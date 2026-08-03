We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UHD AI ThinQ 43" UP75 4K Smart TV, α5 AI Processor
Todas las especificaciones
PANTALLA
Tipo
4K UHD
Tamaño de pantalla
43"
Resolución
UHD (3840 x 2160)
Movimiento / Frecuencia de actualización
Frecuencia de actualización 60Hz
PLATAFORMA
Tipo BLUE
Direct
Procesador principal (SoC)
Procesador de cuatro núcleos 4K(LM21A)
Sistema operativo (SO)
webOS Smart TV
Número de CPU
Cuádruple
CALIDAD DE IMAGEN Y VIDEO
Aumento de escala AI
Aumento de escala de 4K
Mejora de imagen
Mejora de imagen
Control de brillo AI
Sí
HDR10 Pro - RF / HDMI / CP / USB
No/Sí/Sí/Sí (4K/2K)
HLG - RF / HDMI / CP / USB
No/Sí/Sí/Sí (4K/2K)
FILMMAKER MODE ™
Sí
Dynamic Tone Mapping / Pro (+ AI HDR Tone Mapping)
Mapeo dinámico de tonos HDR
Algoritmo de atenuación
Contraste local de LG
Conversor
Escalador 4K
HEVC
4K en 60p, 10bit
VP9 (Decodificador de video)
4K en 60p, 10bit
AV1 (Decodificador de video)
4K en 60p, 10bit
Modo HGiG
Sí
Modo imagen
Sí 9 modos(Vívido, Estándar, Eco, Cine, Deportes, Juegos, Filmmaker, (ISF) Experto (cuarto luminoso), (ISF) Experto (cuarto oscuro))
CALIDAD DE AUDIO Y SONIDO
Altavoz(Salida de sonido)
20 W(10 W por canal)
Canal
2.0 ch
Dirección
Proyección inferior
Salida de audio simultánea
Sí
AI Sound / Pro
Sonido AI
Afinación acústica por AI
Sí
Voz clara
Voz clara
Bluetooth Surround Ready
Sí(Necesita Bluetooth)
Sincronización de sonido LG
Sí(Necesita Bluetooth)
Compartir sonido
Sí
Audio Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HENoAAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, aptNoX(Consulte el manual)
Sincronización del modo de sonido
Sí
Sonido vivo
Sí
FUNCIÓN INTELIGENTE AI
ThinQ
Sí
Reconocimiento de voz inteligente
Sí
Voz a texto
Sí
Búsqueda por voz de LG
Sí
AI UX
Sí
AI Home
Sí
Recomendación AI
Sí
Edición inteligente
Sí
Panel de inicio
Sí
Apple Homekit
Sí
Compatible con altavoces inteligentes
Sí
Conexión a Google Home
Sí
Conexión a Amazon Echo
Sí
Conexión móvil
Sí
Compartir pantalla
Sí
Aplicación LG ThinQ
Sí
Airplay2
Sí
Próximas selecciones
Sí
Magic Explorer
Sí
Control Remoto Mágico
Preparado para UP7550 BuiltNoin / UP7500
Acceso rápido
Sí
Control universal
Sí
360° VR Play
Sí
Búsqueda de contenido relacionado
Sí
Guía de audio (Texto a voz)
Sí
Apps(LG Store)
Sí
Navegador Web
Sí
DIAL
Sí
Music Player No>Media Player
Sí
Canales LG
Sí
Televisión encendida con el teléfono móvil
Sí
WiNoFi TV On
Sí
Bluetooth de baja energía activado
Sí(Necesita Bluetooth)
Navegador de archivos de red
Sí
Acceso bloqueado a sitios dañinos
Sí
Live Plus(ACRNobased Bilateral Service)
NoEstados Unidos / Canadá Australia (Asia) / Japón (Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, Países Bajos) (Europa)
Modo hotel
Sí
¿Quién, dónde, qué?
Sí
Alerta de deportes
Sí
Descubrimiento de música
Sí
Time Machine (DVR)
Sí
Grabado digital
Sí
DVR análogo
Sí
Cambio temporal
Sí
TRANSMISIÓN
Recepción de TV digital (terrestre, cable, satélite)
Sí
Transmisión de datos (espec. del país)
Sí
[ATSC] Subtítulos
Sí
AD (Descripción del audio)
Sí
EPG (8días)
Sí
CONECTIVIDAD
HDMI
1 (parte trasera) / 2 (lateral)
Versión
HDMI 2.0
Simplink (HDMI CEC)
Sí
eARC / ARC (Canal de retorno de audio)
eARC (HDMI 2)
USB
1 (Posterior)/1 (Lateral)
LAN
Sí (Posterior)
Entrada RF
1
SPDIF (Salida de audio digital óptica)
Sí (Posterior)
Wifi
Sí (802.11ac)
Bluetooth
Sí (V5.0)
POTENCIA Y ECOLOGÍA
Fuente de alimentación
AC 100~240V 50No60Hz
Consumo de energía de emergencia
Inferior a 0,5 W
Modo ahorro de energía
Sí
Sensor iluminado verde
Sí
Estándar energético
Sí
ACCESORIO
Control remoto
MR21 o LNocon
Baterías
Sí(MR21 : AA x 2EA/LNoCon : AAA x 2EA)
Compatible con soporte delgado
Sí
Cable de alimentación
Sí (separado)
Año de creación
2021