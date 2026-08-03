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Serie UT770H

Serie UT770H

Serie UT770H

55UT770H0UA
LG Serie UT770H, 55UT770H0UA
LG Serie UT770H, 55UT770H0UA
LG Serie UT770H, 55UT770H0UA
LG Serie UT770H, 55UT770H0UA
LG Serie UT770H, 55UT770H0UA
LG Serie UT770H, 55UT770H0UA
LG Serie UT770H, 55UT770H0UA
LG Serie UT770H, 55UT770H0UA
LG Serie UT770H, 55UT770H0UA
LG Serie UT770H, 55UT770H0UA
LG Serie UT770H, 55UT770H0UA
LG Serie UT770H, 55UT770H0UA
LG Serie UT770H, 55UT770H0UA
LG Serie UT770H, 55UT770H0UA

Características principales:

  • Solución de gestión hotelera Pro:Centric
  • b-LAN incorporado
  • NanoCell Display
  • Reconocimiento de voz
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Todas las especificaciones

PANTALLA

  • Pulgadas

    55"

  • Resolución

    3.840 x 2.160 (UHD)

  • Tipo de unidad de retroiluminación

    Borde

  • Brillo (típ.)

    400

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

  • Digital

    ATSC/QAM nítido/VSB, NTSC análogo

  • Recepción de TV

    ATSC/QAM nítido/VSB, NTSC análogo

VIDEO

  • HDR (Dolby Vision/10 Pro/HLG)

    -/Sí/Sí

AUDIO

  • Salida de audio

    10 W + 10 W

  • Sistema de altavoces

    2.0 canales

  • DOLBY ATMOS

  • Configuración de sonido One Touch

    Listo

  • Sound Sync de LG

    Se necesita Bluetooth

SOLUCIÓN PARA HOTELERÍA

  • Tipo de solución

    Pro:Centric (Smart, V, Direct), Menú rápido 3.0

  • Streaming de datos (IP y RF)

  • HCAP (GEM/FLASH/HTML)※ Servicio Carousel (TLL/XML)

    GEM/HTML5

  • Ruta de retorno IP

  • Multicast/Unicast listo

    Sí/Sí

  • webRTC (comunicación en tiempo real)

  • Aplicación Pro:Centric (versión)

    PCA3.8

  • Servidor Pro:Centric

    PCS400R

  • DRM

    Pro:Idiom (Tipo S/W), Pro:Idiom Media

CARACTERÍSTICAS

  • Hospitality

    Modo hotel (Menú de instalador), Pantalla de bienvenida (Imagen de presentación), Insertar imágenes, Mapeo de un canal (LCM), Salida de altavoz externo, (interna/externa variable/fija), Encendido instantáneo, Etiqueta V-Lan, Compatibilidad RJP (Remote Jack Pack), Apagado automático/Temporizador de apagado, Motion Eye Care

CONECTOR DE INTERFAZ

  • Conjunto lateral

    Entrada HDMI 2.0, USB 2.0 (2)

  • Conjunto trasero

    Entrada HDMI (HDCP, 2.0), Entrada de AV (Tipo de conector telefónico), RS-232C (Control y servicio), RJ45 (Propósito de uso: 2 (Ethernet, Auxiliar)), Entrada de RF (b-Lan dual), Salida de audio digital (Óptica), Salida de altavoz externo (Conector telefónico de 3.5 mm): 1 (salida de altavoz fija 0.01W~1.00W salida de línea), Configuración de enlace a TV (tipo de conector telefónico): 1 (servicio b_LAN), Puerto MPI (conector RJ12), Depuración (tipo de conector telefónico): 1 (CPU/PTC)

DIMENSIÓN(UNIDAD: MM/KG)

  • Vesa

    300 x 300

  • Ancho x alto x Profundidad/Peso (con soporte)

    1,232 x 773 x 303/20.4

  • Ancho x alto x Profundidad/Peso (sin soporte)

    1,232 x 716 x 63.6/17.2

  • An. x Al. x Prof./Peso (Envío)

    1,360 x 860 x 207/25.6

ENERGÍA(UNIDAD: VATIOS)

  • Suministro de energía (Tensión, Hz)

    AC 120V ~ 50/60Hz

  • Típico

    140 W

  • Stand-by

    Inferior a 0.5 W