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Aire acondicionado LG On/Off 12,000 BTU 220V

Aire acondicionado LG On/Off 12,000 BTU 220V

O122T1
Vista frontal de Aire acondicionado LG On/Off 12,000 BTU 220V O122T1
Vista frontal con el frente abierto
vista lateral izquierda
Vista lateral izquierda con el frente abierto
Vista lateral derecha
Vista lateral derecha con el frente abierto
Vista lateral izquierda con el frente abierto
Vista lateral izquierda con el frente abierto
Vista lateral derecha
Vista lateral derecha
Vista lateral derecha
Vista lateral derecha con el frente abierto
energia
control
Vista frontal de Aire acondicionado LG On/Off 12,000 BTU 220V O122T1
Vista frontal con el frente abierto
vista lateral izquierda
Vista lateral izquierda con el frente abierto
Vista lateral derecha
Vista lateral derecha con el frente abierto
Vista lateral izquierda con el frente abierto
Vista lateral izquierda con el frente abierto
Vista lateral derecha
Vista lateral derecha
Vista lateral derecha
Vista lateral derecha con el frente abierto
energia
control

Características principales:

  • Enfriamiento rápido
  • Auto swing
  • Temporizador
  • Reinicio automático
  • Dual sensing
  • Gold Fin™
Más

Enfriamiento rápido

Con solo un clic, tendrás una habitación más fresca gracias al modo Jet

Obtén la potencia de enfriamiento rápido que necesitas con un clic.

El aire acondicionado está funcionando en la pared.

Auto swing

Distribuye uniformemente el aire confortable en toda la habitación.

Auto Swing distribuye uniformemente el aire para que sea cómodo en cada rincón de la habitación

El aire acondicionado está funcionando en la pared de la sala de estar con una ventana grande a la izquierda

Smart Diagnosis

El LED inteligente ayuda a obtener respuestas inteligentes

Simplemente llame al servicio de atención al cliente de LG, proporcione el código LED y los ingenieros de servicio le brindarán una solución.

Temporizador de encendido y apagado de 24 horas

Se puede configurar hasta 24 horas de tiempo de funcionamiento, para que su aire acondicionado se encienda y apague cuando lo desee.

Operación de reinicio automático

Si se corta la energía, la unidad reanuda su funcionamiento anterior poco después de que se restablezca la energía.

*La imagen de la pantalla del control remoto puede cambiar sin previo aviso.

Dual Sensing

Doble comodidad alrededor del aire acondicionado y de mí, con detección dual

La detección dual puede detectar la temperatura no solo alrededor de la unidad interior de aire acondicionado, sino también el control remoto para garantizar la configuración de temperatura precisa y óptima que desea.

Aire acondicionado con doble detección

Aire acondicionado sin detección dual

Smart operation

La operación inteligente conoce tus necesidades

Los modos de enfriamiento, ventilador y secado se configuran automáticamente en función de la temperatura real de la habitación simplemente presionando el botón "SMART" en el control remoto.

Icono de modo de enfriamiento

Modo de enfriamiento

Icono de modo de secado

Modo de secado

Icono modo ventilador

Modo ventilador

*La imagen de la pantalla del control remoto puede cambiar sin previo aviso.

Gold Fin dentro de la unidad exterior

Gold Fin™

Recubrimiento anticorrosión de mayor duración

Gold Fin™ garantiza que la superficie sea más resistente a la corrosión y mejora la

durabilidad del intercambiador de calor durante un período mucho más largo.

*Puede variar según el entorno de uso.

*La imagen de arriba es solo para fines ilustrativos.

*Según las pruebas internas con niebla salina, el nivel de protección contra la corrosión de Gold Fin es 3 veces mejor que el de las aletas normales.

(El número de clasificación es 9,8 o superior después de 1500 horas de prueba)

Sleep mode te mantiene cómodo

Experimenta un entorno de descanso cómodo.

Noches tranquilas con luz apagada

Disfruta de un sueño profundo sin la molesta luz del aire acondicionado.

Preguntas más frecuentes

Q.

¿Cuál es la diferencia entre un aire acondicionado inverter y un aire acondicionado no inverter?

 

A.

La diferencia entre los aires acondicionados inverter y los no inverter es el control de la velocidad de funcionamiento del compresor.

Los aires acondicionados no inverter tienen compresores que funcionan a la misma velocidad independientemente de la temperatura interior, apagándose cuando se alcanza la temperatura deseada y encendiéndose de nuevo cuando la temperatura aumenta. Los aires acondicionados inverter funcionan ajustando la velocidad del compresor más rápido a temperaturas más altas y más lento a temperaturas más bajas.

