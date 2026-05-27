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Aire acondicionado LG ARTCOOL™ AI 12.000 BTU - 220V - LG ThinQ
Enfriamiento con tecnología de IA, diseño elegante
Diseño artístico premium
AI Air
DUAL Vane
Limpieza Total
Con un impactante acabado tipo espejo en vidrio negro, se convierte en una pieza central de diseño que aporta sofisticación y estilo a tu espacio.
Acabado en vidrio negro tipo espejo.
Una pieza moderna que realza tu espacio.
El elegante acabado en vidrio negro tipo espejo aporta elegancia moderna y sofisticación a cualquier espacio.
AI Air
Experimenta una climatización inteligente con IA.
AI Air1) rastrea tu ubicación, verifica la temperatura y ajusta el flujo de aire para garantizar un ambiente confortable para ti.
Soft Air
Brisa suave ajustada a tus necesidades.
Soft Air2) cambia a un flujo de aire indirecto cuando se alcanza tu temperatura ideal, manteniéndote cómodo y sin exceso de frío.
DUAL Vane
Dirección ideal del flujo, confort en cualquier temperatura.
La función **Dual Vane** distribuye el flujo de aire hacia arriba o hacia abajo, más lejos y más rápido3), para un confort ideal en cualquier estación.
Flujos de aire de mayor alcance.
El aire frío llega hasta ti incluso desde el otro lado de la habitación gracias a un alcance de 22 m, 22% mayor4) que el de nuestros modelos anteriores.
Control de humedad confortable
Disfruta un ambiente acogedor con una humedad confortable.
Ni demasiado húmedo ni demasiado seco: un aire justo en su punto. Comfort Humidity Control5) ayuda a mantener un nivel de humedad confortable según la temperatura que prefieras.
Limpieza Total
AI Air te brinda tranquilidad con autolimpieza.
El mantenimiento sin esfuerzo está a solo un toque de distancia con LG ThinQ9), llegando incluso a esas áreas de difícil acceso.
Auto Clean+
Seca automáticamente el intercambiador de calor después de su uso.
Auto Clean+10) se activa después de su uso, impulsando aire para eliminar la humedad. Funciona hasta por 20 minutos, ajustando el volumen para un secado más rápido o una operación más silenciosa.
Limpieza por congelación
Mantén fáciles de limpiar las áreas de difícil acceso.
La limpieza por congelación11) facilita la limpieza interna de tu aire acondicionado. El hielo descongelado ayuda a eliminar contaminantes y suciedad, reduciendo bacterias nocivas para un ambiente más fresco en tu hogar.
Cuidado inteligente del aire.
La vida inteligente comienza con LG ThinQ™.
Controla tu aire acondicionado y recibe las alertas más recientes a través de la práctica aplicación LG ThinQ™ 14).
Control sencillo con asistente de voz
Indícale a tu altavoz con IA lo que necesitas. Solo di “Encender” o “Apagar”; tu asistente de voz lo escuchará y el aire acondicionado responderá.
Conéctate y controla desde cualquier lugar
LG ThinQ™ te permite conectarte con tu aire acondicionado como nunca antes. Enciéndelo fácilmente con solo un toque.
Mantenimiento eficiente del producto
LG ThinQ™ supervisa tu aire acondicionado, ayudándote a monitorear el consumo de energía y gestionar el mantenimiento diario de forma práctica.
Control sencillo con asistente de voz
Indícale a tu altavoz con IA lo que necesitas. Solo di “Encender” o “Apagar”; tu asistente de voz lo escuchará y el aire acondicionado responderá.
Conéctate y controla desde cualquier lugar
LG ThinQ™ te permite conectarte con tu aire acondicionado como nunca antes. Enciéndelo fácilmente con solo un toque.
Mantenimiento eficiente del producto
LG ThinQ™ supervisa tu aire acondicionado, ayudándote a monitorear el consumo de energía y gestionar el mantenimiento diario de forma práctica.
*Las imágenes y videos anteriores han sido ambientados y creados con fines ilustrativos para facilitar la comprensión. Pueden presentarse variaciones según el entorno real de instalación del producto.
1) AI Air
- AI Air puede operarse mediante el control remoto o a través de LG ThinQ.
