Aire acondicionado LG ARTCOOL™ AI 24.000 BTU - 220V - LG ThinQ

*Las imágenes y videos anteriores han sido ambientados y creados con fines ilustrativos para facilitar la comprensión. Pueden presentarse variaciones según el entorno real de instalación del producto.

1) AI Air

- AI Air puede operarse mediante el control remoto o a través de LG ThinQ.

- Durante el uso de AI Air, la velocidad del ventilador y la dirección del flujo de aire se ajustan automáticamente según la situación; además, la función se desactiva cuando se modifica la dirección del flujo de aire.

- Antes de utilizar AI Air, se recomienda tomar una fotografía del espacio con LG ThinQ o configurar la ubicación del aire acondicionado y del ocupante de la habitación.

2) Soft Air

- En el modo Soft Air, la salida de aire inferior se cierra y la salida de aire frontal proporciona un flujo de aire indirecto.

- Esta función solo está disponible en los modos Cool / Fan / AI Air.

- Cuando el equipo opera en modo AI Air, la función Soft Air se activa automáticamente según las condiciones del ambiente.

- Para usar la función Soft Air de manera independiente, puede activarse manualmente mediante el control remoto o LG ThinQ.

- La temperatura del flujo de aire solo puede configurarse en LG ThinQ cuando se utiliza únicamente el modo Soft Air, no durante el modo AI Air.

- Cuando se utiliza únicamente el modo Soft Air, la temperatura mínima configurable en la habitación es de 24 °C.

3) DUAL Vane

- Fecha: 2023.10.

- Condiciones de prueba: cámara de ensayo en entorno residencial para aire acondicionado LG, 20,9 m² / 50,1 m³, Jet Mode, DB interior (33 ± 0,3) °C / HR (60 ± 5)%, DB exterior (35 ± 0,3) °C / HR (50 ± 5)%, ajuste de 18 °C en modo enfriamiento; DB interior (12 ± 0,3) °C / HR (60 ± 5)%, DB exterior (7 ± 0,3) °C / HR (87 ± 5)%, ajuste de 30 °C en modo calefacción.

- Método de prueba: medición del tiempo requerido para disminuir 5 °C (en enfriamiento) o aumentar 5 °C (en calefacción) a partir de la temperatura promedio inicial de la habitación.

Modelo evaluado: S3-M12KL2MB (plataforma anterior de LG – aleta simple), S3-M121L1C0 (LG DUALCOOL AI – DUAL Vane).

- Resultado de la prueba: la nueva plataforma de LG (DUAL Vane) ofrece hasta 23% más rapidez en modo enfriamiento y 6% más rapidez en modo calefacción en comparación con la plataforma anterior de LG (aleta simple), con base en las condiciones de prueba establecidas.

- El resultado de desempeño puede variar según las condiciones reales de uso.

4) 22% más alcance

- Fecha: 2024.12. Resultados de medición obtenidos en el Centro de I+D de aire acondicionado de LG.

Condiciones de prueba: altura de instalación del producto de 2,0 m, flujo de aire en modo ventilador, ángulo de aleta P1.

- Método de prueba: utilizando una sonda de medición de flujo de aire, se realizaron mediciones en intervalos de 0,2 m, desde 0,1 m hasta 1,7 m de altura. La distancia máxima de alcance del flujo de aire se determinó midiendo la velocidad del aire durante 180 segundos en cada punto; se consideró que el flujo había alcanzado dicho punto si la velocidad superaba los 0,25 m/s durante más del 50% del tiempo.

- Modelo evaluado: S3-Q24121D0 (nueva plataforma LG – DUAL Vane).

- Resultado de la prueba: bajo las condiciones de prueba propuestas, se confirmó que la distancia máxima de alcance del flujo de aire supera los 22 m.

- El alcance del flujo de aire de la plataforma anterior de LG con aleta simple (S3-W18KL33A) es de hasta 18 m.

- El resultado de desempeño puede variar según las condiciones reales de uso.

5) Comfort Humidity Control

- El flujo de aire cambia automáticamente según el entorno de operación.

- Esta función puede utilizarse mediante el control remoto o LG ThinQ.

- Esta función solo permite configurar la temperatura deseada; la humedad se controla automáticamente.

6) Sleep Timer+

- Sleep Timer+ ajusta automáticamente la temperatura al analizar tus patrones de uso mientras el equipo opera en modo sueño.

- Para utilizar la función Sleep Timer+, es necesario realizar la configuración inicial a través de LG ThinQ.

- Sleep Timer+ solo puede utilizarse en modo enfriamiento.

- La intensidad del flujo de aire se configura automáticamente mediante el análisis de los patrones de uso y puede ajustarse desde LG ThinQ.

- El rango de temperatura configurable de Sleep Timer+ es de 22 a 28 °C.

7) kW Manager

- La función “kW Manager” está disponible en todos los modos de operación, incluidos enfriamiento, deshumidificación, modo sueño e incluso Jet Mode, excepto en modo calefacción.

- Durante el período configurado, se monitorea el consumo eléctrico acumulado y se ejecuta una operación de limitación de desempeño (consumo de energía) durante el tiempo restante.