Q.

¿Cómo puedo limpiar y gestionar el aire acondicionado?

 

A.

Para un viento limpio y un rendimiento potente, el filtro debe limpiarse cada dos semanas. Lave el filtro con agua tibia o use un detergente neutro para la suciedad más resistente. Después de lavarlo con agua, seque el filtro a la sombra, lejos de la luz solar directa. Puede usar la función de limpieza automática1) para una gestión más cómoda del aire acondicionado que seca automáticamente el interior del aire acondicionado cuando lo apaga2)3).

1) La configuración inicial de la limpieza automática requiere el control remoto. Consulte el manual incluido con el producto para obtener más detalles.

2) Si apaga la unidad, el ventilador continúa funcionando durante 30 minutos.

La función está desactivada cuando se envía desde la fábrica.

La función puede cambiar sin previo aviso. Consulte el manual incluido con el producto para obtener más detalles.

3) Según el país/modelo, es posible que no haya función de limpieza automática.

Q.

 

¿Cómo puedo ahorrar energía al utilizar el aire acondicionado?

A.

Puede ahorrar energía seleccionando las temperaturas adecuadas para enfriar y calentar y limpiando regularmente los filtros para reducir el desperdicio innecesario de energía.

Se recomienda configurar el aire acondicionado a 25 ℃ para enfriar y a 21 ℃ para calentar.

Q.

 

¿Cómo instalo el aire acondicionado?

 

A.

 

Existen dos tipos principales de aires acondicionados: los split y los sin conductos. Los split requieren una instalación profesional y los sin conductos (de ventana, de pared, portátiles, etc.) no requieren la instalación de conductos, ya que son unidades exteriores integradas. Los split deben ser instalados por un ingeniero profesional, ya que el proceso de instalación requiere perforar las paredes para conectar las unidades exteriores e interiores, y realizar trabajos de cableado eléctrico.

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Todas las especificaciones

PURIFICADOR DE AIRE

  • Pantalla de purificación de aire

    N / A

  • Sensor PM 1.0

    N / A

  • ionizador

    N / A

DESHUMIDIFICACIÓN

  • Deshumidificación

AHORRO DE ENERGÍA

  • Grado energético

    E

  • sensor de radar

    N / A

  • Manejo de consumo

    N / A

  • Ahorro de energía (enfriamiento)

  • Pantalla de energía

    N / A

CONVENIENCIA

  • Reinicio automático

  • Diagnóstico inteligente

    N / A

  • Operación de interruptor forzado

  • ThinQ (Wi-Fi)

    N / A

  • Ruido bajo

    N / A

  • Reserva On/Off (24 horas)

  • Control remoto

  • Reserva

  • Temporizador+

    N / A

  • Modo sueño profundo

    N / A

  • Modo de ventilador

FILTRAR

  • Filtro de polvo fino

    N / A

  • Filtro micropolvo

    N / A

DISEÑO

  • Color (Cuerpo)

    Blanco

  • Pantalla

    88 oculto

HIGIENE

  • Limpieza automática

  • Limpieza de intercambiador de calor

    N / A

  • UV Nano

    N / A

CÓDIGO DE BARRAS

  • Código de Barras

    8806096801352

ENFRIAMIENTO

  • Enfriamiento de energía

  • Control de dirección del flujo de aire (arriba y abajo)

  • Velocidad del ventilador

    5 pasos

  • Modo de rapido enfriamiento

  • Aire Confort

    N / A

  • Control de dirección del flujo de aire (izquierda y derecha)

    MANUAL

  • AI Air

    N / A

GENERAL

  • Peso de la unidad interior (kg)

    8,2

  • Presión Sonora (Enfriamiento) SA/A/M/B/SB (dB(A))

    45 / 42 / 37 / 35 / 33

  • Tipo de refrigerante

    R32

  • Volataje nominal de entrada (V, Hz)

    230, 60

  • tipo de producto II

    On/Off

  • tipo de producto

    Montado en la pared

  • Peso de la unidad exterior (kg)

    25,7

  • Dimensiones de la unidad exterior_WxHxD(mm)

    787x290x498

  • Dimensiones de la unidad interior_WxHxD(mm)

    781x274x197

  • tipo de HVAC

    Solo Frio

  • Consumo de energía de enfriamiento Nominal/Min (W)

    1 099

  • Capacidad de Enfriamiento Nominal (BTU/h)

    12 000

FUNCIÓN B2B DE RAC

  • Contacto seco

    N / A

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