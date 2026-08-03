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40"Class (39.5" diagonal) I Pro: Idiom®
Todas las especificaciones
PANTALLA
Tamaño de pantalla
40 "Class (39,5" diagonal)
Tecnología de Panel
Direct LED
Resolución
1920 x 1080 (FHD)
Frecuencia de respuesta
60Hz
Tiempo de respuesta
9.5 ms
Angulo de visión
178/178
Nits
225 nits
Contraste Dinámico
1,000,000:1
INTERFAZ POSTERIOR
Entrada RF
1
RS232C
1(sólo un servicio)
Entrada RGB
1 (D-sub 15pin)
Entrada AV
1
Salida de audio digital
1 (óptica)
Entrada HDMI/HDCP
1
Entrada HDMI
Sí
Salida de altavoz externo
1 posterior (3.5mm phone jack)
Puerto LAN
1
INTERFAZ LATERAL
Entrada HDMI
2
USB (2.0)
1
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Tamaño de bisel
14.5, 11.8, 15.3
VESA compatible
200 x 200 mm
Dimensiones
35.9"x20.8"x2.2"
Peso
22.9 lbs
Dimensiones caja
42.1"x24.0"x6.4"
Peso con caja
27.1 lbs
CERTIFICACIONES
Energy Star
Si
Seguridad UL
Si
Seguridad cUL
Si
NOM
SI
RoHS
SI
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
USB picture
JPEG
Menú instalador
Sí
Pantalla bienvenida
Sí
Audio Codec
AC3(Dolby Digital), EAC3, AAC, Mpeg, MP3, PCM
Sistemas integradores compatibles
Sí (MPI protocol)
Aplicaciónes procentric
Sí
VIDEO
Cinema Real
24p (3:3 pull down)
Triple XD Engine
Sí
Relación de aspecto
Sí (5 Modos: 16:9, Just scan, Set by program, 4:3, Zoom)