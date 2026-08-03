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Serie LT340H

Serie LT340H

Serie LT340H

32LT340H
LG Serie LT340H, 32LT340H
LG Serie LT340H, 32LT340H
LG Serie LT340H, 32LT340H
LG Serie LT340H, 32LT340H
LG Serie LT340H, 32LT340H
LG Serie LT340H, 32LT340H
LG Serie LT340H, 32LT340H
LG Serie LT340H, 32LT340H
LG Serie LT340H, 32LT340H
LG Serie LT340H, 32LT340H
LG Serie LT340H, 32LT340H
LG Serie LT340H, 32LT340H
LG Serie LT340H, 32LT340H
LG Serie LT340H, 32LT340H
LG Serie LT340H, 32LT340H
LG Serie LT340H, 32LT340H
LG Serie LT340H, 32LT340H
LG Serie LT340H, 32LT340H
LG Serie LT340H, 32LT340H
LG Serie LT340H, 32LT340H

Características principales:

  • Menú rápido
  • Modo hotel
  • Modo bloqueo
  • Pantalla / Video de bienvenida
Más

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

  • Categoría

    Commercial lite

DISEÑO

  • Nombre de la herramienta

    LJ61

  • Tipo de soporte

    2 polos

PANTALLA

  • Tamaño (pulgadas)

    32

  • Resolución

    Full HD (1,920 x 1,080)

  • Brillo (típ.)

    240 nit

AUDIO (SONIDO)

  • Altavoz (salida de audio)

    10W

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

  • Digital

    DVB-T2

  • Analógico (NTSC/SECAM/PAL)

    NTSC

SOLUCIÓN PARA HOTELERÍA

  • Quick Menu (Customizable Portal)

FUNCIÓN INTELIGENTE

  • versión webOS

    NO (no inteligente)

FUNCIÓN DE HOSPITALIDAD

  • USB Cloning

  • Diagnóstico

    SÍ (Self Diagnostics(USB))

  • HTNG-CEC (Versión)

    SÍ (1.4)

  • Enlace simple (HDMI-CEC) (Versión)

    SÍ (1.4)

  • Salida de infrarrojos

    Sí (RS-232C)

  • Código IR múltiple

  • Modo Hotel/PDM/Menú Instalador

  • Vídeo de bienvenida

  • Pantalla de bienvenida (imagen de bienvenida)

  • Insertar imagen

  • Salida de altavoz externo / Salida de línea

    Sí (Salida de altavoz externo)

  • USB Reproducción automática/reproducción+

    SÍ (reproducción automática USB)

  • Lock mode

    Sí (limitado)

  • Compatibilidad con RJP (Remote Jack Pack)

  • Modo de ahorro de energía

FUNCIÓN VERTICAL (CORPORATIVO/MINORISTA)

  • DPM (gestión de energía digital)

  • programador de tiempo

  • Temporizador de sincronización NTP

CONECTIVIDADES

  • HDMI In

    SÍ (2ea)

  • USB (versión)

    SÍ (1ea / 2.0)

  • RF In

    SÍ (2ea)

  • AV In

  • Componente en (Y, Pb, Pr-Video)

  • Entrada RGB (D-sub de 15 pines) - PC

  • Salida de audio digital (óptica)

  • Entrada de audio de la computadora

  • Salida de altavoz externo (conector telefónico de 3,5 mm)

  • RS-232C (D-Sub de 9 pines/conector telefónico)

    SÍ (D-Sub 9pin)

MECÁNICO

  • Compatible con VESA

    200 x 200 mm

  • Cerradura Kensington

DIMENSIONES/PESO

  • Dimensión con soporte (An.xAlt.xProf.)

    739 x 472 x 168 mm

  • Dimensión sin soporte (An.xAlt.xProf.)

    739 x 441 x 84 mm

  • Dimensión en envío (ancho x alto x profundidad)

    812 x 510 x 142 mm

  • Ancho del bisel (L/R/U/B, en el bisel)

    20.7/20.7/20.6/23.4 mm

  • Ancho del bisel (L/R/U/B, sin bisel)

    18.8/18.8/18.8/21.6 mm

  • Peso con soporte

    4.9 kg

  • Peso sin soporte

    4.85 kg

  • Peso en envío

    6.1 kg

ESPECIFICACIONES DE POTENCIA

  • Fuente de alimentación (voltaje, Hz)

    AC 100-240V 50/60 Hz

  • Consumo de energía (máx.)

    47.3W

  • Consumo de energía (típico)

    34.4W

  • Consumo de energía en espera

    Inferior a 0.5W

ESTÁNDAR

  • Seguridad

    CB

  • EMC

    CE

ACCESORIOS

  • Tipo remoto

    L-Con

  • Cable de energía

    SÍ (1.5M / Tipo de ángulo)