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65" Class (64.8"/1646mm diagonal) FHD con sintonizador de señal digital

65" Class (64.8"/1646mm diagonal) FHD con sintonizador de señal digital

65" Class (64.8"/1646mm diagonal) FHD con sintonizador de señal digital

65LX540S
LG 65" Class (64.8"/1646mm diagonal) FHD con sintonizador de señal digital, 65LX540S
LG 65" Class (64.8"/1646mm diagonal) FHD con sintonizador de señal digital, 65LX540S
LG 65" Class (64.8"/1646mm diagonal) FHD con sintonizador de señal digital, 65LX540S
LG 65" Class (64.8"/1646mm diagonal) FHD con sintonizador de señal digital, 65LX540S
LG 65" Class (64.8"/1646mm diagonal) FHD con sintonizador de señal digital, 65LX540S
LG 65" Class (64.8"/1646mm diagonal) FHD con sintonizador de señal digital, 65LX540S
LG 65" Class (64.8"/1646mm diagonal) FHD con sintonizador de señal digital, 65LX540S
LG 65" Class (64.8"/1646mm diagonal) FHD con sintonizador de señal digital, 65LX540S
LG 65" Class (64.8"/1646mm diagonal) FHD con sintonizador de señal digital, 65LX540S
LG 65" Class (64.8"/1646mm diagonal) FHD con sintonizador de señal digital, 65LX540S
LG 65" Class (64.8"/1646mm diagonal) FHD con sintonizador de señal digital, 65LX540S
LG 65" Class (64.8"/1646mm diagonal) FHD con sintonizador de señal digital, 65LX540S
LG 65" Class (64.8"/1646mm diagonal) FHD con sintonizador de señal digital, 65LX540S
LG 65" Class (64.8"/1646mm diagonal) FHD con sintonizador de señal digital, 65LX540S
LG 65" Class (64.8"/1646mm diagonal) FHD con sintonizador de señal digital, 65LX540S
LG 65" Class (64.8"/1646mm diagonal) FHD con sintonizador de señal digital, 65LX540S

Características principales:

  • 350 NIT
  • Software supersign w-lite incorporado
  • Solución Signage todo en uno
  • Sintonizador Digital DVB-T2
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Todas las especificaciones

PANTALLA

  • Tamaño de pantalla

    65" Class (64.8"/1646mm diagonal)

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Resolución

    1920 x 1080 (FHD)

  • Brillo

    350 nits

  • Contraste Dinámico

    1,000,000:1

  • Tiempo de respuesta

    8ms

  • Angulo de visión

    176/176

  • Orientación de pantalla

    Horizontal

  • Tipo de pantalla

    IPS

CONECTIVIDAD

  • Entrada Digital

    HDMI

  • Entrada Análoga

    RGB

  • Entrada de Audio

    DVI-D, Component

  • Entrada de Control Externo

    RS232C(1), RJ45(1), IR Receiver(1)

  • Entrada USB

  • Salida de Audio

    SI

  • Salida de Control Externo

    RS232C(1)

AUDIO

  • Clear Voice

    Si

  • Altavoz On/Off

    SI

  • Modo de sonido

    SI, 6 Modes (Standard, News, Music, Cinema, Sport, Game)

  • Potencia de Sonido

    20W(10W x 2) for External Speaker

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • Supersign

    SuperSign-w lite

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

  • Tamaño de bisel

    16.1, 15.1, 21.8

  • Peso

    75.0 lbs

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • Sensor de brillo automatico

    Si

  • Ahorro de energia inteligente

    Si

  • Reproducción Multimedia

CERTIFICACIONES

  • Seguridad UL

    Si

  • Seguridad cUL

    Si

  • NOM

    SI

  • RoHS

    SI