- Durante el uso de AI Air, la velocidad del ventilador y la dirección del flujo de aire se ajustan automáticamente según la situación; además, la función se desactiva cuando se modifica la dirección del flujo de aire.
- Antes de utilizar AI Air, se recomienda tomar una fotografía del espacio con LG ThinQ o configurar la ubicación del aire acondicionado y del ocupante de la habitación.
2) Soft Air
- En el modo Soft Air, la salida de aire inferior se cierra y la salida de aire frontal proporciona un flujo de aire indirecto.
- Esta función solo está disponible en los modos Cool / Fan / AI Air.
- Cuando el equipo opera en modo AI Air, la función Soft Air se activa automáticamente según las condiciones del ambiente.
- Para usar la función Soft Air de manera independiente, puede activarse manualmente mediante el control remoto o LG ThinQ.
- La temperatura del flujo de aire solo puede configurarse en LG ThinQ cuando se utiliza únicamente el modo Soft Air, no durante el modo AI Air.
- Cuando se utiliza únicamente el modo Soft Air, la temperatura mínima configurable en la habitación es de 24 °C.
3) DUAL Vane
- Fecha: 2023.10.
- Condiciones de prueba: cámara de ensayo en entorno residencial para aire acondicionado LG, 20,9 m² / 50,1 m³, Jet Mode, DB interior (33 ± 0,3) °C / HR (60 ± 5)%, DB exterior (35 ± 0,3) °C / HR (50 ± 5)%, ajuste de 18 °C en modo enfriamiento; DB interior (12 ± 0,3) °C / HR (60 ± 5)%, DB exterior (7 ± 0,3) °C / HR (87 ± 5)%, ajuste de 30 °C en modo calefacción.
- Método de prueba: medición del tiempo requerido para disminuir 5 °C (en enfriamiento) o aumentar 5 °C (en calefacción) a partir de la temperatura promedio inicial de la habitación.
Modelo evaluado: S3-M12KL2MB (plataforma anterior de LG – aleta simple), S3-M121L1C0 (LG DUALCOOL AI – DUAL Vane).
- Resultado de la prueba: la nueva plataforma de LG (DUAL Vane) ofrece hasta 23% más rapidez en modo enfriamiento y 6% más rapidez en modo calefacción en comparación con la plataforma anterior de LG (aleta simple), con base en las condiciones de prueba establecidas.
- El resultado de desempeño puede variar según las condiciones reales de uso.
4) 22% más alcance
- Fecha: 2024.12. Resultados de medición obtenidos en el Centro de I+D de aire acondicionado de LG.
Condiciones de prueba: altura de instalación del producto de 2,0 m, flujo de aire en modo ventilador, ángulo de aleta P1.
- Método de prueba: utilizando una sonda de medición de flujo de aire, se realizaron mediciones en intervalos de 0,2 m, desde 0,1 m hasta 1,7 m de altura. La distancia máxima de alcance del flujo de aire se determinó midiendo la velocidad del aire durante 180 segundos en cada punto; se consideró que el flujo había alcanzado dicho punto si la velocidad superaba los 0,25 m/s durante más del 50% del tiempo.
- Modelo evaluado: S3-Q24121D0 (nueva plataforma LG – DUAL Vane).
- Resultado de la prueba: bajo las condiciones de prueba propuestas, se confirmó que la distancia máxima de alcance del flujo de aire supera los 22 m.
- El alcance del flujo de aire de la plataforma anterior de LG con aleta simple (S3-W18KL33A) es de hasta 18 m.
- El resultado de desempeño puede variar según las condiciones reales de uso.
5) Comfort Humidity Control
- El flujo de aire cambia automáticamente según el entorno de operación.
- Esta función puede utilizarse mediante el control remoto o LG ThinQ.
- Esta función solo permite configurar la temperatura deseada; la humedad se controla automáticamente.
6) Sleep Timer+
- Sleep Timer+ ajusta automáticamente la temperatura al analizar tus patrones de uso mientras el equipo opera en modo sueño.
- Para utilizar la función Sleep Timer+, es necesario realizar la configuración inicial a través de LG ThinQ.
- Sleep Timer+ solo puede utilizarse en modo enfriamiento.
