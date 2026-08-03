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42"clase (42.16" diagonal) LED LX330C Comercial Lite

42"clase (42.16" diagonal) LED LX330C Comercial Lite

42"clase (42.16" diagonal) LED LX330C Comercial Lite

42LX330C
LG 42"clase (42.16" diagonal) LED LX330C Comercial Lite , 42LX330C
LG 42"clase (42.16" diagonal) LED LX330C Comercial Lite , 42LX330C
LG 42"clase (42.16" diagonal) LED LX330C Comercial Lite , 42LX330C
LG 42"clase (42.16" diagonal) LED LX330C Comercial Lite , 42LX330C

Características principales:

  • USB CLONING
  • Pantalla/Video de bienvenida
  • MULTI IR
  • Salida externa de altavoz
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Todas las especificaciones

PANTALLA

  • Tamaño de pantalla

    42"

  • Tecnología de Panel

    Direct LED

  • Resolución

    1920 x 1080 (FHD)

  • Contraste Dinámico

    1,000,000:1

  • Tiempo de respuesta

    8ms

  • Angulo de visión

    178/178

CONECTIVIDAD

  • USB

    1 (2.0)

  • HDMI/HDCP

    1

  • Entrada componente

    1 (Y, Pb,Pr) + Audio (L/R)

  • Entrada RGB

    1

  • Entrada HDMI

    2(lateral/posterior)

  • Salida de altavoz externo

    1 (Variable / Fijo / salida de línea, 3,5 mm, estéreo, único indefinido Tipo (GRD, L + R +), 1W con 8Ω))

  • RS-232C (D-Sub 9pin)

    1

  • Salida de audio digital

    1(óptico)

  • Entrada AV

    Compartiendo con entradas de componente

AUDIO

  • Clear Voice

    Si

  • Sistema de altavoz

  • Salida de audio

    10W + 10W

  • Modo de sonido

    SI, 6 Modes (Standard, News, Music, Cinema, Sport, Game)

  • Sincronización de sonido óptico

    SI

SISTEMA DE DIFUSIÓN

  • Análogo

    NTSC

  • Digital

    ATSC/QAM/VSB

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

  • Tamaño de bisel

    8.5mm/ 8.5mm/ 14.0

  • VESA compatible

    400mm x 400mm

  • Dimensiones

    37.8”x22.3”x2.2” (960mm x566.4mm x55.9mm)

  • Peso

    20.9 lbs

  • Color

    Lucido Titan

  • Dimensiones caja

    41.7” x 26.0” x 6.0”

  • Peso con caja

    25.6 lbs

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • Auto diagnóstico

    Sí (Auto diagnóstico (USB))

  • Menú

    Solo PDM

  • USB

    Sí (2.0)

  • Pantalla bienvenida

  • Audio Codec

    MP3, AC3, MPEG, AAC,HEAAC, CDDA, LPCM

  • HDMI-CES

    SI (sin ARC)

  • Reproducción automática por USB

  • Interface RJP

    si (RS232, HDMI)

CERTIFICACIONES

  • Safety

    UL

  • EMC

    FCC

  • ETC

    RoHS, CUL, NOM, Energy Star 7,0