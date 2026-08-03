We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Serie US660H
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Categoría
Pro: céntrico inteligente
DISEÑO
Nombre de la herramienta
UM73
Tipo de soporte
2 polos
PANTALLA
Tamaño (pulgadas)
55
Resolución
Ultra HD 4K (3,840 x 2,160)
Brillo (típ.)
400 nit
VIDEO
HDR_HDR 10 Pro
SÍ
HDR_HLG (Hybrid Log Gamma)
SÍ
AUDIO (SONIDO)
Altavoz (salida de audio)
20W
AI Sound
SÍ
AI Acoustic Tuning
SÍ (Listo, MMR requerido)
LG Sound Sync
SÍ
SISTEMA DE TRANSMISIÓN
Digital
DVB-T2
Analógico (NTSC/SECAM/PAL)
NTSC
Teletexto (teletexto automático)
SÍ
SOLUCIÓN PARA HOTELERÍA
Pro:Centric Smart
SÍ
webRTC (Comunicación en tiempo real)
SÍ
Pro:Centric Direct
SÍ
Pro:Centric V
SÍ
Pro:Centric Server
SÍ
Quick Menu (Customizable Portal)
SÍ
Pro:Idiom (DRM)
SÍ
Pro:Idiom Media (DRM)
SÍ
FUNCIÓN INTELIGENTE
versión webOS
webOS 5.0
Navegador web
SÍ
Compatibilidad remota mágica
Si (listo)
Mood Display
SÍ
Gallery Mode
SÍ
Wifi
SÍ
Bluetooth
SÍ
Soft AP
SÍ
Screen Share
SÍ
MARCAR
SÍ
Bluetooth Audio Playback
SÍ
Reconocimiento de voz (independiente/solución)
SÍ
internet de las cosas
SÍ
FUNCIÓN DE HOSPITALIDAD
EzManager
SÍ
USB Cloning
SÍ
Despertar en RF
SÍ
WOL
SÍ
SNMP
SÍ
Diagnóstico
YES (IP Remote)
HTNG-CEC (Versión)
SÍ (1.4)
Enlace simple (HDMI-CEC) (Versión)
SÍ (1.4)
Salida de infrarrojos
Sí (RS-232C, HDMI)
Código IR múltiple
SÍ
Modo Hotel/PDM/Menú Instalador
SÍ
Vídeo de bienvenida
SÍ
Pantalla de bienvenida (imagen de bienvenida)
SÍ
Insertar imagen
SÍ
Mapa de un canal
SÍ
Salida de altavoz externo / Salida de línea
Sí (Salida de altavoz externo)
Instant ON
SÍ
V-Lan Tag
SÍ
Port Block
SÍ
Lock mode
Sí (limitado)
Compatibilidad con RJP (Remote Jack Pack)
SÍ
Salida de alimentación externa
SÍ
Modo de ahorro de energía
SÍ
FUNCIÓN VERTICAL (HOSPITALIDAD)
Modo de auriculares para atención médica
SÍ
FUNCIÓN VERTICAL (CORPORATIVO/MINORISTA)
RTC (reloj en tiempo real)
SÍ
Temporizador de sincronización NTP
SÍ
BEACON
SÍ
Video Tag
SÍ (2 Video)
CONECTIVIDADES
HDMI In
SÍ (3ea)
USB (versión)
SÍ (2ea / 2.0)
RF In
SÍ (1ea)
Salida de audio digital (óptica)
SÍ
Salida de altavoz externo (conector telefónico de 3,5 mm)
SÍ
Salida de auriculares
SÍ
RJ45 (Propósito de uso)
2 (Ethernet, Aux)
RS-232C (D-Sub de 9 pines/conector telefónico)
SÍ (conector telefónico)
Solo LG SVC (tipo de toma de teléfono)
SÍ
MECÁNICO
Compatible con VESA
300 x 300 mm
Cerradura Kensington
SÍ
DIMENSIONES/PESO
Dimensión con soporte (An.xAlt.xProf.)
1244 x 786 x 231 mm
Dimensión sin soporte (An.xAlt.xProf.)
1244 x 726 x 87.1 mm
Dimensión en envío (ancho x alto x profundidad)
1360 x 835 x 175 mm
Ancho del bisel (L/R/U/B, en el bisel)
17.0/17.0/17.0/23.8 mm
Ancho del bisel (L/R/U/B, sin bisel)
15.5/15.5/15.5/22.3 mm
Peso con soporte
14.5 kg
Peso sin soporte
14.3 kg
Peso en envío
19.5 kg
ESPECIFICACIONES DE POTENCIA
Fuente de alimentación (voltaje, Hz)
AC 100-240V 50/60 Hz
Consumo de energía (máx.)
162W
Consumo de energía (típico)
133W
Consumo de energía en espera
Inferior a 0.5W
ESTÁNDAR
Seguridad
CB
EMC
CE
ACCESORIOS
Tipo remoto
S-Con / MMR (Option)
Cable de energía
SÍ (1.8M / Tipo de ángulo)