- La intensidad del flujo de aire se configura automáticamente mediante el análisis de los patrones de uso y puede ajustarse desde LG ThinQ.
- El rango de temperatura configurable de Sleep Timer+ es de 22 a 28 °C.
7) kW Manager
- La función “kW Manager” está disponible en todos los modos de operación, incluidos enfriamiento, deshumidificación, modo sueño e incluso Jet Mode, excepto en modo calefacción.
- Durante el período configurado, se monitorea el consumo eléctrico acumulado y se ejecuta una operación de limitación de desempeño (consumo de energía) durante el tiempo restante.
- Si el consumo eléctrico acumulado aumenta debido a un exceso en el tiempo de uso diario, la energía restante se recalcula para cada día de operación del producto.
- Esta función solo puede utilizarse a través de LG ThinQ.
- Si el consumo eléctrico acumulado dentro del período configurado supera el valor objetivo, la función se desactiva y el equipo cambia al modo de operación general, con una notificación a través de LG ThinQ.
8) Window Open Detection
- Esta función opera con base en el sensor de temperatura, detectando cambios bruscos en la temperatura ambiente en un corto período de tiempo (cuando se detecta un aumento de 1,5 °C o una disminución de 2,5 °C en un lapso de 5 minutos).
- La configuración inicial viene desactivada de fábrica. Esta función solo puede configurarse a través de LG ThinQ.
- Window Open Detection está disponible únicamente en los modos enfriamiento y calefacción.
- El tiempo de operación predeterminado del modo de ahorro de energía es de 10 minutos y puede configurarse hasta 60 minutos mediante LG ThinQ.
9) Limpieza Total
Limpieza Total solo puede operarse a través de LG ThinQ.
La función All Cleaning se ejecuta secuencialmente mediante los procesos de generación de agua condensada, Freeze Cleaning y Auto Clean+, con el fin de limpiar el interior del intercambiador de calor.
En los modelos con función UV, el LED UV se activará durante la operación de All Cleaning.
La función puede desactivarse al detener la operación o al cambiar los modos o configuraciones mediante el control remoto.
El tiempo de operación de la función All Cleaning puede variar según las condiciones ambientales y de uso.
10) Auto Clean+
- Auto Clean+ inicia automáticamente la función de secado al finalizar la operación de enfriamiento, y esto se indica mediante el residuo remanente en el producto.
- Auto Clean+ puede operar automáticamente en modo ventilador durante hasta 20 minutos, según el patrón de uso de la operación de enfriamiento anterior, para ayudar a eliminar la humedad del intercambiador de calor.
- La condición de secado interno puede variar según las condiciones de temperatura y humedad del aire interior.
- Puedes seleccionar la intensidad del flujo de aire a través de LG ThinQ para ajustar el caudal de aire y el tiempo de secado.
- Auto Clean+ viene activado desde el despacho del producto y puede utilizarse sin configuraciones adicionales.
11) Limpieza por congelación
- TÜV Rheinland Korea confirmó que el modo Limpieza por congelación del evaporador en los aires acondicionados LG presenta desempeño en la reducción de bacterias, con base en los resultados obtenidos bajo las condiciones de prueba propuestas. N.º de informe: KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230H9, KR237102, KR235J9N, KR23OGEG.
- Este resultado de prueba obtuvo, a través de un laboratorio reconocido internacionalmente, un reporte que confirma una tasa de reducción de hasta el 99,0% de Pseudomonas aeruginosa, la cual puede variar según el entorno real de uso.
- Entidad de prueba: TÜV Rheinland.
- Período de prueba: 2023.04 ~ 2023.05.
- Modelos evaluados: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK).
- Bacteria evaluada: se confirmó una tasa de reducción de hasta el 99,0% de Pseudomonas aeruginosa.
- Esta función solo puede operarse a través de LG ThinQ.
- Dependiendo del entorno, el tiempo de operación del modo Limpieza por congelación puede ser de hasta 65 minutos.
12) Plasmaster™ Ionizer++
- TÜV Rheinland verificó que Plasmaster™ Ionizer++ elimina hasta el 99,9% de las bacterias adheridas (Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa) en una sala de prueba de 30 m³. El modelo evaluado fue SW09BAJWAN. La prueba no midió la eficiencia de eliminación de bacterias dentro del aire acondicionado, y dicha eficiencia puede variar según las condiciones reales de uso.
