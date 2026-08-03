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55" Clase (54,64" diagonal) pro:idiom
55" Clase (54,64" diagonal) pro:idiom
Características principales:
- Diagnóstico Remoto
- Interfaz de usuario adaptable * Procentric
- Manejo remoto por medio de Pro:centric
Todas las especificaciones
PANTALLA
Tamaño de pantalla
55" (54.6" medido diagonalmente)
Tecnología de Panel
Edge LED
Resolución
Full HD 1920 x 1080 pixeles
Frecuencia de respuesta
60Hz
Brillo
330 nits
Tiempo de respuesta
9 ms
Angulo de visión
178/178
AUDIO
Salida de audio
10W + 10W
Sonido de sistema
2,0 ch
Modo de sonido
Si, 6 modos (Standard, nuevos, Música, Cinema, deportes, juegos)
Sincronización de sonido óptico
SI
SISTEMA DE DIFUSIÓN
Análogo
NTSC
Digital
ATSC/QAM/VSB
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Tamaño de bisel
15.1, 12.7, 17.8
VESA™ Standard
300 x 300mm
Giro (Ángulo)
±20° (Opcional ±45°/90°)
Dimensiones
48.9”x28.5”x2.2”
Peso
39.0 Lbs
Dimensiones caja
52.4"x32.0"x6.0"
Peso con caja
55.3 lbs
INTERFAZ LATERAL
Entrada HDMI
2
USB (2.0)
1
INTERFAZ POSTERIOR
Entrada RF
1
PTC configuración
1 (compartida con RS232C) (teléfono tipo JACK)
RS232C
1(sólo un servicio)
Salida de audio digital
1 (óptica)
Entrada AV
1
Salida de audio PC
1(compartido con AV IN)
Puerto MPI
1(RJ12)
Salida de altavoz externo
1 (3.5mm RJ-45 jack)
Puerto LAN
1
HDMI/HDCP(entrada)
1
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Multicast/ Unicast ready
Si (p.c servidor)
Pantalla bienvenida
Sí
Salida IR
Sí
CERTIFICACIONES
Seguridad UL
Si
Seguridad FCC
Sí
RoHS
SI
NOM
SI
Energy Star 7.0
Sí
Seguridad cUL
Si