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Serie US660H

Serie US660H

Serie US660H

55US660H0DD
Front view
Front view
Right side vew
Side vew
Right side vew
Left side view
Left side view
Bottom view
Slide view
Top view
Top back view
Front view
Front view
Right side vew
Side vew
Right side vew
Left side view
Left side view
Bottom view
Slide view
Top view
Top back view

Características principales:

  • Solución de gestión hotelera Pro:Centric
  • Reconocimiento de voz
  • Menú rápido
  • El televisor inteligente para hoteles de LG con una gestión de contenido eficaz
  • Pro:Centric Direct
  • webOS 5.0 de LG más innovador
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Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

  • Categoría

    Pro: céntrico inteligente

DISEÑO

  • Nombre de la herramienta

    UM73

  • Tipo de soporte

    2 polos

PANTALLA

  • Tamaño (pulgadas)

    55

  • Resolución

    Ultra HD 4K (3,840 x 2,160)

  • Brillo (típ.)

    400 nit

VIDEO

  • HDR_HDR 10 Pro

  • HDR_HLG (Hybrid Log Gamma)

AUDIO (SONIDO)

  • Altavoz (salida de audio)

    20W

  • AI Sound

  • AI Acoustic Tuning

    SÍ (Listo, MMR requerido)

  • LG Sound Sync

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

  • Digital

    DVB-T2

  • Analógico (NTSC/SECAM/PAL)

    NTSC

  • Teletexto (teletexto automático)

SOLUCIÓN PARA HOTELERÍA

  • Pro:Centric Smart

  • webRTC (Comunicación en tiempo real)

  • Pro:Centric Direct

  • Pro:Centric V

  • Pro:Centric Server

  • Quick Menu (Customizable Portal)

  • Pro:Idiom (DRM)

  • Pro:Idiom Media (DRM)

FUNCIÓN INTELIGENTE

  • versión webOS

    webOS 5.0

  • Navegador web

  • Compatibilidad remota mágica

    Si (listo)

  • Mood Display

  • Gallery Mode

  • Wifi

  • Bluetooth

  • Soft AP

  • Screen Share

  • MARCAR

  • Bluetooth Audio Playback

  • Reconocimiento de voz (independiente/solución)

  • internet de las cosas

FUNCIÓN DE HOSPITALIDAD

  • EzManager

  • USB Cloning

  • Despertar en RF

  • WOL

  • SNMP

  • Diagnóstico

    YES (IP Remote)

  • HTNG-CEC (Versión)

    SÍ (1.4)

  • Enlace simple (HDMI-CEC) (Versión)

    SÍ (1.4)

  • Salida de infrarrojos

    Sí (RS-232C, HDMI)

  • Código IR múltiple

  • Modo Hotel/PDM/Menú Instalador

  • Vídeo de bienvenida

  • Pantalla de bienvenida (imagen de bienvenida)

  • Insertar imagen

  • Mapa de un canal

  • Salida de altavoz externo / Salida de línea

    Sí (Salida de altavoz externo)

  • Instant ON

  • V-Lan Tag

  • Port Block

  • Lock mode

    Sí (limitado)

  • Compatibilidad con RJP (Remote Jack Pack)

  • Salida de alimentación externa

  • Modo de ahorro de energía

FUNCIÓN VERTICAL (HOSPITALIDAD)

  • Modo de auriculares para atención médica

FUNCIÓN VERTICAL (CORPORATIVO/MINORISTA)

  • RTC (reloj en tiempo real)

  • Temporizador de sincronización NTP

  • BEACON

  • Video Tag

    SÍ (2 Video)

CONECTIVIDADES

  • HDMI In

    SÍ (3ea)

  • USB (versión)

    SÍ (2ea / 2.0)

  • RF In

    SÍ (1ea)

  • Salida de audio digital (óptica)

  • Salida de altavoz externo (conector telefónico de 3,5 mm)

  • Salida de auriculares

  • RJ45 (Propósito de uso)

    2 (Ethernet, Aux)

  • RS-232C (D-Sub de 9 pines/conector telefónico)

    SÍ (conector telefónico)

  • Solo LG SVC (tipo de toma de teléfono)

MECÁNICO

  • Compatible con VESA

    300 x 300 mm

  • Cerradura Kensington

DIMENSIONES/PESO

  • Dimensión con soporte (An.xAlt.xProf.)

    1244 x 786 x 231 mm

  • Dimensión sin soporte (An.xAlt.xProf.)

    1244 x 726 x 87.1 mm

  • Dimensión en envío (ancho x alto x profundidad)

    1360 x 835 x 175 mm

  • Ancho del bisel (L/R/U/B, en el bisel)

    17.0/17.0/17.0/23.8 mm

  • Ancho del bisel (L/R/U/B, sin bisel)

    15.5/15.5/15.5/22.3 mm

  • Peso con soporte

    14.5 kg

  • Peso sin soporte

    14.3 kg

  • Peso en envío

    19.5 kg

ESPECIFICACIONES DE POTENCIA

  • Fuente de alimentación (voltaje, Hz)

    AC 100-240V 50/60 Hz

  • Consumo de energía (máx.)

    162W

  • Consumo de energía (típico)

    133W

  • Consumo de energía en espera

    Inferior a 0.5W

ESTÁNDAR

  • Seguridad

    CB

  • EMC

    CE

ACCESORIOS

  • Tipo remoto

    S-Con / MMR (Option)

  • Cable de energía

    SÍ (1.8M / Tipo de ángulo)