- Intertek verificó que Plasmaster™ Ionizer++ elimina hasta el 99,9% de las bacterias adheridas (Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa) en una sala de prueba de 30 m³. - El modelo evaluado fue SW09BAJWAN. La prueba no midió la eficiencia de eliminación de bacterias dentro del aire acondicionado, y dicha eficiencia puede variar según las condiciones reales de uso.
13) Allergy Filter
- El filtro antialérgico, verificado por BAF, elimina las sustancias causantes de alergias suspendidas en el aire, como los ácaros del polvo doméstico.
[Certificación BAF]
- Entidad certificadora: BAF, British Allergy Foundation (Allergy UK)
- Categoría de certificación: para la reducción de la exposición a alérgenos de ácaros del polvo doméstico
- Desencadenantes: hongos, ácaros del polvo doméstico y moho
- N.º de licencia: 397
- Vigencia: hasta el 31 de diciembre de 2026
14) LG ThinQ
- LG SmartThinQ ahora se denomina LG ThinQ.
- Las funciones inteligentes y los productos compatibles con asistente de voz pueden variar según el país y el modelo. Verifica la disponibilidad del servicio con tu distribuidor local o con LG.
- Google y Google Home son marcas comerciales de Google LLC.
- Amazon, Alexa, Echo y todos los logotipos y elementos gráficos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales.
- El dispositivo de altavoz inteligente con control por voz no está incluido.
Preguntas más frecuentes
Q.
¿Cuál es la configuración de temperatura adecuada para mi aire acondicionado?
A.
Cuando enciendas el aire acondicionado por primera vez, configúralo a una temperatura baja y usa un ajuste de viento fuerte para reducir rápidamente la temperatura de la habitación. Una vez que la habitación se haya enfriado lo suficiente, 25 °C es la temperatura óptima para mantener un ambiente fresco y ahorrar energía.
La tecnología DUAL Inverter Compressor™ permite un 40%1)un enfriamiento un 40% más rápido y ahorra hasta un 70%2) más energía que los modelos convencionales.
1)Verificado por TÜV: Los aires acondicionados inverter de LG (US-Q242K*) enfrían hasta un 40% más rápido que los aires acondicionados LG convencionales (TS-H2465DAO)
*Temperatura inicial (Exterior 35°C, Interior 33°C), Temperatura de ajuste (26°C)..
2Verificado por TÜV: Los aires acondicionados inverter de LG (US-Q242K*) ahorran hasta un 70% más de energía que los aires acondicionados LG sin inverter (TS-H2465DAO).
*Temperatura inicial (Exterior 35°C, Interior 33°C), Temperatura de ajuste (26°C), Tiempo de prueba (8 horas).
Q.
¿Cuál es la diferencia entre un aire acondicionado inverter y un aire acondicionado convencional?
A.
Los aires acondicionados inverter funcionan de manera más eficiente que los aires acondicionados convencionales.
Los aires acondicionados convencionales tienen compresores que funcionan a la misma velocidad independientemente de la temperatura interior, apagándose cuando se alcanza la temperatura deseada y encendiéndose nuevamente cuando la temperatura sube.
Los aires acondicionados inverter funcionan ajustando la velocidad del compresor, siendo más rápida a temperaturas más altas y más lenta a temperaturas más bajas, lo que significa que ahorran más energía que los aires acondicionados sin inverter y permiten un enfriamiento más rápido y un funcionamiento más silencioso.
Q.
Cómo puedo limpiar y mantener el aire acondicionado?
A.
Para un aire limpio y un rendimiento óptimo, el filtro debe limpiarse cada dos semanas. Lava el Pre-Filtro con agua tibia o usa un detergente neutro para la suciedad más resistente. Después de lavarlo con agua, seca el Pre-Filtro a la sombra, lejos de la luz solar directa. Limpia el filtro opcional (filtro de polvo ultrafino, filtro de polvo fino, filtro contra alergias, etc.) con una aspiradora o un cepillo suave, pero no lo limpies con agua. Puedes usar Auto Clean+.1) función para una gestión más conveniente del aire acondicionado que seca automáticamente el interior del AC cuando lo apagas.2).