- Si el consumo eléctrico acumulado aumenta debido a un exceso en el tiempo de uso diario, la energía restante se recalcula para cada día de operación del producto.

- Esta función solo puede utilizarse a través de LG ThinQ.

- Si el consumo eléctrico acumulado dentro del período configurado supera el valor objetivo, la función se desactiva y el equipo cambia al modo de operación general, con una notificación a través de LG ThinQ.

8) Window Open Detection

- Esta función opera con base en el sensor de temperatura, detectando cambios bruscos en la temperatura ambiente en un corto período de tiempo (cuando se detecta un aumento de 1,5 °C o una disminución de 2,5 °C en un lapso de 5 minutos).

- La configuración inicial viene desactivada de fábrica. Esta función solo puede configurarse a través de LG ThinQ.

- Window Open Detection está disponible únicamente en los modos enfriamiento y calefacción.

- El tiempo de operación predeterminado del modo de ahorro de energía es de 10 minutos y puede configurarse hasta 60 minutos mediante LG ThinQ.

9) Limpieza Total

Limpieza Total solo puede operarse a través de LG ThinQ.

La función All Cleaning se ejecuta secuencialmente mediante los procesos de generación de agua condensada, Freeze Cleaning y Auto Clean+, con el fin de limpiar el interior del intercambiador de calor.

En los modelos con función UV, el LED UV se activará durante la operación de All Cleaning.

La función puede desactivarse al detener la operación o al cambiar los modos o configuraciones mediante el control remoto.

El tiempo de operación de la función All Cleaning puede variar según las condiciones ambientales y de uso.

10) Auto Clean+

- Auto Clean+ inicia automáticamente la función de secado al finalizar la operación de enfriamiento, y esto se indica mediante el residuo remanente en el producto.

- Auto Clean+ puede operar automáticamente en modo ventilador durante hasta 20 minutos, según el patrón de uso de la operación de enfriamiento anterior, para ayudar a eliminar la humedad del intercambiador de calor.

- La condición de secado interno puede variar según las condiciones de temperatura y humedad del aire interior.

- Puedes seleccionar la intensidad del flujo de aire a través de LG ThinQ para ajustar el caudal de aire y el tiempo de secado.

- Auto Clean+ viene activado desde el despacho del producto y puede utilizarse sin configuraciones adicionales.

11) Limpieza por congelación

- TÜV Rheinland Korea confirmó que el modo Limpieza por congelación del evaporador en los aires acondicionados LG presenta desempeño en la reducción de bacterias, con base en los resultados obtenidos bajo las condiciones de prueba propuestas. N.º de informe: KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230H9, KR237102, KR235J9N, KR23OGEG.

- Este resultado de prueba obtuvo, a través de un laboratorio reconocido internacionalmente, un reporte que confirma una tasa de reducción de hasta el 99,0% de Pseudomonas aeruginosa, la cual puede variar según el entorno real de uso.

- Entidad de prueba: TÜV Rheinland.

- Período de prueba: 2023.04 ~ 2023.05.

- Modelos evaluados: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK).

- Bacteria evaluada: se confirmó una tasa de reducción de hasta el 99,0% de Pseudomonas aeruginosa.

- Esta función solo puede operarse a través de LG ThinQ.

- Dependiendo del entorno, el tiempo de operación del modo Limpieza por congelación puede ser de hasta 65 minutos.

12) Plasmaster™ Ionizer++

- TÜV Rheinland verificó que Plasmaster™ Ionizer++ elimina hasta el 99,9% de las bacterias adheridas (Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa) en una sala de prueba de 30 m³. El modelo evaluado fue SW09BAJWAN. La prueba no midió la eficiencia de eliminación de bacterias dentro del aire acondicionado, y dicha eficiencia puede variar según las condiciones reales de uso.

- Intertek verificó que Plasmaster™ Ionizer++ elimina hasta el 99,9% de las bacterias adheridas (Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa) en una sala de prueba de 30 m³. - El modelo evaluado fue SW09BAJWAN. La prueba no midió la eficiencia de eliminación de bacterias dentro del aire acondicionado, y dicha eficiencia puede variar según las condiciones reales de uso.

13) Allergy Filter

- El filtro antialérgico, verificado por BAF, elimina las sustancias causantes de alergias suspendidas en el aire, como los ácaros del polvo doméstico.

[Certificación BAF]

- Entidad certificadora: BAF, British Allergy Foundation (Allergy UK)

- Categoría de certificación: para la reducción de la exposición a alérgenos de ácaros del polvo doméstico

- Desencadenantes: hongos, ácaros del polvo doméstico y moho

- N.º de licencia: 397

- Vigencia: hasta el 31 de diciembre de 2026

14) LG ThinQ

- LG SmartThinQ ahora se denomina LG ThinQ.

- Las funciones inteligentes y los productos compatibles con asistente de voz pueden variar según el país y el modelo. Verifica la disponibilidad del servicio con tu distribuidor local o con LG.

- Google y Google Home son marcas comerciales de Google LLC.

- Amazon, Alexa, Echo y todos los logotipos y elementos gráficos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales.

- El dispositivo de altavoz inteligente con control por voz no está incluido.