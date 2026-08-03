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LX330C Commercial Lite
Todas las especificaciones
CONECTIVIDAD
HDMI/HDCP
1
Entrada componente
1 (Y, Pb,Pr) + Audio (L/R)
Entrada RGB
1
Entrada HDMI
2(lateral/posterior)
Salida de altavoz externo
1 (Variable / Fijo / salida de línea, 3,5 mm, estéreo, único indefinido Tipo (GRD, L + R +), 1W con 8Ω))
RS-232C (D-Sub 9pin)
1
Entrada AV
Compartiendo con entradas de componente
Salida de audio digital
1(óptico)
PANTALLA
Tamaño de pantalla
32” class (31.65” diagonal)
Tecnología de Panel
Direct LED
Resolución
1366 x 768 (HD)
Contraste Dinámico
1,000,000:1
Tiempo de respuesta
9 ms
Angulo de visión
178/178
AUDIO
Clear Voice
Si
Sistema de altavoz
2.0 ch
Salida de audio
10W + 10W
Modo de sonido
Si, 6 modos (Standard, nuevos, Música, Cinema, deportes, juegos)
Sincronización de sonido óptico
SI
SISTEMA DE DIFUSIÓN
Análogo
NTSC
Digital
ATSC/QAM/VSB
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Tamaño de bisel
10.5mm/ 10.0mm 14.0mm
VESA compatible
200 x 200 mm
Dimensiones
28.8” x 17.2” x2.2”
Peso
13.7lbs
Color
Lucido Titan
Dimensiones caja
32.1” x 20.1” x 6.0”
Peso con caja
16.3 lbs
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Auto diagnóstico
Sí (Auto diagnóstico (USB))
USB
Sí (2.0)
Pantalla bienvenida
Sí
Audio Codec
MP3, AC3, MPEG, AAC,HEAAC, CDDA, LPCM
HDMI-CES
SI (sin ARC)
Interface RJP
si (RS232, HDMI)
Reproducción por USB
Si
CERTIFICACIONES
Safety
UL
EMC
FCC
ETC
RoHS, CUL, NOM, Energy Star 7,0