1)La configuración inicial de Auto Clean+ requiere la aplicación ThinQ o el control remoto. Consulta el manual incluido con el producto para más detalles.
2)Cuando el producto se apaga, establece automáticamente un tiempo de secado adecuado según las condiciones de funcionamiento. El tiempo de secado puede ser de hasta 30 minutos y puede variar según el producto. La función viene desactivada cuando se envía desde la fábrica. La función puede cambiar sin previo aviso. Consulta el manual incluido con el producto para más detalles.
Q.
¿Cómo puedo reducir la factura de electricidad mientras uso el aire acondicionado?
A.
Puedes ahorrar energía seleccionando temperaturas apropiadas al enfriar, y limpiando regularmente los filtros para reducir el desperdicio innecesario de energía. Se recomienda configurar el aire acondicionado a 25°C para enfriar. Además, usar la función kW Manager de los aires acondicionados LG te ayuda a utilizar la cantidad de energía deseada. Para usar la función kW Manager, se requiere una conexión a ThinQ, y solo está disponible en los modelos que soportan esta función. Consulta el manual incluido con el producto para más detalles.
Q.
¿Cómo instalo el aire acondicionado?
A.
Entre los diferentes tipos de aires acondicionados, un ingeniero profesional debe instalar los aires acondicionados tipo Split, ya que el proceso de instalación requiere perforar las paredes para conectar las unidades exterior e interior, y realizar trabajos de cableado eléctrico.
Q.
¿Pueden los aires acondicionados LG proporcionar calefacción además de enfriamiento?
A.
Los aires acondicionados LG tienen funciones tanto de enfriamiento como de calefacción, por lo que se pueden usar durante todo el año. Los aires acondicionados LG utilizan tecnología de bomba de calor para proporcionar calefacción eficiente.
Q.
¿Qué tan silencioso es el aire acondicionado?
A.
Gracias a la tecnología DUAL Inverter Compressor™ de LG, los aires acondicionados inverter son generalmente silenciosos. Los modelos equipados con la tecnología DUAL Inverter Compressor™ de LG optimizan el ruido de funcionamiento para mantener un ambiente tranquilo. Los niveles de ruido pueden variar según cada modelo, por lo que se recomienda revisar las especificaciones de ruido de cada modelo antes de comprar. En general, los aires acondicionados inverter funcionan más silenciosamente que los aires acondicionados sin inverter.
Q.
¿Cuáles son los beneficios de un doble aleta?
A.
Proporcionando comodidad ideal en cualquier temporada, las aletas dobles dispersan el flujo de aire tanto hacia arriba como hacia abajo, alcanzando más lejos y más rápido. Con la tecnología biomimética, las aletas dobles ajustables en 6 niveles de ángulo ofrecen un control del flujo de aire a medida al alcance de tu mano. El flujo de aire fuerte se puede dirigir tanto desde las aletas frontales como desde las inferiores. Las aletas dobles pueden enviar aire frío hacia arriba para un enfriamiento hasta un 23% más rápido sin sensación de corriente de aire.
*Fecha 2023.10.
*Condiciones de la prueba: Cámara de pruebas del ambiente del hogar con aire acondicionado LG, 20.9㎡ / 50.1㎥, Modo Jet, Temperatura interior DB (33±0.3)℃ / HR (60±5)%, Temperatura exterior DB (35±0.3)℃ / HR (50±5)% con ajuste de 18℃ en modo de enfriamiento, Temperatura interior DB (12±0.3)℃ / HR (60±5)%, Temperatura exterior DB (7±0.3)℃ / HR (87±5)%.
*Método de prueba: Medir el tiempo necesario para reducir 5℃ (para enfriamiento), desde la temperatura promedio inicial de la habitación.
*Modelo de prueba: S3-M12KL2MB (plataforma anterior de LG - aleta simple), S3-M121L1C0 (nueva plataforma de LG - Doble aleta)
*Resultado de la prueba: La nueva plataforma de LG (Dual VANE) es hasta un 23% más rápida en modo de enfriamiento y un 6% más rápida en modo de calefacción que la plataforma anterior de LG (aleta simple), según las condiciones de prueba..
*El resultado del rendimiento puede variar según las condiciones de uso reales.
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