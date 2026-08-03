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42"clase (42.16" diagonal) LED LX330C Comercial Lite
Todas las especificaciones
PANTALLA
Tamaño de pantalla
42"
Tecnología de Panel
Direct LED
Resolución
1920 x 1080 (FHD)
Contraste Dinámico
1,000,000:1
Tiempo de respuesta
8ms
Angulo de visión
178/178
CONECTIVIDAD
USB
1 (2.0)
HDMI/HDCP
1
Entrada componente
1 (Y, Pb,Pr) + Audio (L/R)
Entrada RGB
1
Entrada HDMI
2(lateral/posterior)
Salida de altavoz externo
1 (Variable / Fijo / salida de línea, 3,5 mm, estéreo, único indefinido Tipo (GRD, L + R +), 1W con 8Ω))
RS-232C (D-Sub 9pin)
1
Salida de audio digital
1(óptico)
Entrada AV
Compartiendo con entradas de componente
AUDIO
Clear Voice
Si
Sistema de altavoz
Sí
Salida de audio
10W + 10W
Modo de sonido
SI, 6 Modes (Standard, News, Music, Cinema, Sport, Game)
Sincronización de sonido óptico
SI
SISTEMA DE DIFUSIÓN
Análogo
NTSC
Digital
ATSC/QAM/VSB
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Tamaño de bisel
8.5mm/ 8.5mm/ 14.0
VESA compatible
400mm x 400mm
Dimensiones
37.8”x22.3”x2.2” (960mm x566.4mm x55.9mm)
Peso
20.9 lbs
Color
Lucido Titan
Dimensiones caja
41.7” x 26.0” x 6.0”
Peso con caja
25.6 lbs
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Auto diagnóstico
Sí (Auto diagnóstico (USB))
Menú
Solo PDM
USB
Sí (2.0)
Pantalla bienvenida
Sí
Audio Codec
MP3, AC3, MPEG, AAC,HEAAC, CDDA, LPCM
HDMI-CES
SI (sin ARC)
Reproducción automática por USB
Sí
Interface RJP
si (RS232, HDMI)
CERTIFICACIONES
Safety
UL
EMC
FCC
ETC
RoHS, CUL, NOM, Energy Star 7,0