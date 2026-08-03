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Serie UT770H
Todas las especificaciones
PANTALLA
Pulgadas
49"
Resolución
3.840 x 2.160 (UHD)
Tipo de unidad de retroiluminación
Edge
Brillo (típ.)
400
SISTEMA DE TRANSMISIÓN
Digital
ATSC/QAM nítido/VSB, NTSC análogo
VIDEO
HDR (Dolby Vision/10 Pro/HLG)
No/Sí/Sí
AUDIO
Salida de audio
10W + 10W
Sistema de altavoces
2,0 ch
DOLBY ATMOS
Sí
Configuración de sonido One Touch
Listo
Sound Sync de LG
Se necesita Bluetooth
SOLUCIÓN PARA HOTELERÍA
Tipo de solución
Pro:Centric (Smart, V, Direct), Menú rápido 3.0
Streaming de datos (IP y RF)
Sí
HCAP (GEM/FLASH/HTML)※ Servicio Carousel (TLL/XML)
GEM/HTML5
Ruta de retorno IP
Sí
webRTC (comunicación en tiempo real)
Sí
Multicast/Unicast listo
Sí/Sí
Aplicación Pro:Centric (versión)
PCA3.8
Pro: servidor Centric
PCS400R
DRM
Pro:Idiom (Tipo S/W), Pro:Idiom Media
CARACTERÍSTICAS
Hospitality
Modo hotel (Menú de instalador), Pantalla de bienvenida (Imagen de presentación), Insertar imagen, Mapeo de un canal (LCM), Salida de altavoz externo, (interna / externa variable / fija), Encendido instantáneo, Etiqueta V-Lan, Compatibilidad RJP (Remote Jack Pack), Apagado automático / Temporizador de apagado, Ahorro de energía inteligente, Cuidado del movimiento del ojo
CONECTOR DE INTERFAZ
Conjunto lateral
Entrada HDMI 2.0, USB 2.0 (2)
Conjunto trasero
Entrada HDMI (HDCP, 2.0), Entrada de AV (Tipo de conector telefónico), RS-232C (Control y servicio), RJ45 (Propósito de uso: 2 (Ethernet, Auxiliar)), Entrada de RF (b-Lan dual), Salida de audio digital (Óptica), Salida de altavoz externo (Conector telefónico de 3.5 mm): 1 (salida de altavoz fija 0.01W~1.00W salida de línea), Configuración de enlace a TV (tipo de conector telefónico): 1 (servicio b_LAN), Puerto MPI (conector RJ12), Depuración (tipo de conector telefónico): 1 (CPU/PTC)
DIMENSIÓN(UNIDAD: MM/KG)
Vesa
200 x 200
Ancho x alto x Profundidad/Peso (con soporte)
1.096 x 697 x 303/17,2
Ancho x alto x Profundidad/Peso (sin soporte)
1.096 x 640 x 63,6/14,0
An. x Al. x Prof./Peso (Envío)
1.192 x 760 x 190/20,0
ENERGÍA(UNIDAD: VATIOS)
Fuente de alimentación (voltaje, Hz)
AC 120 V ~ 50/60 Hz
Típico
126W
Modo de espera
Inferior a 0,5W