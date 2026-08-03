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55" Clase (54,64" diagonal) pro:idiom

55" Clase (54,64" diagonal) pro:idiom

55" Clase (54,64" diagonal) pro:idiom

55LX570H
LG 55" Clase (54,64" diagonal) pro:idiom , 55LX570H
LG 55" Clase (54,64" diagonal) pro:idiom , 55LX570H

Características principales:

  • Diagnóstico Remoto
  • Interfaz de usuario adaptable * Procentric
  • Manejo remoto por medio de Pro:centric

Todas las especificaciones

PANTALLA

  • Tamaño de pantalla

    55" (54.6" medido diagonalmente)

  • Tecnología de Panel

    Edge LED

  • Resolución

    Full HD 1920 x 1080 pixeles

  • Frecuencia de respuesta

    60Hz

  • Brillo

    330 nits

  • Tiempo de respuesta

    9 ms

  • Angulo de visión

    178/178

AUDIO

  • Salida de audio

    10W + 10W

  • Sonido de sistema

    2,0 ch

  • Modo de sonido

    Si, 6 modos (Standard, nuevos, Música, Cinema, deportes, juegos)

  • Sincronización de sonido óptico

    SI

SISTEMA DE DIFUSIÓN

  • Análogo

    NTSC

  • Digital

    ATSC/QAM/VSB

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

  • Tamaño de bisel

    15.1, 12.7, 17.8

  • VESA™ Standard

    300 x 300mm

  • Giro (Ángulo)

    ±20° (Opcional ±45°/90°)

  • Dimensiones

    48.9”x28.5”x2.2”

  • Peso

    39.0 Lbs

  • Dimensiones caja

    52.4"x32.0"x6.0"

  • Peso con caja

    55.3 lbs

INTERFAZ LATERAL

  • Entrada HDMI

    2

  • USB (2.0)

    1

INTERFAZ POSTERIOR

  • Entrada RF

    1

  • PTC configuración

    1 (compartida con RS232C) (teléfono tipo JACK)

  • RS232C

    1(sólo un servicio)

  • Salida de audio digital

    1 (óptica)

  • Entrada AV

    1

  • Salida de audio PC

    1(compartido con AV IN)

  • Puerto MPI

    1(RJ12)

  • Salida de altavoz externo

    1 (3.5mm RJ-45 jack)

  • Puerto LAN

    1

  • HDMI/HDCP(entrada)

    1

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • Multicast/ Unicast ready

    Si (p.c servidor)

  • Pantalla bienvenida

  • Salida IR

CERTIFICACIONES

  • Seguridad UL

    Si

  • Seguridad FCC

  • RoHS

    SI

  • NOM

    SI

  • Energy Star 7.0

  • Seguridad cUL

    Si