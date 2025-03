Aire Acondicionado LG ARTCOOL GALLERY 12000 BTU - Clasificación B

Cuando se detiene el funcionamiento, la función de secado comenzará a funcionar automáticamente. Una vez que se inicia la función de secado automático, el aire acondicionado funcionará en modo Ventilador durante un período de tiempo para eliminar la humedad restante del intercambiador de calor.

- La humedad provoca la aparición de moho y bacterias, por lo que recomendamos configurar el aire acondicionado en modo de secado automático para mantenerlo limpio. Según la temperatura y la humedad del aire de la habitación, la sequedad en el interior puede variar.

- Cuando configure la función de secado automático, se mostrará en la pantalla del control remoto.

* Esta función puede funcionar de forma diferente según el producto.

* Si el producto se apaga en los modos Temporizador y Temporizador de apagado automático, la función de secado automático no funcionará y el producto puede apagarse.

* Este contenido se creó para uso público y puede contener imágenes o contenido que difiera del producto adquirido.

* This content was created for public use, and may contain images or content that differs from the purchased product.