Aire acondicionado LG On/Off 12,000 BTU 115V

Para un viento limpio y un rendimiento potente, el filtro debe limpiarse cada dos semanas. Lave el filtro con agua tibia o use un detergente neutro para la suciedad más resistente. Después de lavarlo con agua, seque el filtro a la sombra, lejos de la luz solar directa. Puede usar la función de limpieza automática1) para una gestión más cómoda del aire acondicionado que seca automáticamente el interior del aire acondicionado cuando lo apaga2)3).

1) La configuración inicial de la limpieza automática requiere el control remoto. Consulte el manual incluido con el producto para obtener más detalles.

2) Si apaga la unidad, el ventilador continúa funcionando durante 30 minutos.

La función está desactivada cuando se envía desde la fábrica.

La función puede cambiar sin previo aviso. Consulte el manual incluido con el producto para obtener más detalles.

3) Según el país/modelo, es posible que no haya función de limpieza automática.