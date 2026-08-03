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LX330C Commercial Lite

LX330C Commercial Lite

LX330C Commercial Lite

32LX330C
LG LX330C Commercial Lite , 32LX330C
LG LX330C Commercial Lite , 32LX330C

Características principales:

  • USB CLONING
  • Pantalla/Video de bienvenida
  • MULTI IR
  • Salida externa de altavoz
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Todas las especificaciones

CONECTIVIDAD

  • HDMI/HDCP

    1

  • Entrada componente

    1 (Y, Pb,Pr) + Audio (L/R)

  • Entrada RGB

    1

  • Entrada HDMI

    2(lateral/posterior)

  • Salida de altavoz externo

    1 (Variable / Fijo / salida de línea, 3,5 mm, estéreo, único indefinido Tipo (GRD, L + R +), 1W con 8Ω))

  • RS-232C (D-Sub 9pin)

    1

  • Entrada AV

    Compartiendo con entradas de componente

  • Salida de audio digital

    1(óptico)

PANTALLA

  • Tamaño de pantalla

    32” class (31.65” diagonal)

  • Tecnología de Panel

    Direct LED

  • Resolución

    1366 x 768 (HD)

  • Contraste Dinámico

    1,000,000:1

  • Tiempo de respuesta

    9 ms

  • Angulo de visión

    178/178

AUDIO

  • Clear Voice

    Si

  • Sistema de altavoz

    2.0 ch

  • Salida de audio

    10W + 10W

  • Modo de sonido

    Si, 6 modos (Standard, nuevos, Música, Cinema, deportes, juegos)

  • Sincronización de sonido óptico

    SI

SISTEMA DE DIFUSIÓN

  • Análogo

    NTSC

  • Digital

    ATSC/QAM/VSB

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

  • Tamaño de bisel

    10.5mm/ 10.0mm 14.0mm

  • VESA compatible

    200 x 200 mm

  • Dimensiones

    28.8” x 17.2” x2.2”

  • Peso

    13.7lbs

  • Color

    Lucido Titan

  • Dimensiones caja

    32.1” x 20.1” x 6.0”

  • Peso con caja

    16.3 lbs

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • Auto diagnóstico

    Sí (Auto diagnóstico (USB))

  • USB

    Sí (2.0)

  • Pantalla bienvenida

  • Audio Codec

    MP3, AC3, MPEG, AAC,HEAAC, CDDA, LPCM

  • HDMI-CES

    SI (sin ARC)

  • Interface RJP

    si (RS232, HDMI)

  • Reproducción por USB

    Si

CERTIFICACIONES

  • Safety

    UL

  • EMC

    FCC

  • ETC

    RoHS, CUL, NOM, Energy Star 7,0