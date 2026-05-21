Los niveles de ruido de los equipos HVAC ya no son un aspecto “deseable” opcional: impactan el confort, el cumplimiento normativo y la credibilidad de la marca. Tanto en Estados Unidos como en Europa, las regulaciones establecen ahora límites claros para instalaciones residenciales, y los fabricantes de HVAC están respondiendo con innovaciones en diseño silencioso.

En este artículo, exploramos los marcos regulatorios en Estados Unidos y Europa, y luego mostramos cómo las bombas de calor y los sistemas de aire acondicionado de LG están diseñados para cumplir —e incluso superar— estas exigencias.

Límites de ruido para HVAC residencial en Estados Unidos: principales referencias de las ordenanzas municipales

En Estados Unidos, la regulación federal sobre el ruido de los sistemas HVAC es limitada; la mayoría de su aplicación se realiza a nivel estatal o municipal. Estas normativas se basan en el Nivel de Presión Sonora (SPL), que mide qué tan fuerte se percibe el sonido en el punto de recepción. Por ejemplo, en Seattle, el límite de nivel sonoro exterior para equipos en una propiedad receptora con zonificación residencial es de 45 dB(A) SPL entre las 10 p. m. y las 7 a. m. en días laborables (y hasta las 9 a. m. los fines de semana y días festivos).

Fuente: https://www.seattle.fev/documents/Departments/SDCI/Codes/2023ResidentialMechanicalSoundLevelCompliance.pdf

Durante el día, los límites de ruido para una fuente residencial hacia un receptor residencial son de 55 dB(A) SPL—equivalente aproximadamente a una conversación normal a 1 metro—mientras que 45 dB(A) corresponden a un entorno similar al de una biblioteca silenciosa.

45 dB(A) ≈ biblioteca silenciosa por la noche (límite típico residencial nocturno)

• 55 dB(A) ≈ nivel de conversación normal (límite diurno en la mayoría de las ciudades)

Estos límites fomentan el uso de sistemas más silenciosos, una mejor aislación en el montaje y la ubicación estratégica de las unidades exteriores para reducir las molestias.

Requisitos de Ecodiseño en Europa sobre potencia sonora para sistemas de aire acondicionado y bombas de calor