.
Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.
Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com
Para efectos de esta autorización el responsable del Tratamiento es la sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá.
De igual forma autorizo LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com
Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/
