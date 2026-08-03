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65" Class (64.8"/1646mm diagonal) FHD con sintonizador de señal digital
Todas las especificaciones
PANTALLA
Tamaño de pantalla
65" Class (64.8"/1646mm diagonal)
Relación de aspecto
16:9
Resolución
1920 x 1080 (FHD)
Brillo
350 nits
Contraste Dinámico
1,000,000:1
Tiempo de respuesta
8ms
Angulo de visión
176/176
Orientación de pantalla
Horizontal
Tipo de pantalla
IPS
CONECTIVIDAD
Entrada Digital
HDMI
Entrada Análoga
RGB
Entrada de Audio
DVI-D, Component
Entrada de Control Externo
RS232C(1), RJ45(1), IR Receiver(1)
Entrada USB
Sí
Salida de Audio
SI
Salida de Control Externo
RS232C(1)
AUDIO
Clear Voice
Si
Altavoz On/Off
SI
Modo de sonido
SI, 6 Modes (Standard, News, Music, Cinema, Sport, Game)
Potencia de Sonido
20W(10W x 2) for External Speaker
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
Supersign
SuperSign-w lite
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Tamaño de bisel
16.1, 15.1, 21.8
Peso
75.0 lbs
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Sensor de brillo automatico
Si
Ahorro de energia inteligente
Si
Reproducción Multimedia
Sí
CERTIFICACIONES
Seguridad UL
Si
Seguridad cUL
Si
NOM
SI
RoHS
SI