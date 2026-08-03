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Serie LT340H
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Categoría
Commercial lite
DISEÑO
Nombre de la herramienta
LJ61
Tipo de soporte
2 polos
PANTALLA
Tamaño (pulgadas)
32
Resolución
Full HD (1,920 x 1,080)
Brillo (típ.)
240 nit
AUDIO (SONIDO)
Altavoz (salida de audio)
10W
SISTEMA DE TRANSMISIÓN
Digital
DVB-T2
Analógico (NTSC/SECAM/PAL)
NTSC
SOLUCIÓN PARA HOTELERÍA
Quick Menu (Customizable Portal)
SÍ
FUNCIÓN INTELIGENTE
versión webOS
NO (no inteligente)
FUNCIÓN DE HOSPITALIDAD
USB Cloning
SÍ
Diagnóstico
SÍ (Self Diagnostics(USB))
HTNG-CEC (Versión)
SÍ (1.4)
Enlace simple (HDMI-CEC) (Versión)
SÍ (1.4)
Salida de infrarrojos
Sí (RS-232C)
Código IR múltiple
SÍ
Modo Hotel/PDM/Menú Instalador
SÍ
Vídeo de bienvenida
SÍ
Pantalla de bienvenida (imagen de bienvenida)
SÍ
Insertar imagen
SÍ
Salida de altavoz externo / Salida de línea
Sí (Salida de altavoz externo)
USB Reproducción automática/reproducción+
SÍ (reproducción automática USB)
Lock mode
Sí (limitado)
Compatibilidad con RJP (Remote Jack Pack)
SÍ
Modo de ahorro de energía
SÍ
FUNCIÓN VERTICAL (CORPORATIVO/MINORISTA)
DPM (gestión de energía digital)
SÍ
programador de tiempo
SÍ
Temporizador de sincronización NTP
SÍ
CONECTIVIDADES
HDMI In
SÍ (2ea)
USB (versión)
SÍ (1ea / 2.0)
RF In
SÍ (2ea)
AV In
SÍ
Componente en (Y, Pb, Pr-Video)
SÍ
Entrada RGB (D-sub de 15 pines) - PC
SÍ
Salida de audio digital (óptica)
SÍ
Entrada de audio de la computadora
SÍ
Salida de altavoz externo (conector telefónico de 3,5 mm)
SÍ
RS-232C (D-Sub de 9 pines/conector telefónico)
SÍ (D-Sub 9pin)
MECÁNICO
Compatible con VESA
200 x 200 mm
Cerradura Kensington
SÍ
DIMENSIONES/PESO
Dimensión con soporte (An.xAlt.xProf.)
739 x 472 x 168 mm
Dimensión sin soporte (An.xAlt.xProf.)
739 x 441 x 84 mm
Dimensión en envío (ancho x alto x profundidad)
812 x 510 x 142 mm
Ancho del bisel (L/R/U/B, en el bisel)
20.7/20.7/20.6/23.4 mm
Ancho del bisel (L/R/U/B, sin bisel)
18.8/18.8/18.8/21.6 mm
Peso con soporte
4.9 kg
Peso sin soporte
4.85 kg
Peso en envío
6.1 kg
ESPECIFICACIONES DE POTENCIA
Fuente de alimentación (voltaje, Hz)
AC 100-240V 50/60 Hz
Consumo de energía (máx.)
47.3W
Consumo de energía (típico)
34.4W
Consumo de energía en espera
Inferior a 0.5W
ESTÁNDAR
Seguridad
CB
EMC
CE
ACCESORIOS
Tipo remoto
L-Con
Cable de energía
SÍ (1.5M / Tipo de ángulo)